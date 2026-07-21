وحدة ثنائية الأوجه بمعدل 93.07٪! Tongwei تتصدر معرض Intersolar Europe 2026 مع الإطلاق العالمي لوحدة TNC 3.0 BIFIMAX

ميونخ, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أحدثت شركة "تونجوي" (Tongwei) أثرًا ملموسًا في معرض Intersolar Europe 2026 ، حيث أطلقت ترقيتها التكنولوجية المتميزة ، TNC 3.0 BIFIMAX ، إلى جانب وحدة النجوم السكنية المطورة ، TNC 2.0 G12R-48. من خلال ربط معالم الكفاءة الرائدة في الصناعة لمشاريع المرافق مع الحلول الجمالية للسقوف السكنية ، أظهرت "تونجوي" التزامها بتلبية احتياجات السوق العالمية المتنوعة.

مركز الطاقة للمرافق: TNC 3.0 BIFIMAX

Tongwei TNC 3.0 BIFIMAX: A utility-scale flagship featuring 770W power output, 24.8% efficiency, and a record-breaking 93.07% bifaciality rate.

كان أبرز ما في المعرض هو الظهور العالمي لأول مرة لوحدة TNC 3.0 BIFIMAX ، والتي تمثل اختراقًا تقنيًا رئيسيًا يوفر أقصى إنتاجية للطاقة على الأسطح عالية الانعكاس.

مع شهادة "تي يو في راينلاند" (TÜV Rheinland)، تحقق وحدة TNC 3.0 BIFIMAX معدل ثنائي الأوجه قياسي يصل إلى 93.07٪ ، إلى جانب إنتاج طاقة يصل إلى 770 واط وكفاءة تحويل تصل إلى 24.8٪.

عوائد مالية أعلى: يسمح معدل ثنائية الأوجه العالي للوحدات بتوليد المزيد من الطاقة من الجانب الخلفي ، ما يوفر طاقة مجانية إضافية. بالنسبة لمحطة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في هامبورغ بألمانيا ، يولد هذا التكوين إيرادات إضافية قدرها 180،000 يورو سنويًا مقارنةً بالوحدات القياسية ، ما يفتح المجال لتوليد 81.62 مليون كيلوواط إضافي من الكهرباء النظيفة على مدار فترة عمر المحطة.

مصممة للظروف المتطرفة: مع وجود معامل درجة حرارة منخفض يبلغ -0.26 ٪ / درجة مئوية، تظل المحطة عالية الكفاءة تحت حرارة شديدة. يزيد الربط البيني بالشرائح المتخصص من مقاومة الشقوق الصغيرة بأكثر من 100٪ ، مما يحمي الأصول من الثلوج الكثيفة والرياح القوية.

مصممة خصيصًا للسقوف السكنية: وحدة TNC 2.0 G12R-48 المحدّثة

لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الشمسية المنزلية المتميزة ، كشف "تونجوي" أيضًا عن المنتج النجمي السكني المطور: وحدة TNC 2.0 G12R-48. هذه الوحدة توازن بين الأداء الفائق وجماليات المنزل.

أقصى طاقة بحجم ذهبي: توفر الوحدة ما يصل إلى 480 واط مع كفاءة تحويل 24٪. بحجم مدمج أقل من 2 متر مربع ، فإنها تزيد من مساحة السقف المحدودة وتجعل التركيب أسهل بكثير لطواقم العمل المحلية.

توليد موسَّع "طيلة اليوم": مدعومةً بالتكنولوجيا السلبية ثلاثية الأبعاد 360 درجة من "تونجوي" ، تقلل الوحدة من فقدان الطاقة وتحسن الأداء خلال ساعات الإضاءة المنخفضة. هذا يمدد ساعات التوليد اليومية التي تبدأ في وقت مبكر من الفجر وتنتهي في وقت متأخر عند الغسق.

حماية من الطقس الشديد ومظهر أنيق: تتميز الوحدة بتكنولوجيا الربط البيني بالشرائح، ما يضمن توزيعًا أفضل للتوتر. هذا يزيل بشكل فعال مخاطر الشقوق الصغيرة الناجمة عن الثلوج الغزيرة والرياح القوية الشائعة في الشتاء الأوروبي عند خطوط العرض العالية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تصميمها الموحد والأنيق يندمج بسلاسة مع التصميمات المعمارية السكنية الحديثة.

من خلال تقديم كل من وحدة TNC 3.0 BIFIMAX عالية الإنتاجية للمرافق ووحدة TNC 2.0 G12R-48 الجمالية للأسواق السكنية ، تواصل "تونجوي" تقديم حلول شمسية موثوقة مصممة لتلبية احتياجات الطاقة المحددة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3006493/Tongwei_Intersolar_Europe_2026.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/3006494/TONGWEI_Logo.jpg