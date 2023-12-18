نقلة نوعية لمارش نيتووركس (March Networks) في رقمنة القطاع المصرفي بالتعاون مع بنك غارانتي بي بي في إيه (Garanti BBVA) في تركيا

تعتبر هذه الصفقة بمثابة نقلة نوعية لنقل غارانتي بي بي في إيه (BBVA) من النطاق التناظري إلى الرقمي وتتضمن تثبيت أكثر من 22,000 كاميرا IP و5,000 مسجل فيديو شبكي عبر فروعها بالكامل بالإضافة لشبكة أجهزة الصراف الآلي.

أوتاوا، أونتاريو، 18 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة مارش نيتووركس - March Networks®، الرائدة عالميًا في مجال المراقبة التلفزيونية وحلول ذكاء الأعمال القائمة على تحليل الفيديو، الإعلان عن إقامة شراكة تاريخية مع بنك غارانتي بي بي في إيه (BBVA)، أحد البنوك الرائدة مصرفياً في تركيا. تمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية لشركة غارانتي بي بي في إيه (BBVA) من مجال مراقبة الفيديو التناظرية إلى المراقبة الرقمية، وتتضمن هذه الخطوة تثبيت ما يزيد من 22,000 كاميرا رقمية آي بي و5,000 مسجل فيديو شبكي (NVR) عبر شبكتها الموسة المكونة من 883 فرعًا وأكثر من 4,000 جهاز صراف آلي.

March Networks and Garanti BBVA

يعتبر بنك غارانتي بي بي في إيه (BBVA) أحد البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية في تركيا، وله السبق والريادة المستمرة في الاستفادة من توظيف الابتكارات التكنولوجية، مثل كونه أول بنك في تركيا يقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال منذ عام 1997. كما أن التزامهم بالتقدم التكنولوجي يمثل حجر الأساس في قيمهم المؤسسية.

يستعد بنك غارانتي بي بي في إيه (BBVA) الآن ضمن خطوته الاستراتيجية ليصبح أول بنك في تركيا يتحول رقمياً إلى منصة المراقبة التلفزيونية الكاملة بالفيديو. ووقع اختياره في التعاون مع شركة مارش نيتووركس (March Networks) عن المنافسين الآخرين نتيجة ثلاث أسباب مؤثرة:

خبرة مثبتة بالمجال المصرفي: تفتخر شركة مارش نيتووركس ( March Networks ) بسجل حافل من الخبرات العالمية واسعة النطاق، والتي تقدم خدماتها لما يزيد عن 1,000 بنك حول العالم، بما فيها بعض من أكبر وأبرز المؤسسات المالية في هذا المجال. إدارة مركزية: تقدم مارش نيتووركس ( March Networks ) حلولاً قوية وموثوقة وقابلة للتطوير تعتمد على كاميرات المراقبة الرقمية الآي بي (بروتوكول الإنترنت) ومسجلات الفيديو الشبكية ( NVR ) التي يمكن إدارتها مركزيًا، مما يوفر كفاءات تشغيلية كبيرة، بما في ذلك تقليل عدد مرات طلبات الصيانة وتحسين وقت التشغيل وتقليل إجمالي تكاليف تخزين مقاطع الفيديو المرئية. تساعد منظومة سيرش لايت ( Searchlight ) المتخصصة بالقطاع المصرفي والمقدمة من مارش نيتووركس ( March Networks ) على رفع مستوى المراقبة التقليدية بالفيديو من خلال دمج إمكانات ذكاء الأعمال المتطورة. وهذا يمكّن البنوك من تقليل حوادث السرقة والاحتيال من خلال ربط معاملات أجهزة الصراف الآلي بلقطات فيديو وتعزيز تجربة العملاء داخل الفرع من خلال ميزات مبتكرة مثل تتبع وقت الانتظار في قائمة الانتظار.

صرح السيد م. فريدون أكتاس، كبير مسؤولي الأمن (CSO) في غارانتي بي بي في إيه (BBVA)، قائلاً: "نسعى في غارانتي بي بي في إيه (BBVA)، لنكون رواداً في اللحاق بركب التطور ومتابعة وتنفيذ آخر التقنيات الحديثة بهذا المجال. ونهدف إلى تزويد فرق الأمن اليافعة لدينا بمهارات أكثر فعالية وذكاء وعملية من خلال تجديد نظام المراقبة بالفيديو الحائز على جوائز ضمن عشرات الآلاف من المواقع في تركيا. أنا على يقين من أن الشراكة المبرمة مع مارش نيتووركس (March Networks) ستكون بمثابة المثال الأول والحصري الذي يُحتذى به من جانب هذه الفرق."

