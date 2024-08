ODEON Tours vise 620 000 touristes en Égypte en 2024 grâce à l'agrandissement de son nouveau siège social

ODEON Tours a déménagé dans un nouveau siège conformément à ses plans de croissance en Égypte ; Ayant accueilli plus de 6 millions de touristes en Égypte au cours des 20 dernières années, ODEON Tours vise à améliorer encore ses services avec ce nouveau bureau et prévoit d'accueillir 620 000 touristes en Égypte en 2024.

ISTANBUL, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Opérant sous le groupe Coral Travel dans le domaine des services terrestres, ODEON Tours a inauguré son nouveau bureau en Égypte, la deuxième plus grande destination du groupe après la Turquie, dans le cadre de sa stratégie de croissance. Dans le cadre de cet investissement, ODEON Tours a déménagé son siège actuel à Hurghada dans un bâtiment plus moderne, afin de mieux servir le marché égyptien en pleine croissance et d'étendre ses activités.

Yilmaz Kombak - ODEON Tours Egypt General Manager Egypt Egypt

Depuis le début des années 2000, ODEON Tours s'est imposé comme une marque de premier plan dans le secteur du tourisme en Égypte, avec des bureaux à Hurghada et Sharm El Sheikh, une équipe d'environ 500 personnes et une flotte de plus de 100 véhicules.

En collaboration avec plus de 400 partenaires hôteliers et plus de 20 compagnies aériennes locales et internationales, ODEON Tours propose une variété de voyages et d'expériences de vacances dans toute l'Égypte, y compris Hurghada, Sharm El Sheikh, la péninsule du Sinaï, Le Caire, Louxor, Alexandrie et la côte nord. L'entreprise propose à ses clients près de 100 circuits locaux dans ces villes. Des circuits sont proposés tout au long de l'année en Égypte, un pays riche en histoire et en nature unique, offrant aux visiteurs des expériences inégalées, des eaux bleues de la mer Rouge aux profondeurs du désert du Sinaï.

« Nous avons acquis une position prestigieuse en Égypte. » Le directeur général d'ODEON Tours Égypte, Yılmaz Kombak, a partagé ce qui suit à propos de leurs opérations et de leurs objectifs en Égypte : « ODEON Tours a commencé à fournir des services de destination en Turquie en 1992 et offre aujourd'hui des services d'hébergement, d'accueil, de transfert, d'orientation et de tourisme dans 15 pays aux voyagistes de Turquie, d'Égypte, de Thaïlande, des Émirats arabes unis, d'Espagne, de Grèce, du Viêt Nam et de Tunisie. En tant qu'entreprise ayant 20 ans d'expérience en Égypte, nous occupons une position prestigieuse dans ce pays. Depuis notre création, nous avons servi plus de 6 millions de touristes avec une qualité supérieure. Nous sommes devenus l'une des entreprises leaders du marché. Avec les nouvelles initiatives que nous entreprendrons dans notre nouveau bureau à Hurghada, nous visons à accueillir 620 000 touristes en Égypte en 2024. »

A propos de Coral Travel Group :

Depuis 1992, Coral Travel Group est devenu l'un des plus grands groupes touristiques d'Europe, desservant plus de 3 millions de touristes par an avec 37 sociétés réparties dans 22 pays dans les domaines du tourisme, de l'hébergement, des services aux destinations, de l'aviation, des services aux agences de voyage, des technologies de l'information et de la sécurité.

Coral Travel Group opère dans divers secteurs de l'industrie du tourisme. Dans le domaine des voyages organisés et des services d'agence de vente, elle gère la marque Coral Travel dans 15 pays. En ce qui concerne les services à destination, ODEON Tours est présent en Turquie, en Égypte, en Grèce, en Espagne, dans les Émirats arabes unis, en Thaïlande, en Tunisie et au Viêt Nam. Le groupe gère des hôtels sous l'égide de Coral Group Hotels (Seven Seas Hotels, Marvida Hotels, Xanadu Resort). En outre, elle exploite ODEONBEDS dans le domaine de la banque de lits d'hôtel, ODEON Software and Technology, et ODEON Security and Consulting.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2490652/Yilmaz_Kombak_ODEON_Tours_Egypt.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2490653/ODEON_Tours_Egypt_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2490654/ODEON_Tours_Egypt_2.jpg