• التجربتان الجديدتان "كريبتونايت كولايدر" و"سوبرمان أب آند أوي" من عالم "دي سي" تأتيان ضمن مشروع توسعة "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"

• افتتاح لعبة "كريبتونايت كولايدر" للزوار في 26 يوليو 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة "وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز"، عن إضافة تجربتين جديدتين مستوحاتين من عالم "دي سي"، لإثراء تجارب "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" الحائز على جوائز مرموقة.

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ميرال و"وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز" تكشفان عن تجربتين جديدتين مستوحاتين من عالم "دي سي" في جزيرة ياس بأبوظبي Speed Speed ميرال و"وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز" تكشفان عن تجربتين جديدتين مستوحاتين من عالم "دي سي" في جزيرة ياس بأبوظبي

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تأتي التجربتان الجديدتان، "كريبتونايت كولايدر" (Kryptonite Collider)، و"سوبرمان أب آند أواي" (Superman Up and Away)، ضمن مشروع التوسعة الحالية لعالم "وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، وهما مصممتان لاستقطاب عشاق السلسلة ومحبي المغامرات على حدٍّ سواء.

من المتوقع اكتمال أعمال إنشاء تجربة "سوبرمان أب آند أواي" في عام 2028، حيث ستقدم مفهوماً متطوراً للجيل الجديد من الأفعوانيات الطائرة. وستتيح هذه التجربة للضيوف خوض مغامرة خياليّة تُجسّد إحساس الطيران برفقة شخصية سوبرمان، وهم في وضعية مائلة إلى الأمام، ضمن مهمة مليئة بالتشويق لحماية مدينة "متروبوليس"، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة في ميرال: " يمثل إطلاق هاتين الإضافتين الجديدتين المستوحاتين من عالم 'دي سي' محطة بارزة في مسيرة التطور المستمر لـ 'عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي'، بما يعزز تنوع العروض العالمية التي نقدمها. كما يجسد ذلك قوة شراكتنا الاستراتيجية مع 'وارنر براذرز ديسكفري'، والتزامنا المشترك بتقديم تجارب ترفيهية غامرة ترتقي بتوقعات ضيوفنا. ومن خلال هذه الإضافات، نواصل تقديم لحظات استثنائية تترك أثراً دائماً، وتدعم مكانة جزيرة ياس كوجهة رائدة عالمياً للترفيه والاستجمام، وترسخ حضور أبوظبي على خريطة السياحة العالمية كوجهة تقدم ما يتجاوز التوقعات".

وقال سايمون روبنسون، رئيس التجارب العالمية وعمليات الاستوديو في وارنر براذرز ديسكفري: "نبدأ فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة 'عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي'، من خلال التعاون مع شركائنا في ميرال، لتقديم تجارب جديدة مستوحاة من عالم 'دي سي' تعكس التزامنا المتواصل بالابتكار والارتقاء بفنون السرد القصصي. ويظل عشاق وارنر براذرز وشخصياتها الأيقونية محور كل ما نقوم به، فهم مصدر إلهامنا لتجاوز حدود الإبداع واستكشاف طرق جديدة لإحياء شخصياتنا وعوالمها المحبوبة. ونتطلع إلى أن يكتشف عشاق 'دي سي' جانباً جديداً وجريئاً من مدينة 'متروبوليس' وأن يعيشوا تجربة غامرة تنقلهم إلى قلب أحداثها".

وسيتم افتتاح لعبة "كريبتونايت كولايدر" خلال في 26 يوليو 2026، وهي تجربة ترفيهية غامرة من فئة الألعاب الدورانية التي تعتمد على قوة الطرد المركزي، حيث ينطلق الضيوف في مغامرة مشوقة في قلب مدينة "متروبوليس" داخل "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي".

تستوحي رحلة "كريبتونايت كولايدر" مغامراتها من مادة الكريبتونايت الخيالية الموجودة في عالم 'دي سي الرائع، حيث يتحوّل عشاق المغامرة، منذ لحظة دخول منطقة الانتظار، إلى "خاضعين للاختبار" ضمن مشروع "إيفري مان" (Everyman) الخاص بإحدى قصص شخصية ليكس لوثر، وينغمسون في القصة من خلال مقاطع مصوّرة بأسلوب الإعلانات الترويجية قبل الصعود إلى اللعبة. وبمجرد جلوسهم في عربة تتسع لـ 32 راكباً، ينطلقون في مسار ديناميكي حافل بالحركة والطاقة، مع مؤثرات صوتية وضوئية تزيد من مستوى الإثارة خلال التجربة. وتمنح هذه اللعبة الركاب إحساساً بامتلاك قدرات خارقة، يتم تجسيده عبر شاشات رقمية تفاعلية بعد انتهاء الرحلة.

