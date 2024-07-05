نظرة فاحصة إلى سوق صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المحلية في البورصة في النصف الأول من عام 2024: ارتفاع صناديق الاستثمار المتداولة ذات القاعدة العريضة وعائد الأرباح المرتفع

Changes in AUMS of China's Equity ETFs

Net Flows of China‘s Equity ETFs in H1 2024

قوانغتشو، الصين, 5 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- في النصف الأول من عام 2024، ارتفعت الأسهم المحلية من الفئة أ في سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة إلى مستوى قياسي جديد، وتجاوز حجم التداول في السوق 292 مليار دولار أمريكي، حيث كانت صناديق الاستثمار المتداولة ذات القاعدة العريضة هي القوة الدافعة الرئيسية. وفقًا لشركة Wind، تضاعفت أصول صناديق الاستثمار المتداولة ذات القاعدة العريضة من 83 مليار دولار أمريكي في منتصف عام 2021 إلى أكثر من 171 مليار دولار أمريكي، مما زاد من حصتها من 41٪ إلى 59٪. وفي الوقت نفسه، أطلقت 25 شركة صناديق بإجمالي 84 صندوق استثمار متداولًا في البورصة، بزيادة قدرها 27 عن نفس الفترة من العام الماضي، بحجم طرح مشترك أوّلي يتجاوز 5.8 مليارات دولار أمريكي. من بينها، شركة E Fund، أكبر مدير صناديق في الصين، تصدرت السوق بعشرة صناديق استثمار متداولة جديدة تم طرحها [1] وأكثر من 505 آلاف دولار أمريكي من حملات جمع الأموال.

لقد مهدت صناديق الاستثمار المتداولة ذات القاعدة العريضة للأسهم المحلية من الفئة أ الطريق بصافي تدفقات واردة بقيمة 54.4 مليار دولار أمريكي، أي: ما يزيد على 90% من إجمالي صافي التدفقات الواردة. وكانت جميع صناديق الاستثمار المتداولة العشرة الأولى ذات قاعدة عريضة، مما يعكس أداء المؤشرات؛ مثل مؤشر سوق الأوراق المالية المرجح بالقيمة السوقية (CSI) 300 وCSI 500 وبورصة شنغهاي 50 وCSI 1000 وChiNext ومؤشر مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي لبورصة شنغهاي (STAR) 50. جاء صندوق CSI 300 لشركة E Fund المطروح في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (الذي تُتداول أسهمه تحت رمز: 510310) في المرتبة الأولى من حيث التدفقات المالية. إضافة إلى ذلك، تم طرح 23 صندوقًا للاستثمار المتداول بمؤشرات ذات نطاق عريض، مع كون مؤشر سوق الأسهم المرجح بالقيمة السوقية A50 لصندوق الاستثمار المتداول هو الأكثر تفضيلًا. وجمعت عشرة صناديق استثمار متداولة تتبع مؤشر CSI A50، بما في ذلك صندوقE Fund CSI A50 ETF (الذي تُتداول أسهمه تحت رمز: 563080)، ما يقرب من 2.3 مليار دولار أمريكي، مما يمثل ما يقرب من 40٪ من الإصدار الجديد هذا العام.

من ناحية أخرى، جذبت صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع تدفقات مستمرة تبلغ نحو 2.1 مليار دولار أمريكي، مدعومة بعوائد قوية. وحقق مؤشر العائد الإجمالي لأرباح مؤشر CSI ومؤشر العائد الإجمالي للتقلبات المنخفضة لأرباح CSI مكاسب بنسبة 11% و15% على التوالي. واستنادًا إلى هذا الزخم، تم طرح خمسة عشر صندوقًا متداولًا عالي العائد، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تغطي الأصول ذات العائد المرتفع المدرجة في الأسهم المحلية وأسواق الأسهم في هونغ كونغ. وعلى وجه الخصوص، طرحت E Fund صندوق الاستثمار المتداول E Fund Hang Seng SCHK ذا الأرباح العالية والتقلبات المنخفضة في البورصة (الذي تُتداول أسهمه تحت رمز: 159545) في مارس، وتتبع في ذلك أداء الشركات المدرجة في هونغ كونغ والمدرجة في Stock Connect، مما أضاف إلى تنوع محافظ المستثمرين المحليين.

نبذة عن E Fund

أُسست شركة E Fund Management Co Ltd ("E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة في الصين مع ما يقرب من 3.3 تريليونات يوان صيني (454 مليار دولار أمريكي) من الأصول تحت إدارتها. وهي تقدم حلولًا استثمارية للعملاء الداخليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام على المدى الطويل. ومنذ تأسيسها، تركز الشركة على إدارة الاستثمارات على المدى الطويل، مؤمنة بأهمية إجراء أبحاث متعمقة والوقت في الاستثمار. وهي شركة رائدة وممارسة رئيسية في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين، ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقة وتميزًا.

ملاحظة:

[1] يقصد بكلمة طرح أن عقد الصندوق في حيز التنفيذ. [2] اعتبارًا من 30 يونيو 2024. تشمل الأصول الخاضعة للإدارة AuM الشركات الفرعية التابعة للشركة. المصدر: شركة Wind، بنك الشعب الصيني (PBoC).

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