نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي (WVU) يختار شركة hellocare.ai لنشر غرف المستشفيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في 25 مستشفى

كليرواتر، فلوريدا، ومورغانتاون، ويست فرجينيا، 10 مارس 2026 /PRNewswire/ -- اختار نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي، المؤسسة الصحية السريرية والأكاديمية التابعة لجامعة ويست فرجينيا وأكبر نظام صحي وأكبر صاحب عمل خاص في الولاية، شركة hellocare.ai لتنفيذ نشر مؤسسي واسع لتقنية غرف المستشفيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع مستشفياته البالغ عددها 25 مستشفى.

ستوفر هذه الشراكة الإستراتيجية منصة hellocare.ai المتكاملة بالكامل لأكثر من 3,000 سرير في ولايات ويست فرجينيا وأوهايو وبنسلفانيا وميريلاند. سيقوم نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي بتطبيق القدرات الأساسية لتقديم الرعاية الافتراضية على مستوى كل سرير، بما في ذلك التمريض الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجولات الطبية الافتراضية وخدمات التطبيب عن بُعد، والمراقبة الافتراضية للمرضى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بعض المستشفيات المختارة بتطبيق وحدات إضافية لغرف المستشفيات الذكية مثل اللوحات البيضاء الرقمية، ولافتات الأبواب الرقمية، وأنظمة المعلومات والترفيه للمرضى، على أن تكون جميعها مدمجة بالكامل مع نظام Epic.

قال Jim Venturella، مدير تقنية المعلومات (CIO) في نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي: "يعكس هذا النشر المؤسسي التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر نظامنا". "تتكامل منصة hellocare.ai بسلاسة مع نظام Epic، وتتوافق مع إستراتيجيتنا طويلة المدى لإنشاء بيئات رعاية صحية مترابطة وذكية".

وأضاف Farhan Ahmed، كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) في نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي: "إن نشر بنية تحتية موحّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع مستشفياتنا البالغ عددها 25 مستشفى يضمن أننا نبني منظومة قابلة للتوسع. كما أن القدرة على دعم التمريض الافتراضي، ومراقبة المرضى، والتواصل الرقمي، ومشاركة عائلات حديثي الولادة في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) ضمن منصة موحّدة واحدة يضعنا في موقع قوي لمستقبل تقديم الرعاية الصحية".

ومن منظور القيادة السريرية، شددت Melanie Heuston، كبيرة مسؤولي التمريض (CNE) في نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي، على تأثير هذه المبادرة على قطاع التمريض قائلة: "ستسهم الرعاية الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دعم فِرق التمريض بجانب سرير المريض من خلال تعزيز سلامة المرضى، وتحسين التواصل، وتمكين سير عمل أكثر كفاءة. وتعزز هذه المبادرة قدرتنا على تقديم رعاية عالية الجودة تتمحور حول المريض في جميع مستشفيات نظامنا".

تعمل منصة hellocare.ai على تحويل غرف المرضى الداخلية إلى غرف مستشفيات ذكية من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي، والتعاون المرئي الآمن، وأدوات الاتصال في الوقت الفعلي، وتكاملات سير العمل السريري. كما يدعم هذا الحل الوقاية من سقوط المرضى، والجولات الطبية الافتراضية، والاستشارات الطبية عن بُعد، وتعزيز تفاعل العائلات، وتبسيط التواصل بين فِرق الرعاية والمرضى.

قال Labinot Bytyqi، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة hellocare.ai: "يشرفنا أن يختار نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي منصة hellocare.ai كمنصة مؤسسية لغرف المستشفيات الذكية وتقديم الرعاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي". "تُظهر هذه الشراكة رؤية مشتركة لتوسيع نطاق الرعاية الافتراضية، وتعزيز سلامة المرضى، وتمكين الفِرق السريرية من خلال تقنيات متكاملة وذكية ومصممة للنشر على مستوى المؤسسات".

تمثل هذه المبادرة واحدة من أكثر عمليات النشر المؤسسي شمولًا لتقنيات غرف المستشفيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، مما يعزز مكانة نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي كأحد الرواد في الطب الأكاديمي والابتكار والرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض.

نبذة عن نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي (WVU)

نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي هو مؤسسة صحية سريرية وأكاديمية تابعة لجامعة ويست فرجينيا، كما يُعد أكبر نظام رعاية صحية وأكبر صاحب عمل خاص في الولاية. تأسس نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي عام 1996 لتوحيد الطب الأكاديمي والرعاية السريرية ومبادرات الصحة المجتمعية، وقد تطور ليصبح قوة إقليمية كبيرة تضم 25 مستشفى في ولايات ويست فرجينيا وأوهايو وبنسلفانيا وميريلاند.

يشمل النظام عددًا من المعاهد المتخصصة مثل معهد جامعة ويست فرجينيا للسرطان، ومعهد جامعة ويست فرجينيا للعناية الحرجة والإصابات، ومعهد جامعة ويست فرجينيا للقلب والأوعية الدموية، ومعهد جامعة ويست فرجينيا لطب العيون، ومعهد روكفلر لعلوم الأعصاب التابع لجامعة ويست فرجينيا، كما يعمل به أكثر من 35,000 موظف. يضم نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي ما يزيد على 3,260 سريرًا، ويقدم رعاية شاملة تتراوح بين الخدمات الأولية والإجراءات الطبية المتقدمة، بما في ذلك جراحات القلب الروبوتية والفحوصات المتنقلة للكشف عن السرطان.

يرتبط تأسيس نظام جامعة ويست فرجينيا الصحي بتاريخ جامعة ويست فرجينيا، التي بدأت تقديم التعليم الطبي عام 1869. تطورت كلية الطب بجامعة ويست فرجينيا (WVU) من برنامج دراسي مدته سنتان في عام 1912 إلى كلية طب كاملة لمدة أربع سنوات بحلول عام 1960، بدعم من ضريبة فريدة على المشروبات الغازية عُرفت باسم "ضريبة البوب" والتي ساهمت في تمويل توسّعها. يضم مركز العلوم الصحية بجامعة ويست فرجينيا اليوم كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والصحة العامة، ويخدم أكثر من 2,500 طالب.

نبذة عن hellocare.ai

شركة hellocare.ai هي مزود رائد لحلول الرعاية الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يقع المقر الرئيسي للشركة في كليرواتر بولاية فلوريدا، وتدعم أكثر من 100 نظام رعاية صحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توسّع سريع على المستوى العالمي. تساعد hellocare.ai أنظمة الرعاية الصحية على تقديم رعاية عالية الجودة تتمحور حول المريض، مع تحسين الكفاءة السريرية وتعزيز رفاهية الكوادر الطبية. تشمل منصتها المتكاملة بالكامل خدمات مثل: التمريض الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمراقبة الافتراضية للمرضى، وإشراك المرضى، واللوحات البيضاء الرقمية، واللافتات الرقمية لغرف المرضى، والتوثيق المحيطي، والمستشفى في المنزل، ومراقبة المرضى عن بُعد، والعيادة الرقمية، حيث تندمج هذه الحلول بسلاسة مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الحالية (EHRs) والبنية التحتية القائمة ونماذج تقديم الرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات، يمكن حجز عرض توضيحي عبر موقع hellocare.ai

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

Mimoza Buonsanti - [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2630691/hellocare_Logo.jpg