نجاح انعقاد مؤتمر LiuGong العالمي للوكلاء لعام 2024

مدينة ليوتشو، دولة الصين, 8 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر 2024، تم عقد مؤتمر LiuGong (المؤشر في بورصة شنتشن: 000528) العالمي للوكلاء ومهرجان العملاء العالمي 11•26 في مقر الشركة في مدينة ليوتشو، مقاطعة قوانغشي. تجمَّع ما يقرب من ألف ممثل للوكلاء من جميع أنحاء العالم لمناقشة توجهات الصناعة، وتبادل قصص النجاح، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.

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تم عرض ما يقرب من 200 آلة في الموقع، تغطي 8 صناعات وظروف عمل. تم إطلاق 50 منتجًا مبتكرًا في الموقع، يغطي مجموعة واسعة من المعدات بما في ذلك لوادر التعدين، وآلات تسوية الطرق، وواضعات الأنابيب، ومحطات الحفر الدوارة، ومنصات العمل الجوية، والآلات ثنائية الطاقة، وغيرها، وهذه المنتجات تعرض أحدث إنجازات LiuGong في مجال الابتكار والتنوع التكنولوجي. حازت حلول التعدين من LiuGong، التي بنيت نتاج سنوات من الخبرة، على الاهتمام بفضل تنوعها المثير للإعجاب وتكنولوجياتها الذكية. تم عرض 50 منتجًا أخضر يعمل بالكهرباء، بما في ذلك الحفارات، وآلات التسوية، والجرافات، وجميعها أظهرت أداءً مميزًا في تقليل الضوضاء، وخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. لا تلبي هذه المنتجات المعايير البيئية العالمية فحسب، بل تتضمن أيضًا أحدث تقنيات المحرك الكهربائي، ما يدل على إنجازات LiuGong الهامة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

في المؤتمر، كشفت شركة LiuGong عن اللوادر الجديدة ذات العجلات من السلسلة T والجرافات من السلسلة F، والتي تدمج التكنولوجيا الذكية مع التصميم المبتكر. تغطي السلسلة F الآن مجموعة من المعدات بأوزان من 1.7 طن إلى 120 طنًا، مع مجموعة متنوعة من الملحقات ومجموعة منتجات موسعة من 12 إلى 70 نموذجًا، ما يعرض التزام LiuGong المستمر بالابتكار وتنويع المنتجات. لقد قامت اللوادر الجديدة من سلسلة T بتحسينات إضافية في الراحة والتحكم، وزادت الموثوقية، فضلًا عن تقليل استهلاك الوقود وتكاليف الملكية الإجمالية.

منذ إطلاق مبادرة "التحالف الأخضر" في مؤتمر الوكلاء العالمي لعام 2023، أظهرت LiuGong التزامًا قويًا بالتنمية الخضراء من خلال دعم مشاريع الرفاهية العامة في أفريقيا. وفي أغسطس من هذا العام، اكتملت بنجاح المرحلة الأولى من مشروع بئر المياه. خلال مؤتمر هذا العام، عززت شركة LiuGong التزامها تجاه مبادرة "التحالف الأخضر" من خلال توقيع اتفاقيات لتعميق العلاقات مع جامعة غادجاه مادا في إندونيسيا، ومعهد بكين للتكنولوجيا، وخمسة وكلاء وعملاء لدفع التنمية المستدامة.

تلتزم LiuGong بتوفير حلول شاملة. بالإضافة إلى آلات البناء، تقوم LiuGong باستمرار بتوسيع خط منتجاتها، حيث أدخلت منتجات جديدة استراتيجية مثل منصات العمل الجوية، والرافعات الشوكية، وآلات حصد قصب السكر، والجرارات، والرافعات، وما إلى ذلك، لخلق المزيد من الفرص التجارية للوكلاء. علاوة على ذلك، تقدم LiuGong مجموعة كاملة من خدمات ما بعد البيع لضمان التشغيل المستمر والمستقر لمعداتها، ما يوفر للوكلاء والعملاء راحة البال.

في المؤتمر، وقعت LiuGong طلبات نية الشراء مع شركائها ووضعت أهداف عام 2025. وقع ممثلو العملاء أيضًا اتفاقيات شراكة استراتيجية مع LiuGong، بهدف تعزيز تعاونهم مع الشركة أكثر. كما قامت LiuGong بتكريم الوكلاء المتميزين تقديرًا لمساهماتهم في نمو الشركة العالمي، معبرة عن امتنانها لدورهم الرئيسي في نجاح الشركة وحماسها لتعميق التعاون المستقبلي معهم.

للفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2024، أبلغت LiuGong عن إجمالي إيرادات بلغ 22.856 مليار يوان صيني، بزيادة قدرها 8.25% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح 1.321 مليار يوان صيني، ما يمثل نموًا بنسبة 59.82% مقارنة بالعام السابق. في كلمته، قام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LiuGong، السيد Zeng Guang'an، بتحليل الظروف الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي، مبرزًا الزيادة المستمرة في مبيعات LiuGong العالمية. وهذا يبين التأثير القوي لعلامة LiuGong، وميزتها التنافسية في السوق. كما شدد Zeng على أن LiuGong، جنبا إلى جنب مع وكلائها وشركائها، ستواصل زيادة الفرص في السوق ودفع الصناعة لمزيد من النمو.

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