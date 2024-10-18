هواوي تطلق الإصدار 8.5 من الحزمة السحابية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى - سحابة هجينة متفوقة في عصر الذكاء الاصطناعي Middle East - Arabic Middle East - English HUAWEI CLOUD 18 أكتوبر, 2024, 18:46 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 18 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/-- في قمة هواوي كلاود في معرض GITEX Global 2024، أعلن Hu Yuhai، نائب رئيس Huawei Hybrid Cloud، عن إطلاق Huawei Cloud Stack 8.5 (حزمة هواوي السحابية)، أحدث إصدارات هواوي السحابية الهجينة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى. والهدف من حزمة هواوي السحابية 8.5 هو إنشاء سحابة هجينة متفوقة في عصر الذكاء الاصطناعي لتسريع الذكاء الصناعي. عقد منتدى Huawei Cloud Stack للشرق الأوسط أيضًا في معرض GITEX Global 2024. وشهد المنتدى إطلاق برنامج Huawei Hybrid Cloud Pioneer للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأول سحابة تعليمية وطنية لباكستان. Continue Reading

Hu Yuhai, Vice President of Huawei Hybrid Cloud Launch Ceremony of Hybrid Cloud Pioneer Program for Middle East and Central Asia Launch of the National Education Cloud by HEC of Pakistan Together with Huawei Cloud Alan Qi, President of Huawei Cloud Middle East and Central Asia

كشف النقاب عن حزمة هواوي السحابية 8.5: قفزة إلى آفاق جديدة عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

يستفيد العديد من البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل متزايد من الاقتصاد الرقمي لتعزيز قدرتها التنافسية. تتبنى القطاعات الرئيسية، مثل الحكومة والنفط والغاز والتمويل والاتصالات السلكية واللاسلكية، تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحفيز الابتكار في خدماتها الأساسية. واستجابةً لهذا الطلب، كشف Hu Yuhai، نائب رئيس Huawei Hybrid Cloud، عن الإصدار 8.5 من حزمة هواوي السحابية، وهو أحدث إصدار، في قمة هواوي كلاود. كما قدم أيضًا بعض التقنيات والحلول المتطورة الجديدة في هذا الإصدار الجديد، بما في ذلك ترقية نظام التشغيل السحابي السلس، والحل الأمني لمكافحة برامج الفدية الخبيثة، وحل تحويل الحاسوب المركزي إلى سحابة، والحل السحابي الهجين لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. وقال: "توفر حزمة هواوي السحابية تكنولوجيا سحابية هجينة متفوقة للعملاء من الحكومات والشركات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من خلال بنية تحتية سحابية أكثر قوةً، وخدمات سحابة أكثر تنوعًا، وحلول صناعية أكثر شمولاً، كما توفر حزمة هواوي السحابية حاليًّا أكثر من 120 خدمة سحابة محلية و50 حلاً محددًا لسيناريوهات الصناعة. في المستقبل، سنواصل الاستثمار في سوق السحابة الهجينة والعمل مع العملاء والشركاء للقفز إلى آفاق جديدة وتسريع الذكاء الصناعي".

بنية تحتية سحابية أكثر قوةً

تعمل حزمة هواوي السحابية على تكثيف الجهود الرامية إلى الابتكار في التقنيات الأساسية، وتسعى جاهدةً لتزويد العملاء بمنصة بنية تحتية متميزة في الموثوقية والأداء واستخدام الموارد. يقدم الإصدار الجديد تحديثَين رئيسيَّين:

• ترقية نظام التشغيل السحابي السلس: عادةً ما تكون ترقية المجموعات واسعة النطاق عملية تستغرق وقتًا طويلاً للعملاء من الحكومات والشركات. لمساعدة العملاء على مواجهة هذا التحدي، توفر حزمة هواوي السحابية، القائمة على بنية hypervisor المعيارية، تحديثات نظام التشغيل في الموقع. تم استخدام هذه التكنولوجيا من قِبَل عميل مالي، وهو ما قلل من وقت الترقية لمجموعة تضم 1200 عقدة من 21 يومًا إلى 5 ساعات.

• الدفاع ضد برمجيات الفدية الخبيثة: استجابةً لهجمات برامج الفدية الخبيثة، تقدم حزمة هواوي السحابية خطة حماية شاملة، تغطي 100% من برامج الفدية الخبيثة المعروفة وتستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف الذكي عن برامج الفدية الخبيثة غير المعروفة، كما يُستفاد من التعاون بين النسخ الاحتياطي للخادم والشبكة والتخزين للدفاع أكثر شمولاً.

المزيد من خدمات السحابة المتنوعة

توفر حزمة هواوي السحابية 8.5 أكثر من 120 خدمة سحابة، بما في ذلك البيانات الكبيرة، وقاعدة البيانات، وقواعد البيانات المتسلسلة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الخدمات المتطورة. في الإصدار الجديد، تمت ترقية GaussDB من حيث المعاملات الهجينة/المعالجة التحليلية (HTAP) وضغط البيانات والتوافق، بحيث يمكن أن يوفر دعمًا أفضل للخدمات الأساسية للعملاء. تستفيد حزمة هواوي السحابية من نماذج Pangu 5.0، التي تم إصدارها مؤخرًا، لنشر قدرات نموذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة على السحابة الهجينة، وهو ما يساعد الشركات على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة المخصصة المرتبطة بها في محطة واحدة. من طبقة الأجهزة إلى طبقة البرمجيات ثم إلى طبقة النموذج، فهي توفر إمكانات إنتاج شاملة للذكاء الاصطناعي، وهو ما يبسّط بشكل كبير اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة.

