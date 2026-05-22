نيوروفيا إيه آي، وهي شركة تابعة لروبو دوت إيه آي، تختتم مشاركتها في آيسنار 2026، وتستعرض منصة NeuroStream™ بوصفها بنية تحتية للبيانات البصرية قادرة على تحقيق ضغط شبه خالٍ من الفقد البصري بنسبة 96.37%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت نيوروفيا إيه آي، وهي مزود تقنيات معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي وضغطها، وشركة تابعة لروبو دوت إيه آي إنك (NASDAQ: AIIO)، اختتام أول مشاركة لها في الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026)، الذي اختتم أعماله رسميًا اليوم.

خلال المعرض، استعرض Mansoor Ali Khan، المدير التنفيذي للتقنية في نيوروفيا إيه آي، قدرات المعالجة في منصة NeuroStream™ التقنية للذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم خوارزمية مملوكة لتحويل الصور النقطية إلى متجهات، وتعمل ضمن بيئات بيانات عالية التزامن. خلال عرض توضيحي تقني، عالجت المنصة فيديو أصليًا بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، بلغ حجمه 12.15GB، ويتضمن مناظر طبيعية من الإمارات العربية المتحدة، ما خفّض حجم الملف إلى 421MB. ويمثل ذلك خفضًا قابلًا للقياس في مساحة التخزين بنحو 96.37%. تتوفر ملفات الفيديو المستخدمة للمقارنة للمراجعة والتنزيل على الموقع الإلكتروني الرسمي لنيوروفيا إيه آي (.(https://www.neuroviaai.ae/

وأظهرت نتائج التقييم أن منصة NeuroStream™ تقلّص حجم الملف مع الحفاظ على المقاييس البصرية الأساسية، بما في ذلك الدقة ومعدل الإطارات واللون، محققةً ضغطًا شبه خالٍ من الفقد البصري. وقال Mansoor Ali Khan خلال العرض التوضيحي إن الهدف الرئيسي من هذه القدرة التقنية هو ضمان أن تظل البيانات المضغوطة مصدرًا كاملًا وقابلًا للاستخدام في تطبيقات لاحقة لرؤية الآلة وحوسبة الذكاء الاصطناعي.

خلال آيسنار 2026، استعرضت نيوروفيا إيه آي الجوانب المالية والتشغيلية لمعمارية معدل نقل البيانات الخاصة بها أمام الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية والمشاركين في القطاع. كما أجرت الشركة مناقشات جوهرية مع شركاء تجاريين في الشرق الأوسط بشأن محطات التطبيق التجاري المحتملة. أكدت نيوروفيا إيه آي وجود طلب في السوق من جانب الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال على بنية تحتية محلية وعالية الكفاءة لبيانات الذكاء الاصطناعي. تشير هذه التطورات إلى أن النشر الاستراتيجي لنيوروفيا إيه آي في الذكاء الاصطناعي السيادي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي الفيزيائي يتقدم نحو مرحلة التسليم العملي والتحقق من تكامل الأنظمة.

نبذة عن Neurovia AI Limited

نيوروفيا إيه آي، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة روبو دوت إيه آي المدرجة في بورصة ناسداك (NASDAQ: (AIIO، توفر من خلال منصة NeuroStream™ الخاصة بها معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية تحتية بصرية. وتكرّس الشركة جهودها لنقل البيانات البصرية من المشاهدة البشرية إلى فهم الآلة، مستخدمةً الضغط المعتمد في الأصل على الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة لمعالجة اختناقات البيانات في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. تخدم تقنيتها مجالات القيادة الذاتية والمدن الذكية والتصنيع الذكي، موفرةً طبقة أساسية لإدراك الآلة والتعاون معها على المستوى العالمي.

بيان الملاذ الآمن:

يتضمن هذا الخبر الصحفي بيانات تطلعية بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995؛ وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا على النحو المفصل في إيداعاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