الحلول التقنية الشاملة التي ستوفرها مارش نيتووركس (March Networks) إلى غارانتي بي بي في إيه (BBVA) تتضمن أكثر من 22,000 كاميرا رقمية آي بي و5,000 مسجل فيديو شبكي (NVR)، تتم إدارتها جميعًا بسلاسة من خلال برنامج إدارة مقاطع الفيديو (VMS) ضمن نظام الأوامر المؤسسية التقنية (CES) والذي تقدمه شركة مارش نيتووركس (March Networks). يتميز نظام الأوامر المؤسسية التقنية (CES) بكونه أحد المنصات المتفردة برمجياً والقادرة على تحقيق إدارة مركزية فعالة لمثل هذه المجموعة المتنوعة من الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، إن نظام الأوامر المؤسسية التقنية يعمل على تسهيل أوامر رصد الحالة الصحية المتقدمة على مستوى النظام، مما يضمن لغارانتي بي بي في إيه إمكانية المتابعة والمراقبة في الوقت الفعلي لحالة جميع كاميراتها ومسجلات الفيديو الشبكية (NVR).

وكجزء من الإدارة المركزية، ستقوم مارش نيتووركس (March Networks) أيضًا بتقديم حل تخزين مركزي ضخم للنسخ الاحتياطي خارج الموقع لكمية كبيرة من المقاطع المرئية الناتجة عن العديد من كاميرات الآي بي ومسجلات الفيديو الشبكية (NVR). تقدم مارش نيتووركس (March Networks) واحدة من أكثر تطبيقات التخزين مرونة في المجال المصرفي بالإضافة لقدرتها على الجمع بين التخزين المحلي والسحابة الخاصة والسحابة العامة، مما يتيح لبنك غارانتي بي بي في إيه القدرة على إدارة بيانات الفيديو الخاصة بها يومياً ومستقبلاً

سيتميز غارانتي بي بي في إيه (BBVA) أيضًا بالقدرة على الوصول عن بُعد إلى الفيديو المباشر والمسجل من خلال حزمة برمجيات (Command Client) الخاصة بشركة مارش نيتووركس في مكتبهم الرئيسي ومن خلال متصفح الويب في فروعهم مما يعني أن كل شخص في المؤسسة سيتمكن من الوصول إلى مقاطع الفيديو المطلوبة حسب الاقتضاء.

صرح تريفور سيندن، مدير مبيعات مارش نيتووركس (March Networks) في الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا جدًا أن يقع اختيار غارانتي بي بي في إيه (BBVA) على مارش نيتووركس (March Networks) لتصبح شريكًا موثوقًا به لتقديم منصة المراقبة بالفيديو الجديدة القائمة بالكامل على كاميرات الآي بي (بروتوكول الإنترنت). بفضل خبراتنا القوية في القطاع المالي ونطاق مؤسستنا العالمي مع بعض أكبر البنوك في العالم، جنبًا إلى جنب مع شريكنا، شركة ECC (Entegre Bina Kontrol Sistemleri) في تركيا، فإننا نتميز بالخبرة والقدرة على تقديم قيمة مذهلة لبنك غارانتي بي بي في إيه في الوقت الحالي ومستقبلاً.

لمزيد من المعلومات بشأن حلول مارش نيتووركس (March Networks) التقنية للخدمات المصرفية، يرجى زيارة موقعنا www.marchnetworks.com/solutions/banking. للتحدث مع خدمة العملاء بشأن حول حلولنا المصرفية، يرجى التواصل معنا.

نبذة عن شركة مارش نيتووركس (March Networks)

تقدم March Networks ®دعمها لمختلف المؤسسات والشركات على التحول الرقمي لمقاطع الفيديو المرئية لدعم ذكاء الأعمال من خلال دمج فيديوهات المراقبة والتحليلات والبيانات من أنظمة الأعمال وأجهزة إنترنت الأشياء. بمختلف أنحاء العالم، تستخدم الشركات حلولها البرمجية لتحسين الكفاءة والامتثال وتقليل الخسائر والمخاطر وتعزيز خدمة العملاء والمنافسة بنجاح أكبر. بفضل خبراتها المتعمقة بمجال أمن الفيديو والشبكات، تُعرف مارش نيتووركس (March Networks) أيضًا بكونها الشركة الرائدة في مجال إدارة الفيديو القابلة للتطوير على مستوى المؤسسات والخدمات المستندة إلى السحابة. نفخر بالعمل مع العديد من أكبر المؤسسات المالية في العالم، والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة، وشركات الأدوية وهيئات النقل وتقديم برامجنا وأنظمتنا من خلال شبكة توزيع وشركاء واسعة النطاق في أكثر من 70 دولة. تأسست شركة مارش نيتووركس (March Networks) في عام 2000، ويقع مقرها الرئيسي في أوتاوا، أونتاريو، كندا. الشركة مملوكة لشركة Delta، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة الطاقة والحرارة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة marchnetworks.com. مارش نيتووركس (March Networks) وشعار مارش نيتووركس (March Networks) علامتين تجاريتين مملوكتين لشركة March Networks Corporation. كل العلامات التجارية الأخرى هي ملك لمالكيهم المختصين.

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لاستفسارات وسائل الإعلام: جاكلين أونداي، مارش نيتووركس، [email protected], +1 343 996 8623

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