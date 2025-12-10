موبايلي تحتفي بمرور عشرين عامًا من العطاء والتواصل وتطلق استراتيجيتها الجديدة

تحت شعار "منك أقرب"

الرياض، المملكة العربية السعودية, 10 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة، عن استراتيجيتها الجديدة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى تعزيز ريادة موبايلي في تجربة العملاء عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتوسيع البنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.

أكد المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي على استمرارية ريادة الشركة أن تكون الأقرب الى عملاءها بإطلاق شعارها الجديد "منك أقرب" في كلمته حول استراتيجية موبايلي الجديدة خلال مجرى فعالية "الذكرى العشرين لموبايلي" في الرياض، المملكة العربية السعودية – مصدر الصورة شركة موبايلي. (PRNewsfoto/Mobily)

وجاء الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة بالتزامن مع احتفال موبايلي بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، وهي مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء الرقمي الذي رسّخ مكانتها كأحد أهم ركائز قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة.

وتزامنًا مع الاحتفال، كشفت موبايلي عن شعارها الجديد "منك أقرب"، الذي يجسد التزامها الدائم بأن تكون الأقرب إلى عملائها من خلال شبكتها المتطورة وحلولها الرقمية الشاملة، لتتيح لهم تجربة متكاملة عبر جميع قنواتها وفروعها المنتشرة في المملكة.

وقد أقيم الحفل في الرياض بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والعملاء، إلى جانب شخصيات إعلامية ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي استعرض مسيرة الشركة منذ انطلاقتها، وأبرز محطات نجاحها محليًا وإقليميًا ودوليًا، ودورها الريادي في دعم التحول الرقمي في المملكة.

تعليقًا على هذه المناسبة، قال المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لموبايلي: "نحتفي اليوم بذكرى مرور عشرين عامًا من التميز والابتكار، وبإطلاق استراتيجيتنا الجديدة التي تمثل خارطة طريق لمستقبل رقمي أفضل، والتي تركز على الاستثمار بشكل أكبر في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات رقمية أكثر تطورًا وقربًا لخدمة مختلف شائح عملائها من عملائنا في إطار سعينا المستمر للريادة في القطاع وتعزيز تجربتهم بكل ما هو جديد."

وأضاف بانبيله أن الاحتفال بمرور عشرين عامًا ليس مجرد محطة نستعرض فيها إنجازاتنا، بل هو انطلاقة جديدة نحو مرحلة من الابتكار المستدام، نؤكد فيها التزامنا بتطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق خدماتنا بما يلبي تطلعات عملائنا ويتماشى مع التحولات المتسارعة في عالم التقنية والإعلام والاتصالات.

كما أشار بانبيله إلى أن موبايلي لعبت على مدى عقدين دورًا محوريًا في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة في المملكة، من خلال الاستثمار المستمر في التقنيات المتقدمة وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة الرقمية للعملاء في جميع أنحاء المملكة.

وتؤكد موبايلي من خلال هذه الخطوة استمرار رحلتها في أن تكون شريكًا رقميًا موثوقًا وممكنًا للتحول الرقمي الوطني، مساهمةً بذلك في تعزيز مكانة المملكة كمحور ربط رقمي عالمي.