حلول صناعية أكثر شمولاً

استنادًا إلى خبرة واسعة في الصناعة، تقدم حزمة هواوي السحابية 8.5 أكثر من 50 حلاً محددًا للسيناريوهات في ستة قطاعات رئيسية. وتشمل هذه الحلول حل تحويل الحاسوب المركزي إلى سحابي للقطاع المالي، والسحابة الحكومية الوطنية، والتحويل السحابي لأعباء العمل الداخلية لشركات النقل. تم تصميم هذه الحلول لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الترقية الذكية. وفي هذا العام، أنشأت هواوي وحدة أعمال تحديث الأجهزة الرئيسية (BU)، حيث دمجت موارد البحث والتطوير الأساسية، وهو ما يعمل على تعزيز الابتكار المنهجي، ومعالجة تحديات نقل الخدمات الأساسية من الأجهزة الرئيسية إلى السحابة. وهي مكرَّسة لإنشاء أنظمة أساسية جديدة مفتوحة عالية التوافر، وسهلة الصيانة، وأكثر مرونةً للعملاء.

ووفقًا لآخر استطلاع أجرته شركة Omdia، وهي شركة استشارية ذات شهرة عالمية، أصبحت هواوي كلاود لاعبًا رئيسيًّا في سوق السحابة الهجينة في الشرق الأوسط. وقد وضع الاستطلاع حزمة هواوي السحابية في مجموعة القيادة لفئات مثل البنية التحتية، والهندسة المعمارية السحابية، وقدرات الذكاء الاصطناعي. وحققت حزمة هواوي السحابية أعلى تصنيف لكونها استباقية في تحسين تجربة الخدمة السحابية، ولأنها مناسِبة في تدريب أعباء العمل الذكية، ولموثوقية الخدمة السحابية، كما تحظى حزمة هواوي السحابية بتقدير كبير من قِبَل العديد من العملاء. وتتوقع Omdia أن تكون المنظمات الحكومية والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط حريصة على اعتماد السحابة الخاصة السريعة والسحابة الهجينة. حلول حزمة هواوي السحابية الرائدة والامتثال للوائح المحلية ستؤدي إلى زيادة اعتمادها.

الانضمام إلى العملاء في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للغوص في السحابة بشكل أسرع

تتطلع حزمة هواوي السحابية إلى دفع المزيد من العملاء الحكوميين والشركات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى التحوّل لاستخدام تكنولوجيا السحابة بشكل أسرع. وقد عقدت الشركة شراكة مع هيئة التعليم العالي في باكستان، وشركة أومانتل، وشركة تشاينا سوفت إنترناشيونال، وشركة آي سوفت ستون، وشركة كلاود هوست، وشركة تيك بريكس لإطلاق برنامج Huawei Hybrid Cloud Pioneer في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد القوى مع الرواد الرقميين في العملاء من الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم لتعزيز الابتكار في الصناعة وتحقيق النجاح المتبادل. يركز البرنامج على ثلاث قفزات رئيسية:

• أكثر من 10 قفزات للسيناريو: ستعمل هواوي مع العملاء والشركاء لإنشاء أكثر من 10 معايير محددة للسيناريو تتعلق بحوكمة البيانات، واستعادة البيانات في حالات الكوارث، وأمن السحابة، والذكاء الاصطناعي، ودفع تحديث التطبيقات الحكومية.

• أكثر من 30 قفزة نقل بيانات: ستقدم Huawei أدوات مجانية لنقل البيانات افتراضيًّا، تغطي أكثر من 500 نظام تشغيل رئيسي. وسوف توفر حوافز تجارية حصرية لأول 50 عميلاً ينتقلون إلى Huawei Cloud Stack.

• أكثر من 50 قفزة صناعية: ستبذل حزمة هواوي السحابية المزيد من الجهود في التسويق لمساعدة العملاء على دعم تأثير الصناعة وتسريع اعتمادها، كما ستساعد العملاء على إنشاء معايير صناعية. سوف تتعاون هواوي مع العملاء في المستندات التقنية لعرض الممارسات الرائدة في الصناعة وإثراء قواعد المعرفة الخاصة بالصناعة.

أطلقت هيئة التعليم العالي في باكستان أثناء الفعالية سحابة التعليم الوطنية الخاصة بها، مدعومةً بمنصة سحابة موحدة وأكثر من 80 خدمة سحابة مبتكرة من حزمة هواوي السحابية. تم تصميم السحابة لتوفير خدمات تعليمية رقمية أوسع نطاقًا، وأعلى جودةً، وأكثر إنصافًا لأكثر من 450 مؤسسة للتعليم العالي وأربعة ملايين طالب، وهو ما يدفع باكستان إلى أن تصبح مركزًا عالميًّا للبحث والتطوير التعليمي.

وفي خطابه، أعلن Alan Qi، رئيس شركة هواوي كلاود الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قائلاً: "لقد ركزت حزمة هواوي السحابية دائمًا على احتياجات العملاء. ومن خلال التوافق الوثيق مع الاحتياجات الفعلية للعملاء الإقليميين، نقدم خدمات سحابة هجينة فعالة وموثوقًا بها، وهو ما يعزز الترقية الذكية والتنمية المبتكرة للشركات الإقليمية".

تلتزم حزمة هواوي السحابية بمساعدة العملاء من الحكومات والشركات على الانتقال إلى السحابة واستخدامها وإدارتها بسهولة. وبالتطلع إلى المستقبل، تلتزم هواوي بالابتكار وإثراء وتعزيز خدمات السحابة، وتكرار الحلول الخاصة بالصناعة بشكل مستمر لدفع تحول رقمي أكثر كفاءة وأمانًا وذكاءً للعملاء على مستوى العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2531013/1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2531014/2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2531019/3.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2531020/4.jpg