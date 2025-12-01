من رمال الصحراء إلى مجد البطولة: هانكوك تختتم موسم بطولة العالم للرالي 2025 في السعودية

توج سيباستيان أوجيه وتويوتا جازو للسباقات WRT بلقبي بطلا السائقين والفرق في موسم 2025 WRC

إطار داينابرو R213 يقدم أداءً مستقراً وموثوقاً عبر تضاريس الرالي غير المتوقعة في السعودية

موسم بطولة العالم للرالي 2026 سينطلق برالي مونتي كارلو في يناير قبل المتابعة عبر وجهات عالمية رئيسية

جدة، المملكة العربية السعودية, 1 ديسمبر / كانون أول 2025 أنهت هانكوك تاير آند تكنولوجي (المشار إليها فيما يلي بـ هانكوك)، شركة الإطارات العالمية الرائدة تحت مجموعة هانكوك آند كومباني، بنجاح بطولة العالم للرالي 2025 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات برالي السعودية، ختام الموسم الدراماتيكي الذي أقيم في جدة في 29 نوفمبر. بصفتها المورد الحصري لإطارات الرالي للبطولة، دعمت هانكوك الحدث خلال الجولة الحاسمة التي أنهت موسم 2025

أقيم رالي السعودية عبر مزيج صعب من امتدادات صحراوية شاسعة وتضاريس صخرية وعرة. مع درجات حرارة نهارية تقارب 40°C، واجه المتسابقون مزيجاً من مقاطع من الرمال الناعمة وطرق حصوية عالية الاحتكاك—مما جعل مقاومة الحرارة وأداء مقاومة التآكل للإطارات عوامل رئيسية في تحقيق نتائج تنافسية. أضافت التغيرات الحادة في درجات الحرارة، والرمال المتطايرة، والأنماط الجوية المحلية المتغيرة إلى التحدي، ومع ذلك مكنت هانكوك أداءً ثابتاً وموثوقاً من البداية إلى النهاية.

في هذه الجولة النهائية من الموسم، وفرت هانكوك إطار الرالي المتطرف لجميع التضاريس، داينابرو R213، الذي أظهر مرة أخرى قدراته التكنولوجية المتميزة في ظروف المراحل سريعة التغير. بفضل هيكل عالي المتانة وتصميم مداس مصمم بدقة، قدم الإطار قبضة واثقة واستجابة توجيه عند السرعات العالية، مع الحفاظ على تحكم مستقر مع تطور السطح عبر المراحل.

امتص إطار داينابرو R213 بفعالية الصدمات القاسية النموذجية لطرق الرالي غير المعبدة، مما ساعد السائقين على الحفاظ على الإيقاع والاستقرار طوال المقاطع التنافسية الطويلة. عزز أداؤه أيضاً ريادة هانكوك كشركة مصنعة عالمية رائدة لإطارات رياضة السيارات.

حقّق تييري نوفيل من فريق هيونداي شِل موبيس للراليات الفوز في ختام الموسم في رالي السعودية. ولِموسم 2025 WRC، حسم سيباستيان أوجيه وفريق تويوتا جازو للسباقات لقبَي بطولة السائقين والمصنّعين، حيث تقدّم أوجيه على زميله إلفين إيفانز بفارق أربع نقاط فقط. ومع هذا الإنجاز، أصبح أوجيه يتقاسم الرقم القياسي التاريخي لعدد ألقاب بطولة العالم للرالي البالغ تسعة ألقاب مع سيباستيان لوب.

في عامها الأول كشريك حصري للإطارات في بطولة العالم للرالي عبر جميع الفئات الرئيسية للبطولة في 16 دولة، دعمت هانكوك البطولة بنجاح بعمليات متسقة وأداء إطارات مثبت، مما أكد أكثر قدرات الشركة التكنولوجية على المسرح العالمي. بناءً على هذا الأساس، عززت هانكوك حضورها في البطولة من خلال تقديم أداء موثوق لإطارات الرالي وسط ظروف غير متوقعة للغاية، مما عزز مكانتها كعلامة تجارية عالمية متميزة وكسب ثقة عشاق رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم.

بالنظر إلى موسم 2026، ستواصل هانكوك دعم البطولة بالتكنولوجيا المثبتة في بيئات الرالي الصعبة. ستبدأ بطولة العالم للرالي 2026 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في موناكو في يناير المقبل برالي مونتي كارلو، تليها جولات تُقام عبر دول رئيسية على مدار العام.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2834850/Photo_1__WRC_2025_Rally_Saudi_Arabia___Hyundai_Shell_Mobis_World_Rally_Team.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2600733/Hankook_Tire_Technology_Logo.jpg