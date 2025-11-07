ميامي إنترناشونال هولدينجز تعلن عن نتائج التداول لشهر أكتوبر 2025

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 7 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة ميامي إنترناشونال هولدينجز ( MIAX ) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX )، الرائدة في مجال التكنولوجيا لتأسيس وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، عن نتائج التداول لشهر أكتوبر 2025 لشركاتها التابعة للبورصات الأمريكية، والتي تشمل: ® MIAX ، و® MIAX Pearl ، و® MIAX Emerald ، و MIAX Sapphire® (المشار إليهم مجتمعين باسم MIAX Exchange Group )، بالإضافة إلى ™MIAX Futures .

أبرز نتائج أكتوبر 2025 والسنة حتى تاريخه

حققت MIAX Exchange Group عدة أرقام قياسية في حجم التداول وحصة السوق خلال أكتوبر 2025، كان أبرزها:

رقم قياسي يومي للحصة السوقية بلغ 20.9% في 14 أكتوبر 2025.



رقم قياسي يومي للحجم بلغ 19.7 مليون عقد في 10 أكتوبر 2025.



رقم قياسي شهري للحصة السوقية بلغ 19.4% في أكتوبر 2025.



رقم قياسي شهري لمتوسط الحجم اليومي ( ADV ) بلغ 13.1 مليون عقد، مسجلاً زيادة بنسبة 92.4% مقارنة بأكتوبر 2024.



رقم قياسي لمتوسط الحجم اليومي ( ADV ) للسنة حتى تاريخه بلغ 9.4 مليون عقد، مسجلاً زيادة بنسبة 46.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وفي سياق منفصل، حققت MIAX Futures متوسط حجم يومي قياسي للسنة حتى تاريخه بلغ 13,828 عقداً حتى أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 10.1% عن الفترة المماثلة لعام 2024.

وترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول مجموعة مؤشرات MIAX Exchange Group و MIAX Futures ومعلومات عن حصتها في السوق. الإحصاءات الملخصة بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال ، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الاستيلاء متاحة الآن على موقع MIAX على الويب https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports .



متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) (1) مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه أكتوبر 25 أكتوبر 24 % الصرف سبتمبر-25 % الصرف أكتوبر 25 أكتوبر 24 % الصرف خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة أيام التداول 23 23

21

209 211

متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) على عقود خيارات الأسهم في السوق الأمريكي (بالآلاف) 67193 44322 51.6 % 61299 9.6 % 55442 43393 27.8 % متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) على عقود الخيارات لـ MIAX Exchange Group (بالآلاف) 13057 6787 92.4 % 10787 21.0 % 9448 6453 46.4 % الحصة السوقية لـ MIAX Exchange Group من عقود الخيارات 19.4 % 15.3 % 26.9 % 17.6 % 10.4 % 17.0 % 14.9 % 14.6 % الأسهم الأمريكية متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) على الأسهم في السوق الأمريكي (بالملايين) 20996 11665 80.0 % 18309 14.7 % 17613 11674 50.9 % متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) على MIAX Pearl (بالملايين) 218 191 14.0 % 205 6.6 % 190 200 -5.1 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.0 % 1.6 % -36.6 % 1.1 % -7.1 % 1.1 % 1.7 % -37.1 % بورصة MIAX Futures أيام التداول 23 23

21

210 211

متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) لشركة MIAX Futures 7286 10315 -29.4 % 5973 22.0 % 13828 12554 10.1 %

(1) يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة.

نبذة عن MIAX ميامي إنترناشونال هولدينجز، إنك (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. وتدير MIAX® تسع بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX Options، وMIAX Pearl®، وMIAX Emerald®، وكذلك MIAX Sapphire®، وMIAX Pearl Equities™، وMIAX Futures™، إلي جانب MIAXdx™، وبورصة برمودا للأوراق المالية (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك MIAX شركة دورمان تريدنغ، وهي شركة وساطة عمومية للعقود الآجلة متكاملة الخدمات. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة www.miaxglobal.com.

