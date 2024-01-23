نجاح Hong Kong ITE2024 في جذب أهم الزوار المرموقين لكونه سوقًا ضخمًا للسياحة الخارجية

هونج كونج، 23 يناير 2024 /PRNewswire/ -- بدعم كريم وقوي من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، يُعقد ITE Hong Kong 2024 - في دورته الثامنة والثلاثين لـ ITE (الترفيه) والدورة التاسعة عشرة لفعاليات ITE MICE، وذلك من 13 إلى 16 يونيو 2024 في Hong Kong Convention & Exhibition Centre (مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض) (HKCEC).

يستهدف المعرض تحقيق التعافي الكامل، ومن ثم سيُقام ITE 2024 على نطاق 5 قاعات، من القاعة 1A إلى 1E في HKCEC، حيث سيكون أول يومين فقط للتجارة المحلية والإقليمية بينما يكون اليومان الأخيران للمسافرين المستقلين (FIT). كان ITE 2023 قد أقيم على نطاق 4 قاعات، وقد تعافى بالفعل وصولاً إلى 80% من مستوى ما قبل الجائحة.

ولقد استقطب ITE2023 في العام الماضي 500 عارض، 90% منهم من الخارج؛ و6 آلاف مشترٍ وزائر تجاري مع 1500 من الخارج وما وراء البحار؛ و56 ألف زائر عام. ضم المعرض 150 جناحًا، وقد نظمت الصين أكبر جناح وبعثت بـ 1000 مشترٍ وزائر تجاري، أي ثلث ما يكون في العام العادي.

نمو الحركة تجاه الخارج! في عام 2023، قام سكان هونغ كونغ بإجمالي 72.2 مليون رحلة مغادرة، وهو ما يمثل 76.8% عما كان عليه الأمر قبل الجائحة في عام 2019، ووصلت مبيعات تذاكر الطيران في الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى 16.5 مليار دولار هونج كونج (+163.9%).

في هونغ كونغ، أظهر استطلاع للرأي تم نشره في نوفمبر عبر 4874 ردًا أن 72% من المشاركين يخططون للسفر إلى الخارج خلال الأشهر الستة المقبلة؛ ولقد نظم وكلاء السفر خلال عيد الميلاد 1400 مجموعة سياحية خارجية حيث كانت أوروبا الشمالية من بين الوجهات الأكثر شعبية.

سوق الجودة! أظهر استطلاع حديث للرأي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر أكثر من 3500 رد أن المتزلجين في هونغ كونغ ينفقون، في المتوسط، 588 يورو يوميًا للشخص الواحد في عطلة التزلج، وهو المبلغ الأعلى في المنطقة. وفي تقرير Hurun Report، نجد أنه يوجد في الصين 2.11 مليون أسرة يبلغ صافي ثروتها 10 ملايين يوان صيني أو أكثر، ويعيش أكثر من 10% منها في هونغ كونغ التي تضم 0.54% من سكان الصين.

أفضل المسافرين المستقلين في ITE! وجد استطلاع للرأي لزوار ITE2023 العامين عبر أكثر من 2000 رد أن أكثر من 80% يفضلون السفر بشكل مستقل؛ 68% منهم يفعل ذلك لزيادة ميزانية السفر و39% لقضاء 3 عطلات خارجية أو أكثر في العام المقبل.

يقدم ITE2024 برامج B2B وB2C يتضمن كل منها خدمات اختيارية ومجانية، بما في ذلك المساعدة في عقد ندوة تجارية أو عامة، والدعاية المسبقة والدعاية في الموقع؛ ويمكن للعارض الاستمتاع بخصم 10% عند الدفع قبل نهاية فبراير.

وفضلاً عن ذلك، سيتم الترويج لموضوعات السياحة المستدامة/البيئية، والجليد/الثلج، وسياحة الشباب، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ومنطقة الخليج الكبرى وما إلى ذلك من خلال المنتدى التجاري والندوات وركن التعليم وحملات وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك من الفعاليات.

تنظم شركة TKS Exhibition Services Ltd. معرض ITE السنوي الذي يضم مجلس هونغ كونغ للسياحة ومكتب السياحة الحكومي في ماكاو وغيرهما كجهات داعمة. التفاصيل: www.itehk.com ؛ للاستفسارات: WhatsApp +852 69361271.

للتواصل: Maggie Chiu، البريد الإلكتروني: travel@tkshk.com