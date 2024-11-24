واحد، التطبيق الإسلامي الشامل الرائد، يعين السيد خالد عبدالعزيز الجاسم كرئيس مجلس إدارة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في توجيه النمو الاستراتيجي للشركة في المنطقة.

الدوحة، قطر, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- واحد، شركة التكنولوجيا المالية العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعين السيد خالد عبدالعزيز الجاسم رئيسًا لمجلس إدارة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمتلك السيد خالد خبرة تزيد عن خمسة وعشرين عامًا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والإستشارات المؤسسية، والتي اكتسبها من خلال العمل مع بعض المؤسسات الأكثر ابتكارًا وتأثيرًا في العالم.

Executive Chairman of Wahed MENA, Khalid Al Jassim

يمتد مسار السيد خالد المهني ليشمل شركات رائدة مثل سابك و أرثر أندرسون وبنك أركابيتا في البحرين، حيث لعب دورًا محوريًا في جعلها إحدى كبرى شركات الاستثمارات البديلة في المنطقة. بدأت مسؤولياته في السنوات الأولى بتأسيس فريق الاستثمار وتنميته ليصبح أحد أقوى الفرق في هذا القطاع. وعند مغادرته لأركابيتا لتأسيس أعماله الخاصة، كان خالد يشغل منصب المدير التنفيذي. اليوم السيد خالد هو المالك ورئيس مجلس إدارة شركة رؤية أفكار وهي شركة استشارية متخصصة في عمليات الاندماج والاستحواذ ومتواجدة في المنامة ودبي والرياض.

بالإضافة إلى كونه مستثمرًا داعمًا في واحد، يشغل السيد خالد حاليًا منصب رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، وعضو مجلس إدارة بنك سيكو وسيكو كابيتال في السعودية، التي تدير أصولًا تزيد عن 8 مليارات دولار في المنطقة.

وفي تعليقه على هذا التعيين، صرح السيد خالد قائلاً: "يسعدني أن أُعين كرئيس مجلس إدارة واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن رسالة واحد الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم منتجات مالية متميزة وقائمة على القيم هي رسالة أؤمن بها بشدة، وأتطلع إلى دعم طموحات النمو الخاصة بها."

وقال محسن صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة وحدة: "نحن مسرورون بتعيين السيد خالد في هذا المنصب. إن فهمه العميق للمشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا مثيل له، ونحن متحمسون للاستفادة من هذه الخبرة لمواصلة تعزيز تواجدنا في المنطقة."

حول واحد:

تأسست واحد في عام 2015 كشركة تكنولوجيا مالية تعمل على تعزيز الشمول المالي من خلال استثمارات يسهل الوصول إليها وميسورة التكلفة و مرتكزة على القيم. أحرزت الشركة تقدمًا كبيرًا في مجال الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال إنشاء منصة رقمية سهلة الاستخدام تقدم خيارات محفظة للعملاء تتماشى مع رغبتهم في المخاطرة. وقد جذبت خدمات وحدة بالفعل أكثر من 400,000 عميل حول العالم، وفي وقت سابق من هذا العام، تجاوزت أصولها المدارة حاجز المليار دولار.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.wahed.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2566076/Wahed_MENA_Khalid_Al_Jassim.jpg