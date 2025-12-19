ميرال وهيئة المساهمات المجتمعية ـ معاً تطلقان "صندوق ميرال للتأثير المستدام" لتعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية

دعماً لحماية البيئة وإحداث تأثير مجتمعي مستدام

• الصندوق يرتكز على أربعة محاور رئيسية: الحفاظ على البيئة، والفنون والثقافة، والصحة والعافية، والتعليم وتنمية المهارات.

• بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، سيدعم الصندوق الأهداف البيئية والمجتمعية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.

• يستهل الصندوق أنشطته بإطلاق مبادرة "حُرّاس الخليج العربي" بتمويل أولي قدره 36 مليون درهم لمدة 3 سنوات من ميرال، تشمل إجراء أبحاث حول الأعشاب البحرية، وإنقاذ السلاحف البحرية، وإعداد أجيال المستقبل من حُماة البيئة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن تأسيس "صندوق ميرال للتأثير المستدام" بموجب اتفاقية شراكة وقّعتها مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية. ويجسد الصندوق التزام ميرال بإحداث أثر مجتمعي وبيئي ملموس على مستوى الإمارة، ويمثل مرحلة جديدة في مسيرتها نحو تنفيذ استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية. كما يعكس في الوقت ذاته التزام هيئة معاً بدعم المبادرات المجتمعية وترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية المستدامة، بما يعزز دورها المحوري في الارتقاء بالعمل المجتمعي في أبوظبي.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، والدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وذلك بحضور كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال.

ويهدف الصندوق إلى لعب دور محوري في دعم التنمية المجتمعية وتحفيز النمو المسؤول، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل: الحفاظ على البيئة، والفنون والثقافة، والصحة والعافية، والتعليم وتنمية المهارات. ويعمل الصندوق على تحقيق أثر اجتماعي وبيئي ملموس ضمن كل محور عبر برامج ومبادرات مخصّصة. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع أولويات إمارة أبوظبي واستجابتها للمتغيرات، وتعكس التزام ميرال في المساهمة ببناء مستقبل مستدام وشامل. كما يعزّز الصندوق أثره الإيجابي عبر توفير منصة فعّالة ترتكز إلى أعلى معايير الشفافية في مجال العمل المجتمعي والمؤسسي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "يشكّل إطلاق 'صندوق ميرال للتأثير' مرحلة محورية في رحلتنا، إذ نواصل دورنا في تطوير وجهات عالمية مميزة ونرسّخ في الوقت نفسه إرثاً إيجابياً يمتد أثره عبر الأجيال. عملنا على مدار أعوام على دمج قيم المسؤولية المجتمعية في صميم أعمالنا، ويأتي هذا الصندوق كخطوة طبيعية لتحويل استراتيجيتنا إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وانسجاماً مع رؤية أبوظبي 2030، ستسهم شراكتنا مع هيئة معاً في تطوير منصة مؤثرة قادرة على توجيه الجهود المشتركة نحو تحقيق أثر اجتماعي وبيئي حقيقي، من حماية البيئة والحياة البحرية إلى تمكين المجتمعات وإلهام قادة المستقبل."

وسيبدأ الصندوق بتنفيذ مبادرته الأولى "حراس الخليج العربي" بتمويل أولي قدره 12 مليون درهم من ميرال، على أن يقودها مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ في جزيرة ياس بأبوظبي. وتهدف المبادرة إلى حماية النظم البيئية البحرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، إضافة تدريب وإعداد قادة المستقبل من حُماة البيئة.

من جانبه، قال سعادة عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: "بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية ، نعمل في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على جمع المساهمات وتوجيهها لدعم مشاريع نوعية في قطاعات متعددة، بما في ذلك القطاع البيئي، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي مباشر يعود بالنفع على المجتمع. ونحن ملتزمون بمساندة القطاع الخاص في تحقيق أهدافه المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، من خلال ربطه بالمبادرات الهادفة إلى معالجة الأولويات الاجتماعية وتعزيز التنمية المجتمعية. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل دورنا في توجيه الجهود نحو مبادرات تعزز تمكين المجتمعات، وحماية البيئة، والإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي لمستقبل أكثر استدامة وشمولية."

ويستند "صندوق ميرال للتأثير" إلى منظومة حوكمة متكاملة تشمل لجنة توجيهية تشرف على أعماله، تضم ممثلين عن ميرال وهيئة معاً، إلى جانب مجموعة استشارية تُعنى بتوجيه برامجه ومبادراته. وتتمثل مهمة اللجنة في توفير الإرشاد الاستراتيجي وضمان الشفافية وتحديد الأولويات وإدارة المساهمات بكفاءة عالية.

وتضم اللجنة كلاً من: الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال كرئيس للجنة؛ وتغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال كنائبة رئيس اللجنة؛ ومحمود أبو الهيجاء، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون المالية في ميرال؛ وسعادة ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً؛ وسعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية ـ معاً؛ بالإضافة إلى إيلي ضاهر في منصب أمين سر اللجنة.

ويدعو "صندوق ميرال للتأثير المستدام" الشركاء والمؤسسات والأفراد إلى دعم جهوده والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال القادمة.

يمكن تقديم المساهمات والمقترحات إلى الصندوق عبر صفحة الصندوق على الموقع الإلكتروني التالي:

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

يرتكز "صندوق ميرال للتأثير المستدام" على أربعة محاور رئيسية، يعمل كل منها على تعزيز الأثر المجتمعي والبيئي عبر برامج ومبادرات متنوعة. وتشمل هذه المحاور:

• الحفاظ على البيئة: حماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الممارسات المستدامة، وضمان إدارة الموارد الطبيعية بشكل مسؤول. على سبيل المثال، تنطوي مبادرة "حراس الخليج العربي" على برامج بحثية حول الأعشاب البحرية واستراتيجيات لصونها، بالإضافة إلى أنشطة إنقاذ وإعادة تأهيل السلاحف البحرية والطيور الجارحة، وإعداد الجيل القادم من العلماء والقادة للحفاظ على البيئة البحرية في دولة الإمارات، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ورفع سوية الوعي البيئي.

• الفنون والثقافة: دعم المواهب المحلية، وصون التراث، وتمكين المجتمعات الإبداعية لإثراء الهوية الثقافية لأبوظبي.

• الصحة والعافية: الارتقاء بمستوى الصحة المجتمعية من خلال الرعاية الوقائية، وتشجيع أنماط الحياة النشطة، وزيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية، لبناء مجتمعات أكثر مرونة وازدهار.

• التعليم وتنمية المهارات: تطوير الكفاءات والمواهب المستقبلية، وإعداد الشباب والبالغين بالمهارات اللازمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع التعلم مدى الحياة.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 60 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

لمحة حول هيئة المساهمات المجتمعية – معاً

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في عام 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. وتُعد القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، بهدف توحيد جهود المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء المجتمعي. وتعمل هيئة معاً على جمع المساهمات وتوجيهها بشفافية نحو الأولويات الاجتماعية، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز العمل التطوعي لبناء مجتمع متماسك.

تدعم الهيئة المشاريع التي تعالج الأولويات الاجتماعية الأساسية في مجالات الصحة، والتعليم، والبيئة، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، لضمان استمرارية تطوير مجتمع متكامل ومزدهر وفعّال من خلال ربط الأفراد والجهات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدعم مجتمعاتهم.

تعتمد هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على توجيه كامل المساهمات بشفافية لدعم المشاريع الاجتماعية التي يطلقها الشركاء، مما يتيح للمساهمين مضاعفة أثر مساهماتهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والوصول إلى الموارد والبرامج الأساسية، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة.

