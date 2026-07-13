ناموس "Nammos" للفنادق والمنتجعات وخليج سموكفا يعلنان شراكة لإنشاء وجهة متوسطية رائدة لأسلوب حياة فاخرة في الجبل الأسود

تجمع هذه الشراكة بين منتجع فاخر، ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية، وتجارب طهي مميزة، ومتاجر مختارة بعناية، ومرافق للعافية، لتقديم أسلوب حياة ناموس "Nammos" في واحدة من أكثر الوجهات الساحلية طلبًا على ساحل البحر الأدرياتيكي.

الرياض، المملكة العربية السعودية

13 يوليو / تموز 2026

/PRNewswire/ -- أعلنت ناموس للفنادق والمنتجعات وخليج سموكفا عن شراكة بارزة لتطوير منتجع ناموس الجبل الأسود، وهو وجهة متكاملة لأسلوب الحياة الفاخر والتي تقع في خليج سموكفا على ريفييرا بودفا في الجبل الأسود.

يقع المشروع على بُعد عشر دقائق من جزيرة سفيتي ستيفان الشهيرة، كما يوفر خليج سموكفا ملاذاً استثنائياً تحيط به الجبال الوعرة والمياه الصافية للبحر الأدرياتيكي، وصُمم المشروع ليكون أحد أكثر مشاريع التطوير الساحلي طموحًا في الجبل الأسود، احتفاءً بالطبيعة الخلابة للبلاد، مع إرساء معيار جديد للفخامة على ساحل الأدرياتيكي.

Nammos Hotels & Resorts Montenegro

بموجب هذه الشراكة، ستقدم ناموس للفنادق والمنتجعات مفهومها المميز لأسلوب الحياة من خلال وجهة تجمع بين منتجع فاخر، ووحدات سكنية تحمل العلامة التجارية، وتجارب طهي مميزة، ومتاجر مختارة بعناية، ومرافق للعافية، في واحدة من أكثر الوجهات الساحلية الأوروبية سحرًا.

سيضم المشروع 117 وحدة، تشمل 47 جناحًا فندقيًا، و61 وحدة سكنية تحمل العلامة التجارية، و9 فلل تحمل العلامة التجارية. وصُممت الوحدات السكنية بعناية لتنسجم مع الطبيعة الوعرة للجبل الأسود وطابعه الثقافي الغني، جامعةً بين الإرث الساحلي، والعمارة المعاصرة المستوحاة من الطراز اليوناني، والتصميم الراقي، واستُلهم تصميم كل وحدة من البحر الأدرياتيكي وأجواء البحر الأبيض المتوسط الأنيقة، مع الحرص على تعظيم الاستفادة من الضوء الطبيعي، والإطلالات البحرية، والانسيابية بين المساحات الداخلية والخارجية. ويجسد كل عنصر في المشروع الأناقة السلسة، والطاقة الحيوية، والخدمة الاستثنائية التي ميّزت علامة ناموس لأكثر من عقدين.

على المستوى المعماري، يستلهم المشروع تصميمه من تقاليد البحر الأبيض المتوسط وجزر سيكلاديس، من خلال الأشكال النحتية، والمواد الطبيعية، والملامس الناعمة، والانسجام بين المساحات الداخلية والخارجية. وقد صُمم بعناية ليتناغم مع البيئة المحيطة، ويقدم وجهة خالدة تعكس طابع ساحل الجبل الأسود والهوية المميزة لعلامة ناموس.

أما عرض الطهي فيمتد إلى ما هو أبعد من مطعم ناموس الشهير، ليشمل مجموعة من تجارب الطعام واللقاءات الاجتماعية المصممة لترافق الضيوف على مدار اليوم حتى المساء. وإلى جانب المطعم الرئيسي المطل على الشاطئ، سيضم المنتجع مطعم "Nalu" الذي يقدم مفهوم تناول الطعام طوال اليوم احتفاءً بنكهات البحر الأبيض المتوسط الطازجة، وصالة Ilios Lounge التي توفر وجهة عصرية للكوكتيلات واللقاءات الاجتماعية الهادئة، إضافة إلى بار على سطح المبنى والذي يقدم وجبات خفيفة بجانب المسبح، ومشروبات مميزة، وإطلالات بانورامية على غروب الشمس فوق البحر الأدرياتيكي.

