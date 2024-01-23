نقطة اتصال حيوية لسلسلة التوريد العالمية..

موانئ أسياد تدشّن عمليات محطة الحاويات في الدقم

الدقم - سلطنة عُمان, 23 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة أسياد، المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان، بدء عمليات إدارة وتشغيل محطة أسياد للحاويات - الدقم، عبر ذراعها التشغيلي موانئ أسياد، وذلك ضمن الخطط التوسعية للمجموعة لتوفير حلول لوجستية متكاملة تلبي متطلبات حركة التجارة وأنشطة المناولة لكبرى الشركات العالمية، فضلًا عن تعزيز استراتيجية المجموعة لرفع تنافسية خدماتها وأنشطة موانئها. هذا ويعد الموقع الاستراتيجي للمحطة في ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عُمان بوابة عبور إلى خطوط الملاحة البحرية الدولية، ومحطة حيوية للصادرات والواردات والشحن العابر حيث تطل على ممرات التجارة العالمية في إفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

Asyad Container Terminal in Duqm

وقال الدكتور أحمد بن محمد العبري، الرئيس التنفيذي لموانئ أسياد: "يُعد تشغيل محطة أسياد للحاويات في الدقم خطوة مهمة في نمو وتوسيع محفظة خدمات موانئ أسياد وعملياتها التجارية. كما أنها تعكس كفاءة الحلول التي نقدمها وثقة زبائننا العالميين، حيث أثبتت موانئ أسياد خلال العامين الماضيين جدارتها في إدارة وتشغيل عدد من الأرصفة في ميناء الدقم والتي تشمل أرصفة البضائع العامة، والبضائع السائبة، وسفن الدحرجة."

وتضم المحطة أربع رافعات جسرية مزودة بأنظمة التحكم عن بعد، يمكن لكل رافعة مناولة حاويتين معًا بحمولة تصل إلى 65 طن، بالإضافة إلى 12 رافعة ساحات بطاقة استيعابية تصل إلى 51 طن. وتم تزويد الرافعات بتقنيات الجيل الخامس بالإضافة إلى نظام الألياف البصرية لنقل البيانات ليتم التحكم بها عن بعد ، وتزويدها بأنظمة القيادة الذكية ونظام مراقبة الساحة ونظام الهبوط التلقائي، مع إمكانياتها للوصول إلى 71 مترًا إلى الأمام والوصول الخلفي إلى 18 مترًا، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين عمليات المناولة. ويبلغ طول المحطة، التي تضم ثلاثة أرصفة، أكثر من 1000 متر تتسع لرصف 3 سفن في نفس الوقت، وساحة بسعة تخزينية تتسع لأكثر من26 ألف حاوية نمطية، وأكثر من 600 حاوية مبردة.

ويأتي تشغيل محطة الحاويات ضمن سعي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتعزيز تنافسية المنطقة وتكاملية الحلول اللوجستية التي تقدمها، إضافة إلى مواكبة النمو المستمر في القطاعين التجاري والاقتصادي، وزيادة الحركة الملاحية والتجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة؛ مما يعزز بدوره الأنشطة التجارية للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات اللوجستية كالنقل البري والتخزين والأعمال المتعلقة بالحاويات النمطية.

هذا وستوظف المحطة، تحت مظلة مجموعة أسياد، النظام التشغيلي واللوجستي المتكامل للمجموعة بما في ذلك أسياد للشحن بأسطولها الكبير والمتنوع، وأسياد اللوجستية لضمانانسيابية العمل والاتصال بمختلف محافظات السلطنة ومراكز العملاء في المنطقة.

مجموعة أسياد

مجموعة أسياد هي المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان حيث تحتل المرتبة الرابعة ضمن أكبر الشركات اللوجيستية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب تصنيف مجلة فوربس. وبقيمة أصول تتجاوز 4 مليارات، تقدم المجموعة حلول لوجيستية شاملة لجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات عملائها من الأسواق المحلية والعالمية لتعزيز اقتصاد السلطنة.

وتدير المجموعة ثلاثة موانئ بحرية عميقة ومنطقتين حرتين ومنطقة اقتصادية متكاملة، وعددا من الخدمات البحرية تضم أحد أكبر الأحواض الجافة في المنطقة، وأسطول متنامي من الناقلات البحرية العملاقة يتجاوز عددها 60 سفينة، مدعومة بشبكة نقل بحري تربط عُمان مباشرة مع 86 ميناء تجاري في 40 دولة حول العالم.

وتشمل الحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها المجموعة خدمة أسياد إكسبريس والتي تضم مركز إنجاز وتوزيع بمقاييس عالمية تبلغ مساحته 3000 م2، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للميل الأخير وخدمة التوصيل السريعة المتاحة لمختلف المؤسسات والشركات.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2324788/Asyad_Container_Terminal_in_Duqm.jpg