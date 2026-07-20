Module de bifacialité à 93,07 % ! Tongwei en tête du salon Intersolar Europe 2026 avec le lancement mondial du module TNC 3.0 BIFIMAX

MUNICH, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Tongwei a fait forte impression au salon Intersolar Europe 2026 en lançant sa mise à niveau technologique haut de gamme, le TNC 3.0 BIFIMAX, ainsi que la version améliorée de son module résidentiel phare, le TNC 2.0 G12R-48. En alliant des avancées majeures en matière d'efficacité énergétique pour les installations photovoltaïques de grande puissance à des solutions esthétiques pour les toitures résidentielles, Tongwei a démontré sa volonté de répondre aux besoins variés du marché mondial.

Tongwei TNC 3.0 BIFIMAX: A utility-scale flagship featuring 770W power output, 24.8% efficiency, and a record-breaking 93.07% bifaciality rate.

La solution de référence pour les centrales solaires : TNC 3.0 BIFIMAX

Le temps fort de l'exposition a été la première mondiale du TNC 3.0 BIFIMAX, qui représente une avancée technique majeure permettant d'obtenir une production énergétique maximale sur les surfaces hautement réfléchissantes.

Certifié par le TÜV Rheinland, le TNC 3.0 BIFIMAX atteint un taux de bifacialité record pouvant aller jusqu'à 93,07 %, ainsi qu'une puissance de sortie pouvant atteindre 770 W et un rendement de conversion pouvant atteindre 24,8 %.

Meilleurs rendements financiers : Grâce à une bifacialité accrue, les modules peuvent produire beaucoup plus d'électricité par leur face arrière, ce qui constitue un gain d'énergie supplémentaire. Pour une centrale solaire de 100 MW située à Hambourg, en Allemagne, cette configuration génère 180 000 € de recettes supplémentaires par an par rapport aux modules standard, permettant ainsi de produire 81,62 millions de kWh d'électricité propre supplémentaires sur toute sa durée de vie.

Conçu pour les conditions extrêmes : Avec un coefficient de température de la puissance de -0,26 %/°C, il conserve un rendement élevé même sous une chaleur torride. Sa technologie d'interconnexion à lamelles, spécialement conçue, renforce la résistance aux microfissures de plus de 100 %, protégeant ainsi l'installation contre les fortes chutes de neige et les vents violents.

Conçu spécialement pour les toitures résidentielles : Le TNC 2.0 G12R-48 amélioré

Pour répondre à la demande croissante en matière de systèmes solaires résidentiels haut de gamme, Tongwei a également dévoilé la nouvelle version améliorée de son produit phare destiné aux particuliers : le TNC 2.0 G12R-48. Ce module allie des performances de haut niveau à un design harmonieux pour la maison.

Une puissance maximale dans un format idéal : Ce module offre une puissance maximale de 480 W avec un rendement de conversion de 24 %. Avec une surface compacte de moins de 2 m², il permet d'optimiser l'espace limité disponible sur le toit et facilite considérablement l'installation pour les équipes locales.

Production d'électricité prolongée tout au long de la journée : Grâce à la technologie de passivation 3D à 360° de Tongwei, ce module réduit au minimum les pertes d'énergie et améliore les performances en conditions de faible luminosité. Cela permet d'allonger la durée quotidienne de production d'électricité : celle-ci produit de l'électricité dès les premières heures du jour et jusqu'au crépuscule.

Protection contre les conditions météorologiques extrêmes et design élégant : Doté de la technologie « Louvred Interconnection », ce module assure une meilleure répartition des contraintes mécaniques. Cela permet d'éliminer efficacement les risques de microfissures causées par les fortes chutes de neige et les vents violents, fréquents dans les régions européennes de haute latitude. De plus, son design harmonieux et élégant s'intègre parfaitement à l'architecture résidentielle moderne.

En proposant à la fois le modèle TNC 3.0 BIFIMAX à haut rendement destiné aux services publics et le modèle TNC 2.0 G12R-48, plus esthétique, destiné au marché résidentiel, Tongwei continue d'offrir des solutions solaires fiables et adaptées aux besoins énergétiques spécifiques.

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