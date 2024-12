هاتف iQOO 13 يُطلق العنان للإمكانات الكاملة مع مُعالج Snapdragon® 8 Elite مع ضبط مشترك لتقديم تجربة هاتف محمول مثالية Middle East - Arabic India - Hindi Middle East - English USA - English iQOO 30 نوفمبر, 2024, 04:22 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال يرفع هاتف iQOO 13 معايير الأداء مع سرعة متقدمة واستقرار، وتصوير، وتبريد لمستخدمي الهواتف الذين ينتظرون المزيد، بدعم مُتزامن من شريحة Q2 من iQOO. Continue Reading

دونغوان، الصين، 30 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت iQOO، العلامة التجارية الفرعية المستقلة لشركة vivo، اليوم عن الإطلاق العالمي لهاتف iQOO 13، واضعةً معيارًا جديدًا لأداء الهواتف من خلال مزيج قوي من الهندسة المُتقدمة والتعاوُن مع Qualcomm. صُمِّم الهاتف للمستخدمين الباحثين عن سرعة استثنائية واستقرار وتجارب غامرة، حيث يستفيد iQOO 13 من مُعالج Snapdragon® 8 Elite مع ضبط مُخصص لاستجابة غير مسبوقة. يمثل هاتف iQOO 13 طفرة في تصميم الهواتف الذكية عالية الأداء، حيث تم بناؤه لتلبية احتياجات عشاق التكنولوجيا، واللاعبين، والمستخدمين اليوميين حول العالم، من تعدُّد المهام السَلس إلى قدرات الألعاب والتصوير الفوتوغرافي المتطورة.

قال Dejian Li، المدير العامّ لقسم المنتجات العالمية في vivo "سعينا من خلال iQOO 13، لإعادة تعريف معنى الأداء في الهاتف الذكي"، "من خلال العمل عن كثب مع Qualcomm، قمنا بدفع Snapdragon® 8 Elite إلى أقصى إمكاناته، بدءًا من البِنية التصميمية المُتقدمة إلى إدارة الموارد الذكية، والنتيجة هي هاتف يُقدم سرعة واستقرارًا وكفاءة لا مثيل لها؛ مما يجعل iQOO 13 الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يطالبون بأفضل أداء مُمكن في الهواتف المحمولة".

عملاق الأداء المُخصص: iQOO مع معالج Snapdragon® 8 Elite بالتعاوُن مع Qualcomm

يُعتبر iQOO 13 طفرة في أداء الهواتف الذكية، مدعومًا برقاقة Snapdragon® 8 Elite مع هندسة Oryon المطورة ذاتيًّا من Qualcomm. يتيح تكوين النواة الكبيرة 2+6 لهذا المُعالج وتردده الأقصى الرائد في الصناعة البالغ 4.32 جيجاهرتز تعدُّد المهام السلس، والاستجابة المتميزة، وتجربة مُعالجة غير مسبوقة. تم تعزيز هذه القُدرة بطريقة أكبر من خلال ذاكرة تخزين مؤقت L2 ضخمة تبلغ 24 ميجابايت؛ مما يسمح بالتعامل الفعّال مع أكثر التطبيقات تطلبًا.

من ناحية الرسومات، تتميز وحدة معالجة الرسومات في Snapdragon® 8 Elite بهندسة شرائح جديدة تُحَسن بشكل كبير من خصائص تعدُّد المهام، والأداء المتزامن، وكفاءة الطاقة لتمكين معالجة الرسومات المُكثفة مع تحسين عمر البطارية. يُشَكل iQOO 13 مثلث أداء قوي "مُثلث حديدي" بين المُعالِج، والذاكرة، والتخزين، مع ذاكرة LPDDR5X Ultra من سامسونج، التي تزيد من سرعات القراءة، وتقنية تخزين(1) UFS 4.1؛ مما يضع معيارًا جديدًا للهواتف المحمولة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد عزز التعاون بين iQOO وQualcomm الجهاز بمزايا مثل (ذاكرة الرسومات) GMEM لإدارة الذاكرة المُحَسنة، وواجهة MPAM المفتوحة لتحديد أولويات الموارد بكفاءة، وتقنيات مثل AFME 2.0، وتتبُّع الأشعة المعتمد على الأجهزة لتحسين الوضوح البصري والأداء. يُقدم مُعالج Snapdragon® 8 Elite قدرات متطورة في الذكاء الاصطناعي تزيد من سرعة استدلال NPU وتقلل من استهلاك الطاقة؛ مما يوفّر للمستخدمين تجربة ذكاء اصطناعي مميزة وكفاءة عالية. هذه التحسينات المدمجة، إلى جانب جهود التنسيق والهندسة المشتركة بين iQOO وQualcomm، تجعل جهاز iQOO 13 بمثابة قوة هائلة تدفع حدود أداء الهواتف الذكية.

