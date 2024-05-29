وحدات سكنية فاخرة بإطلالات شاطئية خلابة

شمال القابضة تكشف عن "مشروع دبي هاربر رزيدنسز"

• "دبي هاربر رزيدنسز" هو المشروع السكني الأول من تطوير دبي هاربر وينفرد بموقع استراتيجي ليوفر لقاطنيه تجربة معيشة استثنائية بإطلالات خلابة على الشاطئ

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، عن إطلاق مشروعها السكني الأول "دبي هاربر رزيدنسز"، الذي يضم العديد من الوحدات السكنية الفاخرة وشقق البنتهاوس التي صممت وفق أرقى المعايير العالمية في التصميم والهندسة المعمارية لتوفر تجربة معيشة استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة. وتتوزع الوحدات السكنية على مجموعة من الأبنية منخفضة الارتفاع، وتتميز بإطلالات بانورامية على البحر وأفق مدينة دبي الساحر ومعالمها الشهيرة.

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وتتميز الوحدات السكنية المختلفة بمساحاتها الواسعة وأسقفها العالية وشرفاتها الفسيحة، لتتيح للسكان قضاء أوقات ممتعة على مدار العام، وستتألق الوحدات بألوان هادئة مستوحاة من الطراز البحري، يطغى عليها اللونان الأزرق والأبيض، مع تجهيزات وتشطبيات عصرية وفاخرة.

وينفرد المشروع بموقع حيوي يتيح لسكانه الوصول إلى العديد من وسائل الراحة، ومنافذ التجزئة، وخيارات الضيافة المتنوعة، كما يوفر باقة متنوعة من الأنشطة والتجارب البحرية العصرية، حيث يقع المشروع في موقع استراتيجي بين جزيرتي "نخلة جميرا" و"بلوووترز"، وعلى مسافة قريبة من أشهر معالم مدينة دبي مثل نخلة جميرا، وبرج العرب، وعين دبي. ومن المتوقع أن يساهم الجسر، الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات والذي سيمتد على طول 1500 متر، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية من وإلى المشروع الجديد، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.

وفي معرض تعليقه على إطلاق المشروع الجديد، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي في شركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر: "يمثل إطلاق مشروع دبي هاربر رزيدنسز امتدادًا لاستراتيجية شمال الاستثمارية طويلة الأمد، ويجسد التزامنا بتطوير مشاريع سكنية نابضة بالحياة، بما يتماشى مع خطط التنمية الحضرية في دبي. ومع استمرار توافد الكثيرين من حول العالم للعيش والعمل في دبي، نحن حريصون على مواصلة العمل مع شركائنا البارزين لتشييد نخبة من المشاريع التنموية المستقبلية، التي تجمع بين روح مدينة دبي النابضة بالحياة والتصاميم العصرية الراقية. وباعتباره أول المشاريع السكنية التابعة لنا في دبي هاربر، سيوفر مشروع دبي هاربر رزيدنسز تجربة حياة استثنائية على الواجهة الشاطئية، تتيح لسكانه سهولة الوصول إلى ما يقدمه دبي هاربر من مرافق ومنافذ تجزئة وخيارات ضيافة رفيعة المستوى، والاستمتاع بأفضل التجارب وعروض الحياة الأرقى من نوعها في المنطقة، والتي تعكس تفرد إمارة دبي وتميزها".

وستتولى كل من شركة الهندسة المعمارية العالمية الشهيرة "Nikken Sekkei" وشركة " إتش آند إتش للتطوير" و"شمال القابضة"، الشركة المالكة للمشروع، العمل على مشروع "دبي هاربر رزيدنسز"، لتقديم تجربة عيش ساحلية استثنائية لسكان دبي، بإطلالات خلابة على شاطئ البحر.

من جانبه، قال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آند إتش للتطوير: "نحن فخورون بتعاوننا من جديد مع شمال القابضة لإطلاق مشروع دبي هاربر رزيدنسز، ولنواصل ترسيخ إرثنا العريق في تنفيذ مشاريع فاخرة في دولة الإمارات، والذي يمتد لأكثر من عشرين عامًا. يكمن التزامنا بالتميز والابتكار في صميم كلّ ما نقوم به، ونعتقد أن مشروع دبي هاربر رزيدنسز سيرتقي بعروض أحد أشهر الواجهات البحرية والشاطئية في دبي، من خلال تقديم الأفضل في عالم التصميم المعاصر، مع تصاميم عمرانية حديثة وتصاميم داخلية راقية لا مثيل لها".

