نحو القيادة: حصل Nicklaus Children's Hospital على اعتماد الرعاية الصحية العالمية مع التميز في خدمات السفر الطبية للأطفال

ميامي، 10 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- Nicklaus Children's Hospital في ميامي، فلوريدا، تعلن بفخر عن إنجازها في الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) مع التميز في خدمات السفر الطبية. هذا هو ثاني اعتماد في الاعتماد العالمي للرعاية الصحية لNicklaus Children's Hospital مع التميز، وهو تمييز يؤكد التزامها بتقديم أعلى جودة للرعاية للأطفال المرضى.

حصل Nicklaus Children's Hospital -بما يتمتع به من إرث يتجاوز 70 عامًا- على اعتراف واسع النطاق لالتزامها بطب الأطفال، حيث تفتخر بمرفق يضم 307 سريرًا يلبي بشكل حصري احتياجات الرعاية الصحية الفريدة للأطفال. يظهر تفاني المستشفى نحو التميز من خلال العديد من البرامج المتخصصة التي لطالما صُنفت من بين أفضل البرامج في الدولة من قبل U.S. News & World Report منذ عام 2008.

أعرب الدكتور Andrea Maggioni، مدير الصحة العالمية في Nicklaus Children's Hospital ، عن عميق ارتياحه لخطوة اعتماد المستشفى، مشيرا إلى "تحقيق اعتراف بـ"التميز في خدمات السفر الطبي" من قبل الاعتماد العالمي للرعاية الصحية يؤكد التزامنا طويل الأمد بالرعاية الطبية للأطفال ويؤكد التزامنا بتلبية أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى المسافرين. نحن فخورون للغاية بجهود فريق الصحة العالمية في معالجة الاحتياجات الفريدة لعائلات المرضى الدولية والمحلية وشركائهم في السفر الطبي الداعم."

قالت Teresita Lopez، المدير التشغيلي للصحة العالمية في Nicklaus Children's Hospital: "يعكس اعتماد الاعتماد العالمي للرعاية الصحية التزامنا بالحفاظ على العمليات على مستوى المستشفى بهدف توفير أفضل تجربة ممكنة لمرضانا الدوليين وعائلاتهم. يشرفنا تمسكنا بهذا المعيار المعترف به للتميز، والذي يخلق الثقة في المرضى وأسرهم أثناء سعيهم للحصول على الرعاية الطبية في الخارج."

الاعتماد العالمي للرعاية الصحية مُكرس لتحسين جودة الرعاية الصحية والسلامة في مجال السياحة العلاجية. فمن خلال خدمات الاعتماد ، والشهادات ، و التدريبات ، والتطوير والتحسين والاستشارات ، يعزز الاعتماد العالمي للرعاية الصحية الشفافية والرعاية المركزة على المريض والتحسين المستمر. يثبت الاعتماد العالمي للرعاية الصحية لخدمات السفر الطبي التزام Nicklaus Children's Hospital الراسخ بتقديم رعاية استثنائية لمرضى الأطفال، محليًا ودوليًا. ويدل الاعتماد على التزام المستشفى بالمعايير الصارمة المصممة لتعزيز تجربة المريض وضمان النتائج المثلى طوال رحلة السفر الطبية.

أشادت السيدة Renée-Marie Stephano، الرئيس التنفيذي للاعتماد العلمي للرعاية الصحية، بNicklaus Children's Hospital لإنجازاتها المتميزة، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه الاعتماد العالمي للرعاية الصحية في إثراء تجارب المرضى للمسافرين الطبيين من الأطفال وتعزيز رؤية المستشفى لمرحلة الرعاية الصحية العالمية. وأعربت عن رأيها قائلة: "إن اعتماد Nicklaus Children's Hospital يؤكد التزامها الثابت بتقديم الرعاية الرحيمة ذات الجودة. نحن نحتفي بتفانيهم في التميز والتقدم في مجال الرعاية الصحية للأطفال، وتأسيس معيار للتميز لخدمات السفر الطبية للأطفال. يعكس هذا الإنجاز تفانيهم الراسخ في ضمان حصول الأطفال في جميع أنحاء العالم على أعلى مستوى من الرعاية والاهتمام."

لا يعزز الاعتماد العالمي للرعاية الصحية تجارب المرضى فحسب، بل يرفع أيضًا رؤية المنظمات نحو المشهد الصحي العالمي، مما يسهل حصول المسافرين الطبيين للأطفال في جميع أنحاء العالم على أرقى مستوى من الرعاية. لزيادة الوعي بأهمية الاعتماد العالمي للرعاية الصحية في تعزيز السلامة وتجربة المريض، بدأت منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية حملة تسويقية شاملة متعددة اللغات للمستهلكين والمشترين باللغات الإنجليزية والعربية والروسية والإسبانية. وتهدف الحملة إلى تثقيف السوق حول الفوائد الجوهرية لاختيار المستشفيات التي حصلت برامجها في السياحة العلاجية على اعتماد منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية.

حول Nicklaus Children's Hospital، حيث الأطفال هم الأكثر أهمية

أسست جمعية Variety Clubs International مستشفى Nicklaus Children's Hospital في العام 1950، وهي المستشفى التخصصي الوحيد المرخص في جنوب فلوريدا للأطفال، ويعمل به ما يقرب من 850 طبيب معالج وأكثر من 500 متخصصًا فرعيًا للأطفال. يشتهر المستشفى الذي يضم 307 أسرة بالتميز في جميع جوانب طب الأطفال، حيث تم تصنيف العديد من البرامج بشكل روتيني بين أفضل البرامج في البلاد من قبل U.S. News & World Report، منذ العام 2008. المستشفى أيضًا موطن لأكبر برنامج تعليمي لطب الأطفال في جنوب شرق الولايات المتحدة وقد تم اعتباره منذ العام 2003 كمنشأة جاذبة لـ American Nurses Credentialing Center، وهو أرقى شرف مؤسسي في مهنة التمريض. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

نبذة عن اعتماد منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية:

منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية® (GHA) هي السلطة العالمية المعترف بها في الاعتماد والمصادقة التي تركز على السفر الطبي والعافية والسلامة والرفاهية. تأسست منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية في عام 2016، ويتركز هدفها التجاري الأولي على تحسين تجربة المرضى للمسافرين الطبيين ودعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة، وزيادة الرؤية، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام للسفر الطبي. منذ ذلك الحين، أصبحت منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية رائدة في مجموعة متنوعة من البرامج للمنظمات والأفراد، والتي تغطي كل نطاق سلسلة الرعاية وتقدم الشهادات والاعتماد في جميع جوانب الصحة والرفاهية.

يمكن للمنظمات المهتمة بالاتصال بمنظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية تقديم طلب على [email protected] | www.GlobalHealthcareAccreditation.com