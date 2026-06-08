نادي جنوة الإيطالي يوقع عقد احتراف لاعب الوسط العُماني صهيب الخروصي لمدة ثلاث سنوات

يُعد صهيب (20 عاماً) أول لاعب كرة قدم عُماني يوقع عقداً احترافياً مع نادٍ في الدوري الإيطالي الممتاز.

مسقط، سلطنة عُمان, 8 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلن نادي جنوة الإيطالي لكرة القدم، أقدم أندية كرة القدم في إيطاليا، عن توقيع عقد احتراف لمدة ثلاث سنوات مع لاعب الوسط العُماني صهيب الخروصي، ليرسم بذلك مستقبل النجم العُماني الشاب ضمن صفوف الفريق الناشط في الدوري الإيطالي الممتاز، متوجًا بذلك مسيرةً مستمرة شهدت صعوده التدريجي عبر الفئات السنية للنادي وصولاً إلى فريق الشباب (البريميفيرا).

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وكان الخروصي قد صعد من فئة الناشئين تحت 18 عاماً إلى فريق الشباب (البريميفيرا) خلال موسم 2024-2025، حيث شارك بعدها في 28 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي للشباب (Campionato Primavera 1) وهو الدوري الأقوى لفئة الشباب في إيطاليا، مسجلاً أكثر من 1,000 دقيقة لعب تنافسية ضد فرق الشباب التابعة لأشهر أندية الدوري الإيطالي الممتاز. وقد برز الخروصي كأحد أكثر المواهب تميزاً من حيث الإمكانيات الفنية والبدنية في فئته العمرية بالنادي، متجاوزاً المعدلات القياسية لفريق الشباب في التمريرات التقدمية، والوصول بالكرة إلى الثلث الأخير من الملعب، وصناعة الفرص.

ولم يكن العطاء البدني للاعب أقل إبهاراً؛ فخلال الموسم الفائت، سجل أسرع انطلاقة بسرعة بلغت 33.5 كم/ساعة، وأطول مسافة مقطوعة بالسرعة العالية في مباراة واحدة بواقع 1,631 متراً، بالإضافة إلى أعلى معدل استهلاك طاقة في الفريق، مع الحفاظ على مؤشر إجهاد منخفض. وبالنسبة للاعب خط وسط مركزي، فإن هذا المزيج الفريد بين السرعة، والتحمل، والابتكار، والذكاء التكتيكي يجعل منه لاعباً ذا إمكانيات هائلة. وبكل هذه الإمكانات، يمثل الخروصي جيلًا جديدًا من لاعبي كرة القدم العُمانيين الذين يتنافسون في أعلى مستويات كرة القدم للشباب في القارة الأوروبية، وهو موهبة صاعدة استحقت اهتمام المتابعين الرياضيين في كل من إيطاليا وسلطنة عُمان.

وبهذه المناسبة، صرّح أندريس بلاسكيز، الرئيس التنفيذي لنادي جنوة الإيطالي: "نحن فخورون بتأكيد التزامنا مع صهيب لثلاث سنوات قادمة؛ فمنذ انضمامه إلى فرق الفئات السنية في النادي، أظهر احترافية وتركيزاً وتواضعاً يعكس شخصية لاعب كرة القدم الواعد، وجاء تطوره في هذا الموسم مؤكدًا على كل التوقعات التي عقدناها عليه. إن مسيرته تجسد ما يمكن للمواهب العُمانية تحقيقه في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، وتؤكد في الوقت ذاته المواهب الكبيرة التي تزخر بها سلطنة عُمان، ونحن نتطلع لمتابعة مسيرته وتطوره في أحضان نادي جنوة".

ومن جانبه، قال اللاعب صهيب الخروصي: "إن توقيع هذا الاتفاق مع نادي جنوة لهو لحظة فخر واعتزاز كبيرة لي شخصيًا، ولعائلتي، ولوطني، فقد آمن النادي بقدراتي منذ البداية ووفر لي كل ما أحتاجه للنمو كلاعب وكشاب متحمس للإنجاز والتميز. أنا ممتن لمدربيّ، وزملائي في الفريق، وللجماهير التي وقفت بجانبي طوال هذه الرحلة، وتركيزي الآن سيكون على المستقبل ومواصلة العمل الجاد والتطوير من نفسي للمساهمة في نجاح الفريق".

واستلهاماَ من مسيرة تطور الخروصي والمواهب الكروية الواعدة التي تم رصدها في سلطنة عُمان، أكد نادي جنوة الإيطالي أيضاً خططه لـ تدشين أكاديمية نادي جنوة في سلطنة عُمان، لتكون أول أكاديمية رسمية للنادي في السلطنة. تهدف الأكاديمية إلى تطوير المهارات الفنية لدى اللاعبين العُمانيين الشباب وفقاً لمنهجية نادي جنوة الإيطالي، وتحت إشراف طاقم تدريب إيطالي بالتنسيق المباشر مع الهيكل الفني للنادي في إيطاليا. ويمثل هذا المشروع التزاماً طويل الأمد من نادي جنوة تجاه نمو كرة القدم في سلطنة عُمان، واكتشاف وتطوير الجيل القادم من اللاعبين العُمانيين المحترفين.

نبذة عن نادي جنوة لكرة القدم (Genoa CFC):

تأسس عام 1893، وهو أقدم نادٍ لكرة القدم في إيطاليا، وأحد أعرق المؤسسات الرياضية في كرة القدم الأوروبية، وله تاريخ طويل وحافل في تطوير المواهب الشابة.