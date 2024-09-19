هاينز تحتفي باليوم الوطني السعودي باستبدال شعارها المميز بمساحة خضراء للتعبير عن الحب والفخر وتقديم التهاني

• كشفت هاينز عن عبوات خضراء خاصة بدون شعارها الشهير احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

• ستتيح مجموعة من الشاشات الرقمية للمواطنين فرصة التعبير عن حبهم وفخرهم بالمملكة العربية السعودية ووحدتها وإرثها العريق.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 19 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "هاينز" المشهورة بصنع أفضل أنواع الكاتشاب في العالم، وفي خطوة غير مسبوقة، عن احتفالها باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من خلال استبدال شعارها الخاص بمساحة خضراء فارغة، حيث ستُمكِّن هذه المبادرة الخاصة التي ستنطلق في 19 من سبتمبر الجاري، الناس في جميع أنحاء المملكة من مشاركة رسائل التهنئة لتُعبر هاينز عن عشقها ودعمها لعشاق هاينز في المملكة.

Heinz Celebrates Saudi National Day with a Special Twist: The Iconic Ketchup Label Goes Brandless and Gives Way to Saudi Voices

وستستبدل هاينز شعارها الشهير على عبوات الكاتشب، ببقعة خضراء فارغة تتيح للمستخدمين كتابة رسائلهم الخاصة للتهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. كما سيتمكن محبي هاينز من مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اللافتات الإعلانية المنتشرة في كل من الرياض وجدة والدمام لكاتبة رسائلهم الخاصة وتهانيهم في هذه المناسبة الوطنية.

وبعد إطلاق هذه الحملة، سيتم عرض رسائل المشاركين وأسمائهم على شاشات كبيرة في جميع أنحاء المملكة على امتداد أسبوعٍ كامل، لتتيح هاينز لجميع السعوديين من خلال هذه المبادرة، فرصة التعبير عن فخرهم وحبهم للمملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، قالت بسنت الغنام، رئيسة قسم التسويق في شركة كرافت هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا: "ويأتي استبدال شعارنا الشهير وكوننا أول علامة تجارية للكاتشب في المنطقة دليل على حبنا الصادق ومشاركتنا لعملائنا في المملكة العربية السعودية احتفالاتها بيومها الوطني الذي يعكس غناها الثقافي وإرثها ووحدتها، من خلال إتاحتنا مساحةً يمكن فيها للجميع التعبير عن فخرهم، ففي هذا اليوم الوطني، نضع الأصوات السعودية في قلب الاحتفال لأنه ان كان يوم الاحتفال بالسعودية... فأكيد بيكون هاينز".

وإضافة إلى ذلك، ستنظم هاينز مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة بمتاجر مختارة منتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث ستستضيف مجموعة من الخطاطين لكتابة رسائل خاصة تعبر عن حب الناس وفخرهم بهذه المناسبة الوطنية، ليتمكن محبي هاينز من تخصيص عبوات الكاتشاب التذكارية التي تعكس فخرهم ومشاعرهم الاحتفالية.

وتهدف هاينز من خلال هذه اللفتة الكبيرة، إلى إتاحة المجال للتعبير عن حب المملكة وفخر شعبها وإبراز احتفالاتها بهذه المناسبة الوطنية، بما يعكس الارتباط الوثيق بين العلامة الشهيرة والمملكة العربية السعودية، حيث أنه هذا اليوم "أكيد بيكون سعودي".

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2508920/Heinz.jpg