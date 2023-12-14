هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات للطريق الأفريقية: رد FIA Foundation على تقرير منظمة الصحة العالمية للسلامة الطرقية

جنيف، سويسرا, 14 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- استجابت FIA Foundation، وهي من أبرز المدافعين عن السلامة على الطرق العالمية، اليوم لأحدث النتائج المقدمة في تقرير الحالة العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن السلامة الطرقية 2023. يسلط التقرير الضوء على رؤى بالغة الأهمية حول الوضع الحالي للسلامة الطرقية في جميع أنحاء العالم، ومعالجة التحديات والتقدم المحرز في الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.

The FIA Foundation calls for clear action to address rising African road deaths announced in new World Health Organisation Status Report. Image Copyright Jason Florio.

ويكشف التقرير الذي أُطلق في جنيف عن انخفاض عالمي بنسبة 5% في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق منذ عام 2010، ليصل إلى 1.19 مليون سنويًا اليوم. في تناقض صارخ، تعد أفريقيا المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، حيث ارتفعت بنسبة 17% منذ التقرير الأخير. وتسجل المنطقة الآن أكثر من 225 ألف حالة وفاة سنويا، أي 19% من الإجمالي العالمي. ويسلط هذا الاتجاه المثير للقلق، والذي يأتي على خلفية ارتفاع استخدام السيارات في المنطقة، الضوء على زيادة بنسبة 11% في الوفيات بين مستخدمي المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات. من المثير للقلق أن 28 بلدا أفريقيا شهدت ارتفاعا عاما في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تدخلات محددة الأهداف وجهود تعاونية لمعالجة هذه القضية الحاسمة.

قال سول بيلينجسلي، المدير التنفيذي لِـFIA Foundation، إن "العدد المرتفع والمتزايد بشكل غير متناسب للوفيات والإصابات الأفريقية التي حددتها منظمة الصحة العالمية أمر غير مقبول". تشهد القارة حركة سريعة للسيارات تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة وشاملة للسلامة الطرقية ومصممة خصيصًا للتحديات المحددة التي تواجهها الدول الأفريقية. يجب أن تعطي الجهود الأولوية لسلامة المشاة وراكبي الدراجات والدراجات النارية. مع تعبيد الطرق وتحديثها، يجب أن يتوافق تصميم البنية التحتية وإدارة السرعة مع نهج النظام الآمن، مما يضع سلامة الأشخاص في قلب أنظمة التنقل. وتوجه FIA Foundation دعوة واضحة لسياسات تحويلية واستثمارات ومبادرات لبناء القدرات بناءً على التدخلات التي أثبتت جدواها لمعالجة هذا الارتفاع المثير للقلق في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق.

اقرأ البيان الصحفي الكامل لمنظمة الصحة العالمية والتقرير هنا.

السلامة الطرقية

نبذة عن FIA Foundation

FIA Foundation هي مؤسسة خيرية مستقلة مسجلة في المملكة المتحدة تدعم برنامجًا دوليًا للأنشطة التي تعزز الطرق الآمنة والهواء النظيف والعمل المناخي.

www.fiafoundation.org

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