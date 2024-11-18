هايدروم تعلن عن تنظيم "يوم المستثمر" لإبراز ما توفره مشاريع الهيدروجين الأخضر من فرص استثمارية واعدة ومستدامة

مسقط، عُمان, 18 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- مواكبة لتوجه أسواق الطاقة العالمية نحو الحلول المستدامة، أعلنت شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)، بصفتها الجهة الوطنية المعنية بتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، عزمها تنظيم "يوم المستثمر" والذي سيتيح للشركات المحلية والعالمية ورواد الأعمال والمهتمين بالاستثمار في سلاسل الإمداد التعرف على فرص الأعمال بقطاع الهيدروجين الأخضر في السلطنة. ومن المقرر أن تنعقد أعمال "يوم المستثمر" في ديسمبر المقبل لاستكشاف الفرص الاستثمارية الاستراتيجية الجديدة في عُمان خاصة في ظل تقدم البلاد بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها لأن تصبح من أوائل الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين الأخضر في العالم.

Hydrom’s Inaugural gH2 Investor Day Set to Showcase Oman’s Hydrogen Milestones and Investment Opportunities

ويهدف "يوم المستثمر" لاستعراض مستجدات قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان وأهم المشاريع والمبادرات في هذا مجال فضلاً عن إعلان تفاصيل خطة السلطنة لإطلاق الجولة الثالثة من المزايدات العلنية في مطلع عام 2025م. كما وستسلط الفعالية الضوء على أخر مستجدات الدراسة المشتركة مع ميناء أمستردام لإنشاء أول ممر للهيدروجين السائل يربط بين سلطنة عمان والأسواق العالمية للهيدروجين الأخضر والتي تم التوقيع عليها خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناح (COP28)، والتي من شأنها أن تعزز من مكانة عُمان كمركز عالمي لصادرات الهيدروجين الأخضر.

وحتى اليوم، تمكنت هايدروم من توقيع 8 اتفاقيات مع تحالفات تتكون من ٢٢ شركة عالمية لتطوير ثمانية مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي استثمارات متوقعة تتجاوز الـ 49 مليار دولار أمريكي. وتعد هذه المشاريع خطوة محورية في مسيرة سلطنة عُمان نحو تحقيق أهدافها الطموحة بإنتاج ما يصل إلى 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030م.

هذا وفي إطار التزامها بتعزيز النمو والاستدامة، عملت هايدروم بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة الطاقة والمعادن على برنامج لتقييم جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر والخروج بعدد من المبادرات التي من شأنها ضمان رفع جاهزية القطاع ودعم توسعه. وتركز المبادرات على جاهزية القطاعات الداعمة في خمس مسارات أساسية هي التصاريح والمقاولات والقوى العاملة والخدمات اللوجستية والمحتوى المحلي بهدف إرساء أساس متين لبناء نظام وطني متكامل وقادر ومستدام لقطاع الهيدروجين الأخضر في عُمان جنبا إلى جنب مع التقدم المحرز في مسار تطوير البنية الأساسية المشتركة بما يعزز استخدام الموارد المحلية ويحقق خفض التكاليف على المطورين ورفع تنافسية انتاج الهيدروجين الاخضر بالسلطنة عالميا

للتسجيل والمشاركة في "يوم المستثمر" الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني https://bit.ly/gH2InvestorDay

- صورة https://mma.prnewswire.com/media/2560423/Hydrom_Inaugural_gH2_Oman.jpg