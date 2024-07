Kinerja Pasar ETF di Bursa Efek Tiongkok Daratan pada Semester I-2024: Perkembangan Pesat Produk ETF Bercakupan Luas dan ETF dengan Imbal Hasil Dividen yang Tinggi

GUANGZHOU, Tiongkok, 8 Juli 2024 /PRNewswire/ -- Pada Semester I-2024, pasar ETF di bursa efek Tiongkok Daratan mencatat rekor tertinggi baru setelah kapitalisasi pasarnya menembus US$ 292 miliar. ETF bercakupan luas (broad-based) menjadi faktor pendorong tren tersebut. Menurut Wind, nilai aset ETF bercakupan luas meningkat dua kali lipat dari US$ 83 miliar pada pertengahan 2021 menjadi lebih dari US$ 171 miliar, dan pangsa pasarnya juga naik dari 41% menjadi 59%. Di sisi lain, 25 manajer investasi telah melansir 84 ETF saham, naik dari 27 produk ETF yang dilansir pada periode serupa tahun lalu. Nilai pencatatan perdana ETF baru tersebut bahkan menembus US$ 5,8 miliar. Di antara perusahaan yang melansir ETF terbaru ini, E Fund, manajer investasi terbesar di Tiongkok, meluncurkan ETF terbanyak setelah melansir 10 ETF baru[1] dan berhasil meraih dana US$ 505.000.