نشرت شركة Frost & Sullivan ورقة بحثية حول تصوير الأشعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم إضافة شركة FOSUN AITROX باعتبارها الشركة المُمثلة

شانغهاي، 22 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أجرت Frost & Sullivan بحثًا موسعًا في سلسلة صناعة تصوير الأشعات بالذكاء الاصطناعي، ونشرت ورقة بحثية حول تصوير الأشعات باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تركز على صناعة تصوير الأشعات بالذكاء الاصطناعي في الصين إضافة إلى فرص النمو الجديدة. يتم عرض FOSUN AITROX، وهو مزود خدمات طبية بارز في الصين، في هذه الورقة البحثية كشركة ممثلة. لقراءة الورقة البحثية حول تصوير الأشعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، اذهب إلى هنا: https://www.frostchina.com/content/insight/detail?id=66a05f4617f786ec45fe2ab6)

تعود كلمة الاختبارات الطبية إلى سلسلة من الاختبارات والإجراءات التي يمكن أن تساعد في اكتشاف الحالات، أو تحديد التشخيصات، أو وضع خطة العلاج، أو تقييم فاعلية العلاج، أو متابعة الحالة بمرور الوقت لتقييم حالة صحة الفرد. وتتضمن الاختبارات الطبية عادةً تحليلات سوائل الجسم، وإجراء الأشعات، والتنظير الداخلي، وقياس وظائف الجسم، وأخذ العينات (الخزعة)، وكشف الجينات، وغيرها من طرق التشخيص.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حاسمًا في التشخيص الطبي. يمكن أن تحسن نماذج الذكاء الاصطناعي الحساسية والخصوصية وغيرها من المعلمات الرئيسية لتشخيص الأمراض، لا سيما في مجالات مثل تحسين الصورة وتحديد الآفات وترميم الصور الثلاثية الأبعاد وكتابة التقارير الآلية. مع استمرار تحسين نماذج الخوارزمية، يمكنهم تحديد التشوهات التي لا يمكن تمييزها بالعين المجردة. وفي تشخيص بعض الأمراض المحددة، حقق الذكاء الاصطناعي دقة يمكن مقارنتها بالمتخصصين الطبيين ذوي الخبرة العالية. وفضلًا على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل البيانات الطبية في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ، مما يعزز بشكل كبير كفاءة الاختبارات الطبية. من الأهمية الخاصة ميزة الذكاء الاصطناعي الفريدة في القدرة على العمل على مستوى عالي الجودة لفترات طويلة دون التأثر بالعوامل الخارجية، والحفاظ على حالة العمل فعالة باستمرار. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر استخدام أنظمة التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي دعمًا قيمًا لاختصاصيي الأشعة الذين هم أقل خبرة، ولا سيما أولئك الذين يعملون في أماكن الرعاية الأولية. وهذا يمكن أن يساعد في تخفيف نقص موظفي الأشعة المهرة، وتعزيز توزيع أكثر إنصافًا للموارد الطبية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

تتضمن مسارات التسويق لشركات تصوير الأشعات باستخدام الذكاء الاصطناعي في المقام الأول المبيعات المباشرة؛ كالأجهزة الطبية، ورسوم الخدمة القائمة على حجم التشخيصات أو الاستخدام. إضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة بفعالية مع هذه الشركات لتحسين الخدمات الطبية وتعزيز تجربة الرعاية الصحية للجمهور.

سيستمر السعي لتحسين الرعاية الصحية. ومن المقرر أن يزداد نمو سوق تصوير الأشعات بالذكاء الاصطناعي أكثر.

شركة FOSUN AITROX، التي أنشأتها مجموعة FOSUN، هي مزود خدمات طبية بالذكاء الاصطناعي في الصين. تمتلك الشركة حاليًّا خطًّا شاملًا لكافة المنتجات الطبية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، يغطي مختلف أقسام الرعاية الصحية، مثل علم الأشعة، وعلم الأمراض، والموجات فوق الصوتية، وأمراض القلب، والجهاز التنفسي وأمراض الأعصاب والغدة الدرقية والثدي وما إلى ذلك. ويمكن إدماج جميع منتجات الذكاء الاصطناعي بسهولة وتكييفها مع المعدات الطبية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم، تعزز الشركة خدمات الرعاية الصحية الأولية، مما يعود بالنفع على الحكومات والمؤسسات الطبية والجمهور العام من خلال تعزيز كفاءة التشخيص والعلاج، وتحسين تجارب المرضى، والحد من النفقات الطبية.

نبذة عن Frost & Sullivan

تتعاون شركة Frost & Sullivan، وهي شركة قائمة على شراكة نمائية، مع العملاء للاستفادة من الابتكار ذي الرؤية الذي يعالج التحديات العالمية، وفرص النمو ذات الصلة التي ستؤدي إلى نجاح أو فشل المشاركين في السوق اليوم. منذ أكثر من 60 عامًا، تعمل شركة Frost & Sullivan على تطوير إستراتيجيات النمو لألف شركة عالمية، والشركات الناشئة، والقطاع العام، ومجتمع الاستثمار.

نبذة عن FOSUN AITROX

تأسست FOSUN AITROX، التي أنشأتها شركة Fosun، في عام 2018. ابتداءً من عام 2022، تم استثمار المزيد من رأس المال في الشركة من خلال أنواع مختلفة من رأس المال بما في ذلك رأس المال الصناعي، ورأس المال المملوك للدولة، ورأس المال الاستثماري. وقد حصلت الشركة على لقب شركة التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية، وشركة شانغهاي المتخصصة والمبتكرة في عامي 2019 و2023 على التوالي. تقوم الشركة باستمرار بتنفيذ إستراتيجية التنمية العالية الجودة وتحسين قدرة الخدمة للمؤسسات الطبية على مستوى الرعاية الأولية، وتشكل تعاونًا عميقًا مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة، وتهدف إلى إفادة عامة الناس على نطاق أوسع من خلال تشكيل حل طبي ذكي متقدم مع شركائها البيئيين.

للتواصل الإعلامي:

للتواصل: Qian Li

اسم الشركة: Frost & Sullivan

الموقع الإلكتروني: http://www.frostchina.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

للتواصل: Yvonne Mai

اسم الشركة: FOSUN AITROX

الموقع الإلكتروني: http://proxima-ai.com/

البريد الإلكتروني: [email protected]