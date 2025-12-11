HCMCT Manipal Hospitals Delhi, Inde, réalise une transplantation cardiaque vitale sur une femme de 54 ans

NEW DELHI, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une importante réalisation médicale, les médecins de l'hôpital HCMCT Manipal à Delhi, en Inde, ont réalisé avec succès une transplantation cardiaque qui a sauvé la vie d'une femme de 54 ans originaire de Haryana qui luttait contre une insuffisance cardiaque au stade terminal. Après des années de lutte contre un dysfonctionnement cardiaque en dépit d'une thérapie médicale optimale et d'interventions avancées, la transplantation d'un cœur sain provenant d'un donneur en état de mort cérébrale lui a offert une nouvelle chance de vivre et de l'espoir pour sa famille.

Dr. Yugal Kishore Mishra, Chairman - Manipal Institute of Cardiac Sciences and Chief Cardiovascular Surgeon, Delhi with the 54-year-okd woman and her son

Elle est arrivée à l'hôpital dans un état critique, avec une fraction d'éjection extrêmement faible de 15 %, des hospitalisations répétées sur le site , un œdème (gonflement) du corps entier, une fatigue sévère et un essoufflement qui la rendait à peine capable de marcher ou de s'allonger confortablement. Elle a été placée sous assistance par pompe à ballonnet intra-aortique (IABP), qui aide à pomper le cœur, pendant 10 jours, et même après avoir subi une thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT-D) - un type avancé de stimulateur cardiaque - son état a continué à s'aggraver, faisant de la transplantation cardiaque la seule option possible.

Après un mois d'attente critique, un hôpital privé de Gurugram a mis à disposition un cœur de donneur compatible, qui a été transplanté sur le patient par le Dr Yugal Kishore Mishra, chirurgien renommé , président du Manipal Institute of Cardiac Sciences et chirurgien cardiovasculaire en chef, Delhi , et son équipe. Un couloir vert a permis au cœur du donneur d'arriver à l'hôpital dans la fenêtre de sécurité, et la procédure chirurgicale complexe s'est déroulée en 3 heures et 20 minutes et le nouveau cœur a commencé à battre fort peu de temps après la transplantation.

Le Dr Yugal Kishore Mishra, président du Manipal Institute of Cardiac Sciences et chirurgien cardiovasculaire en chef, Delhi, a déclaré : "Cette étape importante est le résultat d'années de travail concentré sur la mise en place d'un programme complet et autonome de lutte contre l'insuffisance cardiaque et de transplantation. En traitant les patients médicalement et chirurgicalement à tous les stades de l'insuffisance cardiaque, nous nous assurons que la bonne intervention est effectuée au bon moment. La greffe n'a pas seulement ajouté des années à la vie de la patiente, elle a également redonné de l'espoir et une qualité de vie à la patiente et à sa famille. Heureusement, le patient a réagi de manière exceptionnelle, montrant des signes importants de rétablissement dans les 15 jours. Chez de nombreuses femmes, les complications cardiaques peuvent évoluer rapidement, d'où l'importance d'une identification et d'un traitement précoces. Bien que les périodes d'attente soient généralement beaucoup plus longues, cette patiente a reçu un cœur de donneur compatible en l'espace d'un mois, ce qui a considérablement amélioré ses chances".

Cette réussite marque le renforcement de l'hôpital en tant que l'un des principaux centres de transplantation et de traitement avancé de l'insuffisance cardiaque en Inde, établissant de solides références en matière de soins aux patients, de précision chirurgicale et de coordination pluridisciplinaire. En tant que centre d'excellence en matière de soins cardiaques avancés, l'hôpital propose une gamme complète de traitements interventionnels pour l'insuffisance cardiaque, notamment la chirurgie valvulaire mini-invasive, l'implantation de CRT-D, l'assistance LVAD, la TAVR et, à présent, la transplantation cardiaque, garantissant ainsi aux patients des soins complets et opportuns adaptés à leurs besoins cliniques.

