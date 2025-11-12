ميامي إنترناشونال هولدينجز (MIAX) تُعلن توسيع مهام شيلي براون وجوزيف دبليو. فيرارو

تعيينات جديدة لدعم مبادرات النمو الاستراتيجية في قطاع العقود الآجلة

برينستون، نيوجيرسي، وميامي، 12 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة ميامي إنترناشونال هولدينجز ( Miami International Holdings, Inc. (MIAX®) ) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: (MIAX ، الشركة الرائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر التكنولوجيا وفئات الأصول المتعددة، عن توسيع مهام عضوين رئيسيين في فريق إدارتها العليا، شيلي براون وجوزيف دبليو. فيرارو الثالث، لدعم مبادرات النمو الاستراتيجية في MIAX Futures™ . تسري هذه التعيينات اعتباراً من اليوم.

عُيّن السيد براون رئيساً تنفيذياً لـ MIAX Futures ليشرف على تنفيذ استراتيجية نمو البورصة، بما في ذلك الإطلاق المرتقب للعقود الآجلة على مؤشر " Bloomberg 500 Index " في الربع الأول من عام 2026، رهناً بتقديم الملفات التنظيمية إلى لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ). كما عُيّن رئيساً تنفيذياً للاستراتيجية في الشركة. يعمل السيد براون في الشركة منذ عام 2011 وساهم بشكل كبير في نمو قطاع الخيارات الذي وصلت حصته السوقية الشهرية إلى % 19.4 في أكتوبر.

قال توماس بي. غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX ورئيس مجلس إدارة MIAX Futures : "شيلي مسؤول تنفيذي مخضرم يتمتع بفهم عميق للمسار المطلوب لإطلاق العديد من منتجاتنا الرئيسية من العقود الآجلة قيد الإعداد". وأضاف: "لا أحد يضاهيه في المعرفة التشغيلية والكفاءة".

عُيّن السيد فيرارو رئيساً لشركة MIAX Products, LLC ، الشركة التابعة لـ MIAX التي تركز على تطوير وترخيص المنتجات الجديدة الخاصة بالشركة. وسيستفيد من خبرته الواسعة لإدارة علاقات منتجات المؤشرات وتوسيع عروض المنتجات الخاصة، مع التركيز حالياً على منتجات مشتقات مؤشرات الأسهم من Bloomberg . سيواصل السيد فيرارو أيضاً عمله نائباً أول للرئيس ونائباً للمستشار العام في MIAX . انضم السيد فيرارو إلى الشركة عام 2016 ولعب دوراً رئيسياً في استحواذها على MIAX Futures عام 2020، وإبرام اتفاقية الترخيص الحصري مع Bloomberg ، وإطلاق منصة Onyx للتداول.

أضاف السيد غالاغر: " ستساعدنا خبرة جو في الاستحواذ على MIAX Futures وتطويرها على تعزيز عروض منتجاتنا الخاصة في هذا الدور الموسع". واختتم: "استثمرنا بشكل كبير في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لـ MIAX Futures استعداداً لتوسيع المنتجات. والآن بعد تطبيق تكنولوجيا MIAX المميزة، أنا واثق من قدرة شيلي وجو على قيادة الجوانب التشغيلية الحيوية لاستراتيجيتنا في العقود الآجلة".

ميامي إنترناشونال هولدينجز، إنك (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. وتدير MIAX تسع بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX Options، وMIAX Pearl®، وMIAX Emerald®، وكذلك MIAX Sapphire®، وMIAX Pearl Equities™، وMIAX Futures™، إلي جانب MIAXdx™، وبورصة برمودا للأوراق المالية (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك MIAX شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية للعقود الآجلة متكاملة الخدمات. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة .www.miaxglobal.com

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

