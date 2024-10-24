نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي يزور مبنى مجموعة NX Group

طوكيو, 24 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- رحبت شركة NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC بمعالي السيد ريان صلاح الدين البكري، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية في وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، و12 من كبار الشخصيات السعودية يوم الاثنين 2 شتنبر/أيلول، في مبنى مجموعة NX Group في طوكيو.

شعار NX هو: https://kyodonewsprwire.jp/img/202410017427-O2-f9std246

معالي السيد صلاح ريان صلاح الدين البكري، نائب الوزير، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، المملكة العربية السعودية (المركز): https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202410017427/_prw_PI1fl_7bO06VPF.jpg

قامت مجموعة NX بإنشاء شركة Nippon Express (الشرق الأوسط) في الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط 2007، وفي السنوات التي تلت ذلك طورت مجموعة متنوعة من الأعمال - بما في ذلك الشحن الجوي والبحري والتخزين والنقل الخارجي - في منطقة الشرق الأوسط.

كان هدف الوفد السعودي من زيارة اليابان هو القيام بجولة في شركات الخدمات اللوجستية اليابانية. وكان في استقبال الزوار الكرام في مبنى مجموعة NX Group كل من شينجيرو تاكيزو، رئيس شركة Nippon Express، الرئيس التنفيذي الأول لشركة NIPPON EXPRESS HOLDINGS، وتاداهيرو فورو، ومسؤولون آخرون في الشركة. وناقشوا خلال اجتماعهم الخدمات اللوجستية والمعرفة التي تقدمها مجموعة NX Group ومبادراتها لتطوير الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وتم تبادل مجموعة واسعة من الآراء في جو ودي.

ستواصل مجموعة NX Group توسيع شبكتها العالمية لتوفير خدمات لوجستية عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن NX Group

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410017427-O1-7S1R8C5Z.pdf

الموقع الرسمي لمجموعة NX Group هو: https://www.nipponexpress.com/

الحساب الرسمي لمجموعة NX Group على لينكد إن:https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/