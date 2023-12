Le prochain SPARK 20 Pro+ de TECNO sera doté d'un design épuré à double courbure et d'un appareil photo de 108 mégapixels pour les consommateurs de la génération Z

Disponible en janvier prochain, le SPARK 20 Pro+ apporte à la populaire série SPARK 20 un design et des technologies de pointe

HONG KONG, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La marque de technologie innovante TECNO a annoncé aujourd'hui la sortie du SPARK 20 Pro+ en janvier 2024. Dernier né de la série SPARK 20, le SPARK 20 Pro+ est un appareil amélioré doté d'un exceptionnel appareil photo principal à capteur ultra sensoriel 108 MP et d'un design épuré haut de gamme à double courbure, procurant une expérience utilisateur de premier ordre et des performances supérieures bien au-delà de sa gamme de prix.

En tant que série conçue pour la génération Z et les jeunes consommateurs, SPARK s'est toujours distingué par un design et une apparence tendance, des fonctionnalités d'appareil photo riches et des performances globales exceptionnelles afin d'améliorer chaque aspect de l'expérience de l'utilisateur. La toute nouvelle série SPARK 20 représente une mise à niveau sans précédent de la série SPARK avec des systèmes de caméra plus puissants, un design distingué et des performances ultimes, établissant une nouvelle norme d'excellence dans sa gamme de prix.

Le SPARK 20 Pro, qui a été lancé récemment, est équipé d'un appareil photo de 108 mégapixels offrant une qualité d'image incroyable, nettement supérieure à celle de l'appareil photo de 50 mégapixels du SPARK 10 Pro, ce qui en fait l'un des téléphones à imagerie les plus puissants dans cette fourchette de prix. Sa caméra frontale prend en charge une fonctionnalité autoportrait de 32 MP, alimentée par la restauration de portrait par IA et une lentille dorée de 88,9° qui garantit la réalisation de superbes autoportraits, que ce soit en solo ou avec des amis, de jour comme de nuit. En outre, son design futuriste Euler's Deco Design s'inspire des étoiles, avec des bords métalliques élégants qui se fondent dans un décor cosmique à trois anneaux. Doté du processeur MediaTek G99 Ultra Boost, le SPARK 20 Pro répond aux attentes élevées et aux besoins variés des jeunes consommateurs, tout en disposant d'une mémoire considérable allant jusqu'à 256 Go de ROM et 21 Go de RAM (12 Go + 9 Go étendus) pour conserver tous les meilleurs souvenirs. L'appareil est disponible en quatre couleurs : Moonlit Black, Frosty Ivory, Sunset Blush et Magic Skin 2.0 Green.

Le SPARK 20, qui a été commercialisé en novembre, est doté d'un appareil photo 50 MP + 32 MP et d'un processeur de jeu MediaTek G85, garantissant une excellente expérience utilisateur à un prix abordable. Il est doté d'une mémoire vive de 256 Go et d'une RAM de 16 Go (8 Go + 8 Go étendus) et se décline en plusieurs couleurs : Gravity Black, Cyber White, Neon Gold et Magic Skin 2.0 Blue.

Fort du succès du SPAR 20 et du SPARK 20 Pro, le SPARK 20 Pro+ est doté d'un système de photographie haute résolution de 108 MP, d'un design incurvé et de performances impressionnantes. Entre autres améliorations, le SPARK 20 Pro+ sera doté d'un design amélioré :

Design du boîtier principal : il présente un design ergonomique à double courbure de 56,5°, à la pointe du secteur, qui lui confère une allure élancée et une prise en main confortable.

Design du module de la caméra arrière : introduction d'un tout nouveau module de caméra Quadrant Star Array avec de nombreuses améliorations dans les fonctionnalités de photographie et de vidéographie.

Écran et affichage : doté d'un écran AMOLED incurvé de 120 Hz et d'une luminosité de pointe de 1 000 nits pour des images cinématographiques exceptionnelles.

Nouvelle évolution de la remarquable série SPARK 20, le SPARK 20 Pro+ rehausse le design de la série avec une esthétique élégante et avant-gardiste. Doté d'une énergie jeune et dynamique, ce nouvel appareil établit une nouvelle norme de style dans sa catégorie de prix. Outre les points forts du design, la gamme complète des capacités impressionnantes du SPARK 20 Pro+, telles que son système d'appareil photo 108 MP + 32 MP, son puissant processeur MediaTek Helio G99 Ultimate, son système d'exploitation raffiné basé sur Android 14, ses appels à double microphone sans bruit, et bien plus encore, sera dévoilée lors de la sortie officielle de l'appareil.