تجربة غامرة كليًّا: تجربة لعب لا مثيل لها

هاتف iQOO 13 ليس فقط جهازًا قويًّا من حيث الأداء، بل سيبهر عشاق الألعاب أيضًا بفضل نظامه المزدوج للشرائح. تُطلق رقاقة الحوسبة الفائقة Q2 من iQOO مستوى جديدًا تمامًا من الانغماس، إلى جانب معالج Snapdragon® 8 Elite، وتقدم الرقاقة المتطورة رسومات استثنائية وتضمن صورًا سلسة وغير منقطعة، حتى خلال جلسات الألعاب المكثفة، وتدعم دقة تصل إلى 2K (مستوى الكمبيوتر) ومعدل إطارات يصل إلى 144 إطارًا في الثانية. من خلال الموازنة بين القوة والأداء، تتيح شريحة Q2 لهاتف iQOO 13 التعامل مع أصعب الألعاب بكل سهولة؛ مما يمنح اللاعبين الثقة بأن الهاتف سيؤدي بكفاءة في جميع الظروف.

تتميز شاشة 8T LTPO في هاتف iQOO 13 بدقة 2K (3168 × 1440) ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ويقدم هذا المزيج رسومات فائقة الوضوح والسلاسة، حيث يتم عرض كل التفاصيل بدقة وكل لمسة تكون فائقة الاستجابة. يقوم معدل التحديث التكيفي بضبط نفسه ديناميكيًّا ليتناسب مع متطلبات المحتوى؛ مما يقلل من استهلاك البطارية أثناء جلسات اللعب الطويلة. مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة، تُوفر الشاشة وضوحًا مذهلًا، حتى في ظروف الإضاءة الخارجية الساطعة؛ مما يجعلها مثالية للألعاب في أي مكان وفي أي وقت.

لتعزيز الاستجابة بشكل أكبر، يدمج iQOO 13 تقنية إدخال الإطارات بوقت استجابة منخفض جدًّا وتقنية تداخل الإطارات عالي الدقة؛ مما يقلل من التأخير للحصول على استجابات سريعة ودقيقة. تعمل خوارزميات مزامنة الإطارات جنبًا إلى جنب لتسريع أوقات العرض والتركيب والتقديم، بحيث يظهر كل إطار فورًا وبدقة؛ مما يمنح اللاعبين ميزة تنافسية مع تجربة لعب أكثر سلاسةً وتصويب أسرع. لزيادة تجربة الانغماس، يتميز iQOO 13 بمحرك اهتزاز واسع النطاق ومكبرات صوت متناظرة Drum Master؛ مما يعزز الوعي بالمواقف ويغمر اللاعبين تمامًا في الألعاب. بشكل عامّ، تجعل هذه الابتكارات هاتف iQOO 13 المدعوم بشريحة Q2 الخيار المثالي لعشاق الألعاب الذين يبحثون عن تجربة سلسة وأداء عالي المستوى.

