ميامي إنترناشيونال هولدينغز تُحدد موعد إعلان أرباح الربع الثالث لعام 2025 ومؤتمرها الهاتفي

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 22 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدينغز (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX ) ، وهي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول المتعددة، أنها ستُصدر نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025، وذلك بعد إغلاق التداول في السوق يوم الأربعاء، 5 نوفمبر 2025. سيبدأ المؤتمر الهاتفي الذي يتضمن ملاحظات من الإدارة العليا للشركة في تمام الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي ( ET ).

يمكن للمشاركين الوصول إلى المؤتمر الهاتفي على الرقم 5200-652-866 باستخدام معرف المؤتمر "10203428" (للاتصال الدولي: 6060-317-412). سيتوفر عرض الشرائح في قسم "الفعاليات والعروض التقديمية" على موقع MIAX الإلكتروني على الرابط https://ir.miaxglobal.com / بعد إصدار بيان الأرباح. سيكون المؤتمر الهاتفي متاحًا أيضًا عبر البث عبر الإنترنت في قسم "الفعاليات والعروض التقديمية" على موقع MIAX الإلكتروني أو عن طريق النقر على رابط البث هنا .

نُبذة عن MIAX

شركة ميامي إنترناشيونال هولدينغز و(المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX ) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. وتدير MIAX® تسع بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، بما في ذلك MIAX® Options ، و MIAX Pearl® ، و MIAX Emerald® ، وكذلك MIAX Sapphire® ، و MIAX Pearl Equities™ ، و MIAX Futures™ ، إلي جانب MIAXdx™ ، وبورصة برمودا للأوراق المالية ( BSX )، والبورصة الدولية للأوراق المالية ( TISE ). كما تمتلك MIAX شركة دورمان تريدنغ، وهي شركة وساطة شركة وساطة عمومية للعقود الآجلة متكاملة الخدمات. لمزيد من المعلومات عن MIAX ، يُرجى زيارة www.miaxglobal.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية مادياً، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة ميامي إنترناشيونال هولدينغز (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علناً نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلاً اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