في قلب المشروع، ستعيد قرية ناموس تقديم مفهوم القرية المتوسطية التقليدية بصيغة معاصرة، لتكون وجهة للاكتشاف، والتواصل، والفنون، والتسوق، والعافية. وخارج المنتجع، يشجع خليج سموكفا الضيوف والمقيمين على استكشاف الطبيعة الاستثنائية في الجبل الأسود عبر مسارات المشي وركوب الدراجات الجبلية التي تمتد بين التضاريس المتوسطية الوعرة، إلى جانب تجارب العافية والأنشطة الرياضية الخارجية المصممة لإلهام الاكتشاف والحركة وتعزيز التواصل مع الطبيعة. كما يكتمل العرض بمركز صحي، ومرافق للياقة البدنية، وأحواض سباحة، ومناطق خاصة لتناول الطعام، وتجارب عائلية، ومرافق شاطئية حصرية.

لتقديم لمحة مبكرة عن الوجهة، يستقبل مطعم ناموس ضيوفه طوال موسم 2026 من خلال مطعم مؤقت Pop-Up في سفيتي ستيفان. يطل على أحد أشهر المعالم الساحلية في الجبل الأسود، ليمنح الضيوف فرصة أولى لاختبار تجربة ناموس عبر تناول الطعام في الهواء الطلق، والاستمتاع بالإطلالات الخلابة على سفيتي ستيفان، وتجربة الشاطئ المميزة للعلامة التجارية، وذلك قبل افتتاح منتجع ناموس الجبل الأسود عام 2029.

قال بيتروس ستاثيس، رئيس مجلس إدارة ناموس: "تمثل شراكتنا مع خليج سموكفا فصلًا جديداً ومثيراً في مسيرة تطور ناموس للفنادق والمنتجعات. وبعد سنوات من الاستثمار في الجبل الأسود، كنت دائمًا مؤمناً بإمكاناتها الاستثنائية باعتبارها واحدة من أبرز وجهات الفخامة في البحر الأبيض المتوسط. فنحن لا نبني منتجعًا فحسب، بل نصنع وجهة تجسد روح ناموس وحيويتها ورقيها، مع الاحتفاء بالطابع الفريد للجبل الأسود".

من جهتها، قالت كارولين تورنبول، الرئيس التنفيذي لـ ناموس للفنادق والمنتجعات: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي لناموس للفنادق والمنتجعات، وبالتعاون مع خليج سموكفا، نقدم أسلوب حياة ناموس المتكامل إلى الجبل الأسود من خلال ضيافة استثنائية، ووحدات سكنية تحمل العلامة التجارية، وتجارب طهي عالمية المستوى، وتجارب للعافية صُممت للاحتفاء بأفضل ما يقدمه أسلوب الحياة المتوسطي".

من جانبه، قال فاديم فيرخوفسكي، رئيس مجلس إدارة خليج سموكفا: "تمثلت رؤيتنا منذ البداية في إنشاء وجهة ذات مكانة عالمية تستمد هويتها من جمال وطابع الجبل الأسود، ومثّل اختيار ناموس للفنادق والمنتجعات شريكاً طويل الأمد خطوة أساسية لتحقيق هذه الرؤية. ومعًا نقدم منظومة أسلوب حياة ناموس المتكاملة إلى البحر الأدرياتيكي، ونرسخ معياراً جديدًا للضيافة الفاخرة، والوحدات السكنية ذات العلامة التجارية، وأسلوب الحياة المرتبط بالوجهات في المنطقة".

وأضاف فريدريك يونسون الرئيس التنفيذي لخليج سموكفا: "يمثل خليج سموكفا فرصة نادرة لتطوير وجهة متكاملة لأسلوب الحياة الفاخر على البحر الأدرياتيكي، فيما تضيف ناموس قيمة كبيرة بفضل علامتها التجارية العالمية وخبرتها المثبتة في ابتكار تجارب استثنائية في الفنادق، والوحدات السكنية ذات العلامة التجارية، وتجارب الطعام النابضة بالحيوية، ومتاجر التجزئة المختارة بعناية، بما يحقق قيمة مستدامة ويرسي معيارًا جديدًا للمنطقة".

تمثل هذه الشراكة محطة بارزة لكلا الجانبين، إذ تقدم أسلوب حياة ناموس إلى الجبل الأسود للمرة الأولى، عبر إنشاء وجهة رائدة تجمع بين الضيافة الفاخرة، والوحدات السكنية ذات العلامة التجارية، وتجارب الطعام الاستثنائية، وتجارب العافية الغامرة، في واحدة من أروع الوجهات الساحلية في البحر الأبيض المتوسط.

