The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou

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The 6th LiuGong Global Customer Day Held in Liuzhou

ليوتشو، الصين، 2 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- في 31 مايو، أُقيم اليوم العالمي السادس لعملاء شركة LiuGong ‏(مؤشر بورصة شنتشن 000528.SZ) في مدينة ليوتشو بالصين. شارك في الحدث السيد Su Zimeng، رئيس جمعية آلات البناء الصينية، والسيد Song Zhiping، رئيس الجمعية الصينية للشركات العامة، والسيد Zheng Jin، رئيس مجموعة LiuGong وشركة LiuGong للآلات، والسيد Luo Guobing، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة LiuGong للآلات، إلى جانب نخبة من الإدارة العليا في LiuGong، وأكثر من 1,200عميل وشريك وخبير صناعي وممثل إعلامي من أكثر من 50 دولة ومنطقة، وذلك للاطلاع على أحدث إنجازات LiuGong في مجالات الاستدامة والذكاء والتوسع العالمي، واستكشاف مستقبل التحول منخفض الكربون في صناعة معدات البناء.

شهد الحدث عرض أكثر من 150 آلة في الموقع، شكّلت معدات الطاقة الجديدة نصفها. كما تضمّن الحدث سلسلة من الأنشطة، شملت مناقشات حول التعدين الذكي الخالي من الكربون وحلول الكهرباء، وعروضًا تشغيلية للآلات، وتجارب قيادة، وجولات داخل المصانع. واستعرض الرئيس السيد Luo Guobing استراتيجية التطور العالمي للشركة، فيما قدّم أحد العملاء من جنوب أفريقيا قصص نجاح واقعية، سلطت الضوء على قدرات LiuGong الابتكارية وحلولها الشاملة للأسواق العالمية.

الكشف عن حلول التعدين الخالية من الكربون

خلال الحدث، أطلقت شركة LiuGong رسميًا حلولها الذكية للتعدين الخالي من الكربون، والتي تشمل الطاقة الخضراء، والمعدات الذكية، والإدارة الرقمية، وخدمات دورة الحياة الكاملة. كما تم استعراض معدات وحلول تعدين جديدة من خلال عروض حية مباشرة.

تجربة عملية مباشرة

في واحدة من أكثر الفعاليات ترقبًا، قدّمت LiuGong برنامجًا لتجربة القيادة شمل منتجاتها الرائدة، بما في ذلك اللوادر الكهربائية ذات العجلات وشاحنات التعدين ذاتية القيادة، ما أتاح للعملاء اختبار أداء المعدات والتآزر بين حلول LiuGong المتكاملة بشكل مباشر.

تسليم اللودر رقم 600 ألف

وبالتزامن مع احتفال LiuGong بالذكرى الستين لأعمال اللوادر ذات العجلات، قامت الشركة خلال الحدث بتسليم اللودر رقم 600 ألف رسميًا، في محطة بارزة جديدة ضمن مسيرة تطورها. ومنذ إطلاق أول لودر بعجلات في الصين عام 1966، واصلت LiuGong دفع عجلة الابتكار في القطاع وتوسيع حضورها العالمي، مساهمةً في رسم ملامح تطور صناعة معدات البناء في الصين.

شراكات أقوى ونجاح مشترك

كما استضافت شركة LiuGong أيضًا مراسم توقيع اتفاقيات تعاون إستراتيجية، وتوقيع طلبات من عملاء رئيسيين، إضافةً إلى حفلات تكريم للشركاء، ما عزّز من التعاون مع العملاء والشركاء حول العالم.

وضمن فعاليات الترحيب، استمتع الضيوف برحلة ليلية في نهر ليوجيانغ وعرض ضوئي بالطائرات المسيّرة، حيث اختبروا السحر الفريد لمدينة ليوتشو وثقافة LiuGong.

قال Zheng Jin، رئيس مجموعة LiuGong وشركة LiuGong للآلات: "في المستقبل، ستواصل LiuGong وضع العملاء في المقام الأول، ودفع الابتكار الأخضر والذكي، والعمل عن كثب مع الشركاء العالميين لبناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثًا للكربون لصناعتي التعدين ومعدات البناء".

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