شاشة لحماية العين لتجربة استخدام صحية

من خلال وضع معيار جديد في حماية العين، يعد iQOO 13 واحدًا من أوائل الأجهزة التي تتميز بتقنية الاستقطاب الدائري OLED، المدعومة بشهادات من TÜV Rheinland وvivo Visual Health Labs. تستخدم هذه الشاشة المتقدمة خاصية تعتيم PWM بمعدل 2592 هرتز لتقليل الوميض وتقليل إجهاد العين؛ مما يجعل الأمر أكثر سهولةً على العينين أثناء الاستخدام لفترات طويلة. تم تصميم الشاشة المسطحة الواسعة مقاس 6.82 بوصة بالشراكة مع BOE، وهي مقاوِمة للتآكل والخدش والغبار؛ مما يضمن طول العمر مع الحفاظ على الأداء الأمثل بمرور الوقت. بفضل شاشتها الرائدة في الصناعة وتقنية حماية العين المتطورة، تمثل شاشة iQOO 13 علامة فارقة في تطورات عرض iQOO؛ مما يوفر للمستخدمين الراحة، والوضوح، والدقة بشكل لم يسبق له مثيل.

قوة لا يمكن إيقافها تبقيك مستمرًا

يعيد iQOO 13 تعريف أداء البطارية بسعة هائلة تعادل (نوعيًّا) 6000 مللي أمبير في الساعة (2) مع بطارية تعادل (نوعيًّا) 6150 مللي أمبير في الساعة (3)؛ مما يوفر قدرة تحمل استثنائية دون المساس بالتصميم. تم تصميم البطارية باستخدام سيليكون الجيل الثالث الرائد في الصناعة، وقد زادت كثافة طاقة البطارية بنسبة مذهلة تبلغ 8.7% مقارنةً بـ iQOO 12؛ مما يوفر المزيد من الطاقة في نفس الشكل المدمج. يتم دعم البطارية بغرفة بخار قوية تبلغ مساحتها 7000 ملم²، مع زيادة قدرة التبريد القصوى، وتحسين كفاءة تبديد الحرارة عبر مساحة السطح بنسبة 17%.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون السرعة، يوفر iQOO 13 تقنية FlashCharge بقدرة 120 واط؛ مما يوفر شحنًا فائق السرعة يقلل من وقت التوقف عن العمل ويبقيك على تواصل مع الألعاب، والبث، والمهام المتعددة دون انقطاع. بفضل تقنية البطارية المتطورة، وإمكانيات الشحن السريع، والتصميم النحيف للغاية، تم تصميم iQOO 13 لدعم المتطلبات الأكثر كثافةً وعالية الأداء - مما يجعل المستخدمين جاهزين ومستعدين لأي شيء.

مستوحى من المضمار، مصمم للأداء

يأتي iQOO 13 في ثلاثة إصدارات مذهلة، مستوحاة من الشراكة لمدة خمس سنوات مع BMW M Motorsport وروح السباق: تم تصميم كل منها Legend (أبيض)، وAlpha (أسود)، وNardo رمادي، لتجسيد السرعة والعاطفة اللتَين تدفعان المتسابقين إلى تحطيم أرقام الأداء القياسية. يعرض إصدار Legend نمطًا مميزًا ثلاثي الألوان من الخطوط الحمراء والسوداء والزرقاء، ويدمج جوهر السرعة مع التكنولوجيا المتطورة، ويعرض إصدار Alpha اللمسات النهائية الجريئة غير اللامعة لمضمار السباق، ويجسد كثافة ذروة الأداء، في حين أن إصدارNardo الرمادي مستوحى من حلبة Nardò Ring الإيطالية الشهيرة، وهي حلبة اختبار مفضلة لسيارات السباق الأكثر أداءً.

يتميز الهاتف بملف نحيف بسُمك 7.99 ملم (لإصدار Alpha فقط) وسُمك 8.1 ملم (إصدار Legend وNardo رمادي)، ويحتوي أيضًا على ميزة مبتكرة تُسمى Monster Halo على الغطاء الخلفي، والتي تُشكل هالة جذابة، تُعد نقلة نوعية في التصميم المُستلهم من عالم سباقات السيارات. ينبض هذا الضوء الديناميكي بشكل إيقاعي مع الموسيقى وبعض الألعاب؛ مما يضيف حيوية للجهاز، مع إبقاء المستخدمين على اطلاع بإشعارات المكالمات، والرسائل، وحالة الشحن في الوقت الفعلي. مع iQOO 13، تنبض إثارة السباق والألعاب بالحياة بكل تفاصيلها.

