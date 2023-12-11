وفاة السيد: ل .ن دهاماني مؤسس مجموعة دهاماني للمجوهرات بعد حياة حافلة كرسها لصناعة وتجارة الاحجار الكريمة والمجوهرات الراقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- ببالغ الحزن والأسى ننعى إليكم وفاة الوالد المؤسس ا لسيد: ل .ن دهاماني مؤسس مجموعة دهاماني للمجوهرات احد اكبر رواد صناعة الاحجار الكريمة والمجوهرات الراقية و الذي وافته المنية الاول من ديسمبر2023 (01-12-2023) عن عمر يناهز السبعين عاما.

In Loving Memory Of Shri Laxmi Narain Dhamani, (6th September 1953 - 1st December 2023). “Your life was A Blessing & Inspiration, Your Memory is a Treasure. You are Loved Beyond Words & Missed Beyond Measure.”

ولقد ولد السيد ل .ن دهاماني في مدينة جايبور بجمهورية الهند وكان منذ نشأته شغوفا بصناعة وتجارة الاحجار الكريمة والمجوهرات ونجح في تاسيس شركة دهاماني في عام 1969في السادس عشر من عمره وسرعان ما صنع لنفسه اسما مرموقا كمورد رئيسي لاحجار الزمرد .

ولقد كان نجاح السيد ل .ن دهاماني مدفوعا بالتزامه الثابت وتفانيه الراسخ وفهمه العميق لصناعة الاحجار الكريمة والمجوهرات ولقد سافر السيد ل .ن دهاماني وزار عدد كبيرا من الدول وساهم في الكثير من المعارض الدولية ومن ثم اسس علاقات قوية مع الكثير من الموردين والعملاء من جميع انحاء العالم وعلي اثر ذلك نجح في نشر وتسويق علامنه التجارية بشكل سريع وافتتح مكاتب توزيع وتسويق لها في كل من دبي ولندن وهونج كونج وبانكوك وغيرها من العواصم الهامة .

لم يكن السيد ل .ن دهاماني رجل أعمال ناجح وحسب، ولكن كان أيضًا شخصًا كريما سخيا كثير الإحسان , فقد أسس برنامج للتبرع في مدينته جايبور يهدف من خلاله إلى مساعدة الأرامل والأيتام، كما وشارك بنشاط في مختلف المبادرات الاجتماعية والروحية.

وما زال إرث السيد ل .ن دهاماني مستمر في علامته التجارية، Dhamani، التي أصبحت الآن إحدى أكبر العلامات التجارية العالمية الراقية للمجوهرات. وقد ألهم إيمانه وشخصيته الحازمة العديد من رواد الأعمال الطموحين لعدم الخوف من الرغبة في فعل ما يؤمنون به. وكان مؤمنًا أيضًا بأهمية العائلة في حياة رجال الأعمال الناجحين على الرغم من رغبته في مواصلة ذروة نجاحه وشغفه بمواصلة العمل، حيث كان يخصص جزءًا من وقته لعائلته ورعايتهم، وأعتبره الكثير من رجال الاعمال بمثابة نبراس للنجاح.

لقد توفي السيد ل .ن دهاماني تاركًا وراءه عائلة عزيزة: زوجته الحبيبة Pushpa(بوشبا)

، وأبناؤهما Amit (أميت )و Rohit (روهيت ) وManish(مانيش ) وابنتهما Monika(مونيكا ).

ستُلقى الصلوات ويُقبل العزاء في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، دبي يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 من الساعة 4:30 مساءً إلى 6:00 مساءً.

للتواصل:

Drishti Dhamani (درشتي دهاماني)

شركة Dhamani Jewels(شركة دهاماني للمجوهرات)

دبي

[email protected]

971564012499+