نادي تشيلسي جنوا يحتفل بالموسم الناجح بالعودة إلى الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي

يُسلط الرئيس التنفيذي Andrés Blazquez الضوء على العمل الذي قام به كل من الإدارة واللاعبون، بما في ذلك المهاجم النجم Albert Gudmundsson

جنوا، إيطاليا, 18 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- انتهى موسم الدرجة الأولى مؤخرًا ويحتفل نادي تشيلسي جنوا بحملة ناجحة في عودتهم إلى دوري القمة في إيطاليا.

انتهىGrifoni في المركز الحادي عشر بأعلى متوسط نقطة لكل مباراة مقارنة بأي فريق صاعد في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث أنهوا الموسم بفارق أربع نقاط فقط عن نابولي حيث سجلوا 12 انتصارًا، بما في ذلك الفوز الشهير 4-1 على روما.

وكان النجم في الملعب هو اللاعب Albert Gudmundsson، وسجل المهاجم الأيسلندي البالغ من العمر 26 عامًا 16 هدفًا في 37 مباراة بجميع المسابقات، بما في ذلك 14 هدفًا في الدوري الإيطالي، واحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين وكان أيضًا ضمن أفضل 15 لاعبًا في المراوغات الناجحة.

"نحن سعداء جدًا بموسمنا الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وقد حققنا على أرض الملعب بعض النتائج الرائعة ولعبنا كرة قدم جذابة للغاية، وقد أظهر Albert مهارته وأثبت أنه أحد أفضل المهاجمين في هذا الدوري، لذلك، ليس من المُستغرب اهتمام عدد من أكبر الأندية في أوروبا والمملكة العربية السعودية به."

تم التصويت للاعب Gudmundsson أيضًا ضمن احصائيات Opta لأندية الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي لهذا الموسم وسيبحث جنوا عن رسوم كبيرة لتعزيز بيع نجمه، وقد قام الفريق في يناير ببيع Radu Dragusin إلى توتنهام هوتسبير مقابل 31 مليون يورو.

ويتطلع النادي في ذات الوقت إلى الحفاظ على قدرته التنافسية في الدوري الإيطالي الموسم المقبل وبناء فريق قادر على المنافسة على المراكز الأوروبية.