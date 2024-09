هدفنا استضافة 620 ألف سائح الي مصر في عام 2024

إسطنبول، 29 أغسطس, 29 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ --

نقلت شركة أوديون تورز إلى مقر جديد تماشياً مع خططها للنمو في مصر. وبعد استضافة أكثر من 6 ملايين سائح في مصر على مدى السنوات العشرين الماضية، تهدف أوديون تورز إلى تعزيز خدماتها بشكل أكبر من خلال هذا المكتب الجديد وتخطط لاستضافة 620 ألف سائح في مصر بحلول عام 2024

Yilmaz Kombak - ODEON Tours Egypt General Manager Egypt Egypt

تعمل أوديون تورز تحت مجموعة كورال ترافيل في مجال خدماتها ، حيث افتتحت مكتبها الجديد في مصر، ثاني أكبر وجهة للمجموعة بعد تركيا، كجزء من استراتيجيتها للنمو. وكجزء من هذا الاستثمار، نقلت أوديون تورز مقرها الحالي في الغردقة إلى مبنى أكثر حداثة، مع خطط لتقديم خدمة أفضل للسوق المصرية المتنامية وتوسيع عملياتها.

منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، رسخت أوديون تورز نفسها كعلامة تجارية رائدة في قطاع السياحة في مصر، بمكاتب في الغردقة وشرم الشيخ، وفريق عمل يضم حوالي 500 عضو ، وأسطول أكثر من 100 مركبة

بالتعاون مع أكثر من 400 شريك فندقي وأكثر من 20 شركة طيران محلية ودولية، تقدم شركة اديون تورز مجموعة متنوعة من تجارب السفر والعطلات في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ وشبه جزيرة سيناء والقاهرة والأقصر والإسكندرية والساحل الشمالي. توفر الشركة لضيوفها ما يقرب من 100 رحلة محلية في هذه المدن. تتوفر هذه الرحلات على مدار العام في مصر، البلد الغني بالتاريخ والطبيعة الفريدة، مما يوفر للضيوف تجارب لا مثيل لها، من المياه الزرقاء للبحر الأحمر إلى أعماق صحراء سيناء.

لقد أسسنا مكانة مرموقة في مصر. وصرح السيد يلماز كومباك المدير العام لشركة (اوديون تورز ايجييب ) عن عمليات وأهداف الشركة في مصر: " بدأت اوديون تورز في تقديم خدماتها في تركيا عام 1992 وتقدم الان خدمات الإقامة والاستقبال والنقل والإرشاد والرحلات في 15 دولة لمنظمي الرحلات من تركيا ومصر وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا واليونان وفيتنام وتونس. بصفتنا شركة تتمتع بخبرة 20 عامًا في مصر، فإننا نحتل مكانة مرموقة هنا. منذ تأسيس الشركة، قدمنا خدمات لأكثر من 6 ملايين سائح بجودة فائقة. لقد أصبحنا واحدة من الشركات الرائدة في السوق. مع المبادرات الجديدة التي سنتخذها في مكتبنا الجديد في الغردقة، نهدف إلى استضافة 620.000 سائح الي مصر عام 2024

Coral Travel Group:

منذ عام 1992، نمت مجموعة كورال ترافل جروب لتصبح واحدة من أكبر المجموعات السياحية في أوروبا، حيث تقدم الخدمات لأكثر من 3 ملايين سائح سنويًا مع 37 شركة في 22 دولة من عمليات السياحة، والإقامة، وخدمات الوجهات السياحية، والطيران، وخدمات وكالات السفر، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن

تعمل مجموعة كورال ترافل جروب في مختلف القطاعات داخل صناعة السياحة. في مجال وكالات السفر و مكاتب المبيعات تقدم العلامة التجارية كورال ترافيل خدمتها في 15 دولة بالنسبة إلى خدمات الوجهات السياحية تعمل أوديون تورز في تركيا ومصر واليونان وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وتونس وفيتنام كما تدير المجموعة فنادق تحت علامة كورال جروب

(فنادق سفن سيز [Seven Seas Hotels]، فنادق مارفيدا [Marvida Hotels]، منتجع زانادو [Xanadu Resort]). بالإضافة إلى ذلك، تدير أوديون بيدز (ODEONBEDS) بنوك غرف الفندقية، وأوديون للبرمجيات والتكنولوجيا (ODEON Software and Technology)، وأوديون للأمن والاستشارات (ODEON Security and Consulting).

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2490652/Yilmaz_Kombak_ODEON_Tours_Egypt.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2490653/ODEON_Tours_Egypt_1.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2490654/ODEON_Tours_Egypt_2.jpg