التصوير الفوتوغرافي الرائد من الدرجة الأولى الذي يعيد تعريف كل لقطة

يقدم iQOO 13 تجربة تصوير متميزة من خلال استخدام نفس الكاميرا من أجهزة Vivo الرئيسية، ودمج نفس المستشعر، والخوارزميات، والميزات المتقدمة لجلب مستخدمي iQOO 13 إلى مستوى جديد من التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول. تم تجهيز هاتف iQOO 13 لالتقاط الصورة بجودة كبيرة عالية الوضوح عبر جميع الأطوال البؤرية، ويدعم المواضع البصرية 0.6x، و1x، و2x، و4x، مع تكبير يصل إلى 30x.

في حين أن تقنية VCS الرائدة وخوارزمية NICE 2.0 تدعم الصور الواضحة بأطوال بؤرية متعددة، إلى جانب صور ليلية أكثر وضوحًا وديناميكيةً في المشاهد المظلمة، فإن وضع تصوير الشارع والصورة الشخصية متعددة البؤر يتفوقان في التصوير الفوتوغرافي المزخرف. يتيح الجمع بين هذه الميزات لهاتف iQOO 13 إعادة تعريف التصوير بالهاتف المحمول مع نطاق رائع من الأطوال البؤرية والأداء المضبوط؛ مما يمكّن المستخدمين من التقاط العالم بوضوح، وسهولة، وطريقة مميزة.

الإتاحة

سيتم إطلاق هاتف iQOO 13 في إندونيسيا في 28 نوفمبر، والهند وتايلاند في 3 ديسمبر، وماليزيا في 4 ديسمبر، كما يتوفر iQOO أيضًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لأول مرة اعتبارًا من منتصف نوفمبر. يمكن للمستهلكين في جميع الأسواق أن يتوقعوا العثور على iQOO 13 في المتاجر بين أوائل ومنتصف ديسمبر.

نبذة عن iQOO

تتميز iQOO، وهي علامة تجارية فرعية لشركة Vivo، بنفسها في الأداء وتجربة الرياضات الإلكترونية. تستفيد iQOO من الأبحاث، وضمان الجودة، وخبرة خدمة ما بعد البيع لدى Vivo، وتتبع روح العلامة التجارية I Quest On and On لدفع الحدود والابتكار بجرأة، ومشاركة الإثارة في استكشاف التكنولوجيا المستقبلية. من خلال المنتجات التي توفر إمكانات متوافقة مع معايير الرياضات الإلكترونية، تهدف iQOO إلى أن تصبح الخيار الأفضل للمستهلكين المتحمسين للأداء والألعاب.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.iqoo.com/en

(1)سيتم تزويد إصدار16 جيجابايت+512 جيجابايت من iQOO 13 بتقنية UFS 4.1، بينما سيتمكن إصدار 12جيجابايت+256 جيجابايت من الوصول إلى UFS 4.1 من خلال تحديث OTA. (2)ستحتوي هواتف iQOO 13 المبيعة في الهند على بطارية أنود من السيليكون مكافئة (TYP) بقدرة 6000 مللي أمبير في الساعة. (3)ستحتوي هواتف iQOO 13 المبيعة خارج الهند على بطارية نحيفة للغاية مكافئة (TYP) بسعة 6150 مللي أمبير في الساعة.

* تعتمد جميع البيانات والمعلمات على نتائج الاختبارات المعملية لدينا في بيئات الاختبار القياسية، ما لم يُذكر خلاف ذلك على وجه التحديد. قد يختلف الأداء الفعلي وفقًا لإصدار البرنامج، وحالة الجهاز، والفروق الفردية، وعادات المستخدم، والعوامل البيئية. *قد تختلف بعض المواصفات، والمعلمات، والأجزاء، والتصميمات الخاصة بالمنتج بسبب تغييرات المورد أو دفعات الإنتاج المختلفة. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي كمعيار.

