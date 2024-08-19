هاينز تكشف النقاب عن ابتكارها الثوري الجديد Hum Hum خلال فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية

لمساعدة عشاق الألعاب الالكترونية على حل أحد التحديات الكبرى التي يواجهونها

- كشفت دراسة حديثة أن 90% من عشاق ألعاب الفيديو يواجهون مشكلة في تناول الوجبات الخفيفة أثناء اللعب.

- كما أن 75% يشعرون بالرغبة لتناول وجباتخفيفة أثناء اللعب دون الحاجة لإيقافها.

- عملت هاينز على إيجاد حل لهذه المشكلة وذلك من خلال الكشف عن جهاز Hum Hum الذي يعد أحدث الابتكارات الثورية التي أطلقتها هاينز لمساعدة عشاقها من محبي الألعاب.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 19 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ --

Heinz Launches Hum Hum: The Game-Changer at Esports World Cup

أعلنت شركة "هاينز" المشهورة بصنع أفضل أنواع الكاتشاب في العالم، عن إطلاقها حلاً ثورياً يعالج مشكلة تواجه غالبية عشاق علامة هاينز من محبي ألعاب الفيديو، حيث كشفت دراسة حديثة أن 90% من محبي ألعاب الفيديو، يواجهون تحدياتٍ عند رغبتهم في تناول وجباتهم الخفيفة المفضلة أثناء ممارسة ألعاب الفيديو، وهو ما أوجدت هاينز حلاً له بإطلاقها جهاز "Hum Hum" الآلي لتغميس وتناول الوجبات الخفيفة خلال فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ، لتلبي بذلك أمنية عشاق ألعاب الفيديو بتناول وجباتهم وتغميسها في صوصاتهم المفضلة أثناء اللعب. وقد جرى تطوير هذا الجهاز الفريد من نوعه استناداً إلى البيانات التي تشير إلى أن 75% من عشاق ألعاب الفيديو يشعرون برغبة لتناول وجباتهم الخفيفة المفضلة أثناء ممارستهم الألعاب، حيث يواجهون تحدياً بالغاً أثناء لعبهم حينما تكون أيديهم مشغولة في الصوصات.

صممت هاينز جهاز "Hum Hum" ليمثل أداةً ميكانيكية متطورة تساعد اللاعبين على تغميس الوجبات الخفيفة في الكاتشاب والمايونيز أثناء اللعب وذلك لإشباع عشقهم لهاينز ومنتجاتها. ويتم التحكم في حركة هذا الابتكار الفريد من خلال دواساتٍ للقدم، بحيث يتمكن اللاعبون من مواصلة اللعب وتناول الوجبة الخفيفة في آنٍ واحد، بينما يجري أيضا تطوير نسخ مستقبلية تعمل بواسطة الأوامر الصوتية وخاصية التعرف على الوجه.

وبهذه المناسبة، قالت بسنت الغنام، رئيسة قسم التسويق في شركة كرافت هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا: "ندرك في هاينز أن نحو 75% من عشاق منتجاتنا من محبي ألعاب الفيديو، يشعرون برغبة لتناول وجبات خفيفة وتغميسها في الصوص الشهية أثناء ممارستهم الألعاب، وهو ما دفعنا لتطوير جهاز Hum Hum الذي يعكس دعمنا الكبير لعملائنا من عشاق الألعاب الالكترونية والذين يحبون منتجاتنا المتنوعة، وهي بمثابة هدية منّا لمجتمع رواد ألعاب الفيديو الذي يجب أن تكون كل لحظاته مليئةً بالحماس وممزوجةً بنكهات الصوصات المختلفة بما يتيح للاعبين إمكانية مواصلة متعتهم بدون الحاجة لإيقاف اللعبة".

وسيتمكن زوار بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية من استكشاف مستقبل تناول الوجبات الخفيفة في جناح هاينز، حيث سيتم عرض جهاز Hum Hum الجديد كلياً، وسيتعرف اللاعبون ومحبو عالم الفيديو على طريقة عمل هذا الجهاز الفريد من نوعه، لتثبت هاينز مرة أخرى أنه عندما بتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة " أكيد بيكون هاينز".

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