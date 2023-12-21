هاتف SPARK 20 Pro من TECNO القادم يتميز بتصميم أنيق مزدوج الانحناء وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل للمستهلكين من الجيل Z

من المقرر إطلاق +SPARK 20 Pro في يناير/كانون الثاني، وهو يقدم تصميمًا وتقنيات راقية لسلسلة SPARK 20 الشهيرة.

هونج كونج، 21 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت TECNO ،العلامة التجارية التكنولوجية المبتكرة، اليوم أنها ستطلق هاتف SPARK 20 Pro+ في يناير/كانون الثاني 2024. إن جهاز +SPARK 20 Pro هو أحدث إضافة إلى سلسلة SPARK 20، وهو جهاز محسّن يتميز بكاميرا رئيسية استثنائية فائقة الاستشعار بدقة 108 ميجابكسل وتصميم منحني مزدوج أنيق متميز، مما يوفر تجربة مستخدم هي الأفضل في فئتها وأداء فائق يفوق بكثير شريحة الأسعار الخاصة به.

باعتبارها سلسلة مصممة للجيل Z والمستهلكين الشباب، فقد صنفت SPARK نفسها في المراتب الأولى باستمرار مع التركيز على التصميم والمظهر العصري، ووظائف الكاميرا الغنية والأداء الشامل المتميز لتعزيز كل جانب من جوانب تجربة المستخدم. تمثل سلسلة SPARK 20 الجديدة ترقية غير مسبوقة لسلسلة SPARK مع أنظمة كاميرا أكثر قوة وتصميم متميز وأداء نهائي، مما يضع معيارًا جديدًا للتميز على المستوى الرائد في نطاق سعرها.

تم تجهيز SPARK 20 Pro، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل لتقديم جودة صورة مذهلة، تم ترقيتها بشكل كبير من كاميرا SPARK 10 Pro السابقة بدقة 50 ميجابكسل، مما يجعله أحد أقوى هواتف التصوير في نفس الفئة السعرية. تدعم الكاميرا الأمامية صورة سيلفي متوهجة بدقة 32 ميجابكسل، مدعومة بترميم الصورة بالذكاء الاصطناعي وعدسة ذهبية موسعة بزاوية 88.9 درجة تضمن صور سيلفي ممتازة سواء بمفردك أو محاطًا بالأصدقاء، ليلاً أو نهارًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم أويلر ديكو المستقبلي مستوحى من النجوم، ويتميز بحواف معدنية أنيقة تمتزج مع ديكور كوني ثلاثي الحلقات. يلبي SPARK 20 Pro، مدعومًا بمعالج MediaTek G99 Ultra Boost، التوقعات العالية والاحتياجات المتنوعة للمستهلكين الشباب، بينما يوفر أيضًا ذاكرة ضخمة تصل إلى 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 21 جيجابايت (12 جيجابايت + 9 جيجابايت ممتدة) لحفظ جميع الذكريات الرائعة. الجهاز متوفر بأربعة ألوان هي أسود مقمر، عاجي فاتر، حمرة غروب الشمس، وماجيك سكين 2.0 أخضر.

يتميز هاتف SPARK 20، الذي تم إطلاقه في نونبر/تشرين الثاني، بنظام كاميرا بدقة 50 ميجابكسل + 32 ميجابكسل ومعالج الألعاب MediaTek G85، مما يوفر تجربة مستخدم ممتازة بسعر مناسب. يتميز بذاكرة كبيرة تصل إلى 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت (8 جيجابايت + 8 جيجابايت ممتدة) ويأتي في مجموعة مختارة من الألوان - أسود جرافيتي، وأبيض سايبر، وذهبي نيون، وماجيك سكين 2.0 أزرق

بناءً على نجاح SPARK 20 وSPARK 20 Pro، يتميز هاتف +SPARK 20 Pro بنظام تصوير عالي الدقة بدقة 108 ميجابكسل وتصميم منحني وأداء مثير للإعجاب. من بين التحسينات الأخرى، سيحتوي +SPARK 20 Pro على ترقيات التصميم بما في ذلك:

• تصميم الجهاز الرئيسي: يتميز بتصميم منحني مزدوج مريح بزاوية 56.5 درجة، مما يوفر مظهرًا نحيفًا وقبضة مريحة.

• تصميم وحدة الكاميرا الخلفية: نقدم لك تصميمًا جديدًا تمامًا لوحدة كاميرا Quadrant Star Array مع ترقيات متعددة في وظائف التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

• الشاشة والعرض: تتميز بشاشة AMOLED منحنية بتردد 120 هرتز مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع للحصول على صور سينمائية متميزة.

يعمل +SPARK 20 Pro، باعتباره أحدث تطور لسلسلة SPARK 20 المتميزة، على رفع مستوى لغة تصميم السلسلة بجماليات أنيقة ومتطورة. يحتضن الجهاز الذي تمت ترقيته طاقة شبابية ونابضة بالحياة، ويضع معيارًا جديدًا للأناقة في شريحة الأسعار الخاصة به. إلى جانب أبرز ميزات التصميم، سيتم الكشف عن المجموعة الكاملة من إمكانيات SPARK 20 +Pro الرائعة، مثل نظام الكاميرا بدقة 108 ميجابكسل + 32 ميجابكسل، ومعالج MediaTek Helio G99 Ultimate القوي، ونظام التشغيل المحسن المستند إلى أندرويد Android 14، ومكالمات إلغاء الضوضاء بميكروفون مزدوج، والمزيد، أثناء الإصدار الرسمي للجهاز.