أما بالنسبة للعبة "سوبرمان أب آند أواي"، فهي تمثل الجيل الجديد من الأفعوانيات الطائرة، وذلك بتقديمها تجربة طيران غامرة يحلق فيها الزوار برفقة شخصية سوبرمان في مهمة مليئة بالتشويق لحماية مدينة "متروبوليس".

قدم "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" منذ افتتاحه مجموعة من أشهر القصص والشخصيات العالمية من خلال تجارب وألعاب ترفيهية عائلية مشوقة. وتضم هذه المدينة الترفيهية الداخلية الحائزة على جوائز مرموقة ست مناطق غامرة حالياً، وتأتي إضافة هاتين التجربتين المستوحيتين من عالم "دي سي" لتسهم في تعزيز تنوع عروضها الترفيهية المميزة.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 70 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها منطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

نبذة حول عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي:

تُعد "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم وتوفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وتحتضن في مناطقها الستة مجموعة من أشهر شخصيات دي سي سوبر هيروز مثل باتمان، سوبرمان، وندر وومان، بالإضافة إلى باغز باني، سكوبي-دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز. تقدم عالم وارنر براذرز أبوظبي لضيوفها تجربة ترفيهية متكاملة مع أكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة. ويقع بالقرب من المدينة الترفيهية فندق وارنر براذرز أبوظبي، الفندق الأول في العالم الذي يحمل اسم العلامة التجارية لشركة وارنر براذرز، والذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر 2021.

ومنذ افتتاحها في العام 2018، حصدت 26 عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي لقب وجائزة مرموقة، حيث فازت في العام 2021 بجائزة "أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر الدولية، وجائزة "الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية، إلى جانب عدد من الجوائز الأخرى المميزة. وتم تكريم عالم وارنر براذرز أبوظبي في العام 2022 خلال حفل توزيع جوائز ستيفي مينا، وجوائز واتس أون، وجوائز السفر الدولية، وجوائز ستيفي، وجوائز السفر العالمية، وجوائز ثيا تيا، وجوائز أفضل الأفضل للمنطقة العربية وغيرها. كما حصلت عالم وارنر براذرز أبوظبي مؤخراً فى 2023 على الجائزة الذهبية للابتكار في الأحداث الإعلامية الأكثر انتشاراً من MENA Stevie Awards، وفازت بلقب أفضل مدينة ترفيهية عائلية (على مستوى المنطقة والقارة) خلال حفل جوائز الأعمال الدولية، وحصدت أيضاً لقب "أفضل يوم خارجي" من قبل مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك).

وقد تم تطوير عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي من قبل شركة ميرال الرائدة في تطوير الوجهات في إمارة أبوظبي، وشركة وارنر براذرز للترفيه، الرائدة عالمياً في ابتكار وتطوير وترخيص الفعاليات الترفيهية في المواقع المختلفة والأحداث الحية، والمعارض، والمدن الترفيهية المستوحاة من الشخصيات والقصص والعلامات التجارية التابعة لشركة وارنر براذرز. وتتولى شركة ميرال إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي، وهي الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل نخبة من أبرز المدن والوجهات والتجارب الترفيهية والثقافية العالمية.

وقد تم تطوير "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" من قبل شركة ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة "وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز"، الرائدة عالمياً في ابتكار وتطوير وترخيص وتشغيل التجارب الترفيهية القائمة على الوجهات، والفعاليات الحية، والمعارض، وتجارب المدن الترفيهية المستوحاة من الشخصيات والقصص والعلامات التجارية الشهيرة التابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري. وتتولى شركة ميرال إكسبيرينسزإدارة وتشغيل "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، وهي الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل المدن الترفيهية والتجارب الترفيهية والمعالم الثقافية عالمية المستوى.

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