هانكوك تضع الزخم للنهائي لبطولة العالم للرالي 2025 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، رالي السعودية

ستُقام الجولة 14 من بطولة العالم للرالي 2025 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في جدة، السعودية، من 25 إلى 29 نوفمبر

إطار داينابرو R213 من هانكوك مصمم لدعم الأداء الواثق عبر رمال الصحراء الصعبة والتضاريس الصخرية الوعرة

الأضواء العالمية على المواجهة بين إلفين إيفانز وسيباستيان أوجيه على لقب بطولة السائقين

جدة، المملكة العربية السعودية, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- تصل بطولة العالم للرالي 2025 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى محطتها النهائية هذا الأسبوع مع انطلاق رالي السعودية من 25 إلى 29 نوفمبر عبر منطقة جدة. ستجهز هانكوك تاير آند تكنولوجي (المشار إليها فيما يلي بـ هانكوك)، شركة الإطارات العالمية الرائدة تحت مجموعة هانكوك آند كومباني، جميع الطواقم للجولة الختامية من موسم 2025 بصفتها المورد الحصري لإطارات الرالي للبطولة.

مع العودة إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، يمثل الحدث أول ظهور لبطولة العالم للرالي في السعودية، مما يجذب اهتماماً كبيراً من عشاق رياضة السيارات المحليين. وتغطي المسارات المنطلقة من حلبة كورنيش جدة حوالي 319 كيلومتراً عبر 17 من المراحل الخاصة.

مع دخول الفرق إلى أراضٍ غير مألوفة، يتطلب الرالي حكماً استراتيجياً دقيقاً وأداء إطارات قادراً على التعامل مع طيف واسع من الأسطح—من المقاطع الطويلة السريعة الممتدة عبر الصحراء المفتوحة إلى المقاطع التقنية المنحوتة عبر الأراضي الصخرية الوعرة. تزيد التقلبات الحادة في درجات الحرارة بين النهار والليل، والرمال المتطايرة، والظروف المناخية الدقيقة غير المتوقعة من الحاجة إلى إطارات مصممة لتوفير قبضة ثابتة وإدارة حرارية متسقة طوال الحدث.

ستوفر هانكوك إطار داينابرو R213، إطار الرالي المتطرف لجميع التضاريس المصمم للأسطح الوعرة غير المعبدة. يتوفر الإطار بمركبات صلبة وناعمة، ويتميز بهيكل عالي المتانة ونمط مداس مصمم بدقة يوفر قبضة مستقرة واستجابة توجيه حادة عند السرعات العالية المستمرة.

يساعد إطار داينابرو R213 أيضاً على امتصاص الصدمات القاسية الشائعة على أسطح الحصى والصخور، مع تقليل تراكم الحرارة والتآكل للحفاظ على أداء ثابت عبر المقاطع التنافسية الطويلة. تم إثبات قدراته طوال الموسم، خاصة في جولات الحصى الصعبة في البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت المتانة والتحكم مفتاحاً لضمان أداء موثوق عبر ظروف متغيرة للغاية.

يصل صراع بطولة السائقين إلى لحظته الحاسمة في السعودية. بعد فوزه في رالي اليابان فوروم 8 في الجولة 13، قلّص سيباستيان أوجيه من تويوتا جازو للسباقات الفارق مع متصدر الترتيب إلفين إيفانز إلى ثلاث نقاط فقط، حيث يمتلك إيفانز 272 نقطة. مع حسم اللقب في جدة، يتجه التركيز العالمي الآن إلى مواجهتهما النهائية.

كانت هانكوك المورد الحصري لإطارات الرالي عالية الأداء المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات لجميع فئات بطولة العالم للرالي منذ عام 2025. واستناداً إلى البيانات والخبرة المكتسبة طوال أصعب مراحل البطولة، تواصل الشركة تطوير الجيل القادم من إطارات الرالي وتعزيز مكانتها كعلامة تجارية عالمية متميزة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2830663/Photo1__WRC_2025_Safari_Rally_Kenya___TOYOTA_GAZOO_Racing_World_Rally_Team.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2600733/Hankook_Tire_Technology_Logo.jpg