لمزيد من المعلومات:

https://www.nammoshotels.com/montenegro

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نبذة عن ناموس للفنادق والمنتجعات

تُعد ناموس للفنادق والمنتجعات الذراع الفندقية والسكنية لعلامة ناموس، إحدى أشهر علامات أسلوب الحياة الفاخر في العالم والتي انطلقت في ميكونوس عام 2003، واكتسبت شهرة عالمية بفضل ابتكار وجهات تجمع بين تجارب الطعام الراقية، والترفيه، وثقافة الشواطئ. ومع مرور الوقت، توسعت لتشمل الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية ذات العلامة التجارية، ناقلة فلسفتها في أسلوب الحياة، والخدمة، والتصميم إلى أبرز الوجهات العالمية.

شهد عام 2023 افتتاح فندق ناموس ميكونوس، ليشكل الانطلاقة الرسمية لعلامة ناموس للفنادق والمنتجعات، مستندة إلى أكثر من عقدين من الخبرة في تقديم تجارب مستوحاة من أناقة البحر الأبيض المتوسط. وتجمع العلامة بين الرقي البسيط والطاقة الاجتماعية النابضة بالحياة، لتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف والمقيمين والمجتمعات المحلية.

يُصمم كل فندق ومنتجع ووحدة سكنية بعناية ليعكس هوية وجهته، مع تقديم خدمات شخصية، وتجارب طهي عالمية، وبرامج للعافية، والثقافة، والترفيه. ومن خلال المزج بين روح المكان وأسلوب حياة ناموس، تبتكر العلامة وجهات تجمع الناس للاحتفال والتواصل والاستمتاع بفخامة تنبض بالحياة.

نبذة عن خليج سموكفا

خليج سموكفا هو شركة خاصة تمتلك أحد أبرز المواقع الساحلية الحرة في البحر الأبيض المتوسط يقع على ريفييرا بودفا في الجبل الأسود. ويمتد على طول 1.5 كيلومتر من الساحل الغربي للبحر الأدرياتيكي وتحيط به جبال الحجر الجيري، ويقع على بعد دقائق من جزيرة سفيتي ستيفان الشهيرة.

وتتولى شركة Mereha Developments، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ رؤية خليج سموكفا، حيث تقود أعمال التخطيط والتطوير للمشروع. وتعد الشركة منصة متخصصة في التطوير العقاري والاستثمار، تركز على المشاريع متعددة الاستخدامات التي تقودها الضيافة الفاخرة. وقد شارك فريقها القيادي في تطوير عدد من أبرز المشاريع العالمية، من بينها Atlantis The Royal في دبي وBürgenstock Resort في سويسرا.

من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي، وهي منتجع ناموس الجبل الأسود، عام 2029 بالشراكة مع ناموس للفنادق والمنتجعات. وسيقدم المشروع أسلوب حياة ناموس المتكامل إلى واحدة من أبرز وجهات البحر الأدرياتيكي في أوروبا، جامعاً بين منتجع فاخر، ووحدات سكنية تحمل العلامة التجارية، وتجارب طهي مميزة، ومتاجر مختارة بعناية، ومرافق للعافية، وقرية شاطئية نابضة بالحياة، بما يرسخ معيارًا جديدًا للفخامة المتوسطية.

نبذة عن ADMO Lifestyle Holding

تأسست ADMO Lifestyle Holding (ADMO) عام 2022 كشراكة بين Alpha Dhabi Holding PJSC وMonterock International Limited. وتهدف إلى بناء منصة تضم نخبة العلامات العالمية في مجالات أسلوب الحياة الفاخر، والضيافة، والمطاعم والمقاهي، والترفيه.

كان أول استثمار لها في مجموعة ناموس، العلامة العالمية المعروفة في مجال أسلوب الحياة والمطاعم الراقية، والمرتبطة بالترفيه الفاخر وفنون الطهي عالية الجودة. و عام 2023 توسعت محفظتها عبر الاستحواذ على CÉ LA VI Group وEm Sherif، ثم أطلقت مشروع AlphaMind بالشراكة مع Addmind Group. وتركز خطط ADMO للتوسع العالمي على ابتكار تجارب ضيافة عالمية متكاملة وفاخرة وشاملة للضيوف. كما سيتم افتتاح أكثر من علامة تجارية جديدة في عام 2026 تشمل Nammos Sardinia, Nammos London, Nammos Resort .Amaala, Cafe KIRA, Suteki, Iris Harbour, Cafe du Port and Em Sherif Deli Qatar

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3005563/Nammos_Montenegro.jpg