نجحت HCMCT Manipal Hospitals في دلهي، الهند في إجراء عملية زرع قلب منقذة للحياة لسيدة تبلغ 54 عامًا

نيودلهي،

9 ديسمبر 2025

/PRNewswire/ -- حقق الأطباء في HCMCT Manipal Hospitals في دلهي، الهند، إنجازًا طبيًا بارزًا من خلال إجراء عملية زرع قلب ناجحة منقذة للحياة لسيدة تبلغ 54 عامًا من هاريانا، حيث كانت تعاني من فشل قلبي نهائي. بعد سنوات طويلة من المعاناة مع قصور القلب، رغم تلقيها أفضل العلاجات الطبية والتدخلات المتقدمة، منحها إجراء زرع قلب صحي من متبرع متوفى دماغيًا فرصة جديدة للحياة، واستعادة الأمل لعائلتها.

Dr. Yugal Kishore Mishra, Chairman - Manipal Institute of Cardiac Sciences and Chief Cardiovascular Surgeon, Delhi with the 54-year-okd woman and her son

وصلت السيدة إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، حيث سجلت نسبة قذف قلبية منخفضة جدًا بلغت 15%، مع تكرار دخول المستشفى، وانتفاخات عامة في الجسم (تورم)، وإرهاق شديد وضيق تنفس، مما جعلها بالكاد قادرة على المشي أو الاستلقاء براحة. كانت تتلقى دعمًا بواسطة مضخة البالون داخل الأبهر (IABP) لمدة 10 أيام لتعزيز ضخ القلب، ورغم خضوعها لعلاج إعادة تزامن القلب (CRT-D) المتقدم، لم تتحسن حالتها واستمر تدهورها، مما جعل زرع القلب الحل الوحيد لإنقاذ حياتها.

بعد انتظار حرج دام نحو شهر، توفر قلب متوافق من مستشفى خاص في جوروجرام، وتم زرعه بنجاح في المريضة على يد الجراح البارز الدكتور Yugal Kishore Mishra، رئيس معهد مانيبال لعلوم القلب والجراح الرئيسي للقلب والأوعية الدموية في دلهي، إلى جانب فريقه الطبي المتميز. وقد أُنشئ ممر أخضر لضمان وصول قلب المتبرع إلى المستشفى في الوقت المناسب، وتمت العملية الجراحية المعقدة بنجاح خلال 3 ساعات و20 دقيقة، حيث بدأ القلب الجديد ينبض بقوة وحيوية مباشرة بعد الزرع.

قال الدكتور Yugal Kishore Mishra، رئيس معهد مانيبال لعلوم القلب والجراح الرئيسي للقلب والأوعية الدموية في دلهي: "يمثل هذا الإنجاز ثمرة سنوات من العمل المكثف في بناء برنامج شامل ومستقل لعلاج فشل القلب وزرع الأعضاء. من خلال علاج المرضى طبيًا وجراحيًا في جميع مراحل فشل القلب، نضمن تقديم التدخل المناسب في الوقت المناسب. لم يضف الزرع سنوات إلى حياة المريضة فحسب، بل أعاد أيضًا الأمل وجودة الحياة لها ولعائلتها. ولحسن الحظ، استجابت المريضة بشكل استثنائي، حيث ظهرت علامات قوية على التعافي خلال 15 يومًا. في العديد من النساء، يمكن أن تتطور المضاعفات القلبية بسرعة، مما يجعل الكشف المبكر والعلاج المبكر أمرًا حيويًا. وعلى الرغم من أن فترات الانتظار عادة ما تكون أطول بكثير، حصلت هذه المريضة على قلب متبرع مناسب خلال شهر واحد، مما حسَّن فرصها بشكل كبير".

يُعدُّ هذا الإنجاز خطوة بارزة تعزِّز مكانة المستشفى كواحد من أبرز المراكز في الهند المتخصص في زراعة القلب وعلاج فشل القلب المتقدم، رافعًا معايير رعاية المرضى والدقة الجراحية والتنسيق متعدد التخصصات إلى مستويات عالية. وكمركز حاصل على درجة التميُّز في الرعاية القلبية المتقدمة، يقدم المستشفى طيفًا كاملاً من العلاجات التدخلية لفشل القلب، بدءًا من جراحات الصمامات بالحد الأدنى من التدخل، وزرع أجهزة إعادة تزامن القلب (CRT-D)، ودعم جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD)، واستبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR)، وصولاً إلى زراعة القلب، لضمان حصول المرضى على رعاية شاملة وفي الوقت المناسب تتناسب مع احتياجاتهم السريرية.

