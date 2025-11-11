نجاحات مالية عمانية: "بيهايف" وصندوق عُمان المستقبل وبنك صحار الدولي يطلقون حزمة تمويل مبتكرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مَسْقَط، عُمان ,11 نوفمبر / تشرين ثاني 2025, /PRNewswire/ -- أعلنت منصة "بيهايف " (Beehive)، الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، عن شراكة مع صندوق عُمان المستقبل (FFO) التابع لجهاز الاستثمار العماني (OIA)، وبنك صحار الدولي، لإطلاق محفظة إقراض جديدة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تمثل هذه الخطوة أهمية بالغة في توسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان إلى التمويل. وقد نجحت المحفظة، منذ إطلاقها، في ضخ ما يزيد عن 7.1 مليون ريال عماني في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، لدعم نمو الأعمال والابتكار والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء السلطنة.

Beehive, Future Fund Oman, and Sohar International Launch SME Lending Portfolio

يوفر خيار التمويل الجديد حلول تمويل سريعة للأعمال يتم توفيرها في غضون أسبوعين من تقديم الطلب، بالإضافة إلى خطط سداد مرنة تساعد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تغطية الاحتياجات التشغيلية والتوسع المستدام. وتُعزز هذه المبادرة الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع أدوات التمويل، وزيادة وصول رواد الأعمال إلى الموارد، وتتوافق مع "رؤية عُمان 2040" من خلال تعزيز اقتصاد المعرفة التنافسي، ودعم الابتكار، ورفع مستوى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تتولى منصة "بيهايف" تشغيل هذه المحفظة، وهي أول منصة تمويل رقمي مُنظمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة منذ عام 2014، والأولى التي تنفذ هذا النوع من التمويل ضمن منظومة صندوق عُمان المستقبل. واستناداً إلى تقييمات ائتمانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر "بيهايف" عملية مبسطة وموثوقة بالبيانات تتيح اتخاذ قرارات إقراض أسرع وأكثر دقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

صرح بيتر تافينر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة "بيهايف":

"تعد شراكتنا مع صندوق عُمان المستقبل إنجازاً استراتيجياً في مسيرة "بيهايف" التي تمتد لعقد من الزمان في المنطقة. يؤكد هذا التعاون على فعالية نموذج أعمالنا ويعزز مكانتنا كمزود تمويل غير مصرفي موثوق. وبدعم من الصندوق، نحن جاهزون لتلبية الطلب المتزايد على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في عُمان."

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال عبد الواحد محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لبنك صحار الدولي:

"إن تمكين منظومة ريادة الأعمال في السلطنة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، حيث إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحركات الحقيقية للنمو الاقتصادي والتنويع. هذا التعاون الاستراتيجي مع صندوق عُمان المستقبل و"بيهايف" هو انعكاس قوي لهذا الالتزام، ونحن فخورون بأن نكون الشريك المصرفي الحصري لهذه المبادرة البارزة. ومن خلال توفير حلول مالية مصممة خصيصاً عبر هذه الشراكة، فإننا نساهم بفاعلية في الهدف الأوسع المتمثل في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد. ويُظهر هذا الجهد كيف يساهم تعزيز الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية عمان 2040 وبناء مستقبل أكثر تنوعاً واستدامة للسلطنة."

يعكس البرنامج دور صندوق عُمان المستقبل في التوافق مع إطار التمويل الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بموجب تفويض جهاز الاستثمار العماني، مما يعزز أهداف التنويع الاقتصادي في عُمان.

نبذة عن "بيهايف":

تأسست "بيهايف" في عام 2014، وهي أول منصة إقراض رقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم تنظيمها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ( DFSA ) وهيئة الخدمات المالية في عُمان ( FSA ). تربط "بيهايف" الشركات التي تبحث عن تمويل بالمستثمرين الراغبين في دعم نموها، وتقدم خيار تمويل أسرع وأكثر مرونة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من خلال التكنولوجيا والالتزام بدعم الشركات الإقليمية، أصبحت "بيهايف" شريكاً موثوقاً به للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة https://www.beehive.om .

في الإمارات العربية المتحدة، تخضع شركة Beehive P2P Limited لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية ( DFSA ). وفي عُمان، تخضع شركة Beehive Financial Technology SPC لتنظيم هيئة الخدمات المالية ( FSA ). وفي المملكة العربية السعودية، تخضع شركة Beehive Saudi for Technology and Information Systems Company للموافقة التنظيمية.

نبذة عن بنك صحار الدولي :

يُعد بنك صحار الدولي أسرع البنوك نمواً في عُمان، ويسترشد برؤية واضحة ليصبح شركة خدمات عمانية رائدة عالمياً تساعد العملاء والمجتمعات والأفراد على الازدهار والنمو. ويهدف البنك إلى مساعدة الناس على "الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية متجاوبة مع عالمهم المتغير باستمرار، ويقدم حلولاً مبتكرة عبر الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الإسلامية، وغيرها. ومن خلال نهج قوي يركز على الرقمنة أولاً وتوسع إقليمي يشمل تواجداً في المملكة العربية السعودية، يلتزم بنك صحار الدولي بتحقيق القيمة من خلال الشراكات الاستراتيجية وتجربة العملاء الديناميكية. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.sib.om .

نبذة عن صندوق عُمان المستقبل:

تأسس الصندوق بموجب توجيهات من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وهو منشأ من قبل جهاز الاستثمار العماني برأس مال إجمالي قدره 2 مليار ريال عماني. يقدم الصندوق مجموعة من فرص التمويل للمستثمرين والشركاء المختارين الذين يسعون للعب دور في تعزيز وتحفيز المشهد الاقتصادي العماني. يستهدف الصندوق جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء النفط والغاز والعقارات، مع التركيز على الخدمات، والصناعة التحويلية، والتعدين، والطاقة النظيفة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والأغذية. الموقع الإلكتروني: https://www.futurefund.om /

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2813100/Beehive.jpg