صُمم دبي هاربر ليمزج بين التجارب السكنية العصرية الراقية وأجواء البحر الخلابة، ويضم طيفًا واسعًا من خيارات المعيشة والتسوق والضيافة. ويسهم دبي هاربر بدور حيوي في إحياء ارتباط دبي الأصيل والعميق بالبحر، إذ يتيح للناس المزيد من الخيارات والأساليب السلسة والمريحة لاستكشاف تجارب الحياة البحرية، وتواصل شمال القابضة في استثمار مواردها لتجسّد رؤية دبي الأشمل في مجال التخطيط الحضري وللارتقاء بالواجهة البحرية الاستثنائية.

نبذة عن دبي هاربر

دبي هاربر هو واجهة بحرية استثنائية، تجسد ارتباط دبي الأصيل والعميق بالبحر، صممت لتمزج بين نمط الحياة العصرية الراقية وأجواء البحر الخلابة. يتميز دبي هاربر بإطلالة رائعة ومرافق عصرية وموقع حيوي، ويضم طيفاً واسعاً من خيارات المعيشة والتسوق والضيافة التي تقترن بمجموعة متكاملة من مراسي اليخوت الفاخرة ومرافق النقل البحري العالمية والتي تجعل منه الوجهة البحرية الأبرز والأكثر تفرداً في المنطقة. يبعد دبي هاربر نحو 30 كيلومتر عن كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) ويسهل الوصول إليه من عدد من أشهر معالم دبي مثل نخلة جميرا وبرج العرب ومدينة إكسبو.

يحتضن دبي هاربر بعضًا من أبرز الوجهات في إمارة دبي مثل "مراسي دبي هاربر"، أكبر مراسي اليخوت في منطقة الشرق الأوسط، و"محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية"، منشأة عالمية المستوى تضم مبنيين للمسافرين، و"سكاي دايف دبي". وقد حاز دبي هاربر على جائزة أفضل مشروع جديد للرحلات البحرية في العالم خلال فعاليات الدورة الأولى لجوائز الرحلات البحرية العالمية 2021. ومؤخرًا، نالت مراسي دبي هاربر ثلاثة جوائز مرموقة من جمعية موانئ اليخوت البريطانية وهي، جائزة "المرساة الذهبية" من التصنيف 5، و"المراسي النظيفة" و"سوبر يخت ريدي"، ليصبح بذلك أول مرسى لليخوت في المنطقة يحصل على هذا اللقب والأول الذي يتم تكريمه بثلاث جوائز مرموقة مرة واحدة من الجمعية أيضاً.

وباعتباره وجهة بحرية فريدة من نوعها، يسعى "دبي هاربر" إلى استضافة فعاليات بحرية محلية وعالمية نابضة بالحياة على مدار العام، بما في ذلك معرض دبي العالمي للقوارب، حيث ستلعب هذه الفعاليات دوراً حيوياً في إحياء ارتباط سكان دبي وضيوفها بالبحر، وتوفر لقاطني الإمارة المزيد من خيارات الحياة التي تتيح لهم اختبار تجربتهم الخاصة على مشارف البحر.

وباعتبارها الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، تحرص "شمال القابضة" على استثمار مواردها على كافة الصعد لتجسيد رؤيتها الرامية إلى جعل دبي هاربر أحد أهم مشاريع الواجهات البحرية في إمارة دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.dubaiharbour.com/en/

لمحة حول شركة "إتش أند إتش للتطوير"

تأسّست شركة "إتش أند إتش للتطوير" عام 2007، وهي شركة عقارية تمكّنت خلال الفترة الماضية من ترسيخ مكانتها كمطوّرٍ عقاريٍ رائد متخصص في إدارة الأصول والاستثمار في السوق العقاري بدبي. وتُعنى "إتش أند إتش للتطوير" بتقديم مشاريع يتم تصميمها وتنفيذها حسب الطلب، مع رؤية معاصرة تهدف إلى رسم ملامح جديدة لتجربة العيش الحديثة، وذلك من خلال تاريخها الغني بالمشاريع والتصاميم الفريدة التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة والتميّز.

يجسّد تطوير كل من فندق فور سيزونز دبي في مركز دبي المالي العالمي، ومنتجع فور سيزونز دبي في شاطئ جميرا، نهج شركة إتش آند إتش للتطوير في صياغة تجارب فاخرة، إذ يُعدّان من أبرز المعالم وأرقاها في قطاع الضيافة في دبي. كما تُظهر مشاريع الشركة الأخرى، بما في ذلك مشاريع عليا للتطوير العقاري في مركز دبي المالي العالمي و"إيدن هاوس"، التزام إتش آند إتش بالتميز في التطوير.

وللمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الرسمي على هذا الرابط: www.h-h.ae.

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