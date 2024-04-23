نظام إزالة الجلطات المبتكر Aspiration Thrombectomy System من شركة Expanse ICE يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لعلاج تجلطات الشرايين والأوعية الدموية الطرفية والأنظمة الوريدية

بليسانتون، كاليفورنيا، 23 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Expanse ICE اليوم عن حصول نظام ICE Aspiration System على تصريح 510(k) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ويبشر هذا الإعلان بدخول لاعب جديد ومتميز إلى مجال علاج تجلط الأوعية الدموية الطرفية.

وقد جرى تصميم نظام ICE خصيصًا لمواجهة التحديات المعقدة المرتبطة بعمليات إزالة جلطات الأوعية الطرفية. وتعتبر التجلطات الدموية ثالث أكثر الأمراض الوعائية شيوعًا وانتشارًا. حيث يعاني ما يقرب من مليون مريض من جلطات الأوعية الدموية الطرفية التي يجب علاجها كل عام، بل وأن ما يصل إلى 33% من المصابين يعانون من مضاعفات طويلة الأمد لهذا المرض، وذلك وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويقف الدكتور Eitan Konstantino، حاصل على دكتوراه في الطب PhD ورائد أعمال متسلسل في مجال الأجهزة الوعائية، كقوة دافعة وراء نظام Expanse ICE، حيث يقول: "لقد قمنا بتصميم نظام القسطرة ICE للاستفادة من قوة الشفط النموذجية للجلطات التي تتصف بها القساطر ذات التجويف الكبير، ولكن ضمن تصميم نحيل لجهاز أصغر بكثير".

وفي ذات الصدد، صرح الدكتور Michael Lichtenberg، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مركز Vascular Center Clinic بمدينة آرنسبرغ الألمانية، قائلًا: "هذا الجهاز صمم خصيصًا لتلبية احتياجات الأطباء. ويهدف إلى معالجة بعض من أكبر التحديات التي تواجهنا على نحو متكرر. فهذا الجهاز، بفضل تصميمه وفهمه العميق لمبادئ الفيزياء الأساسية، يمنحنا تفاؤلًا كبيرًا بإمكاناته الرائدة.

ومن جانبه، صرح الدكتور Aravinda Nanjundappa، مدير تدخلات الأوعية الدموية الطرفية في Cleveland Clinic، قائلًا: "أنا متحمس لأن أكون من بين أوائل مستخدمي نظام Expanse ICE. إن قدرته على توفير إزالة قوية للجلطات في حجم صغير هو اقتراح مثير للاهتمام يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرتنا على تلبية احتياجات المرضى بشكل أكثر فعالية وتحسين نتائج العلاج في أمراض الأوعية الدموية الطرفية".

واختتم Shlomi Nachman، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية والحلول المتخصصة والرؤية الأسبق لدى مجموعة Johnson & Johnson Company Group، قائلًا: "يشهد سوق إزالة الجلطات نموًا قويًا، ويأتي اعتماد نظام ICE وطرحه في توقيت مثالي. فهو يمثل تقنية متطورة تلج إلى سوق لم تستغل إمكاناته بالكامل بعد".

نبذة عن شركة Expanse ICE

شركة Expanse ICE هي شركة نشأت عن شركة Expanse Medical، وهي حاضنة للأجهزة الطبية تأسست بواسطة الدكتور Konstantino. ولم يقتصر إبداع فريق عمل الشركة على نظام Expanse ICE فحسب، بل امتد ليشمل ابتكارات أخرى مثل AngioSculpt وChocolate إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات الخاصة بالأوعية الدموية الدماغية. وتنصب رؤية شركة Expanse Medical على تطوير حلول مبتكرة لمكافحة أمراض الأوعية الدموية. كما تلتزم الشركة، من خلال تفانيها في إجراء بحوث دقيقة وتطوير تقنيات متقدمة، بتعزيز جودة رعاية المرضى.