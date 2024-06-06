وقعت شركة SUN Mobility صفقة مع شركة IndianOil

نيو دلهي, 6 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت SUN Mobility، الشركة الرائدة في مجال توفير البنية التحتية وخدمات الطاقة للسيارات الكهربائية (EVs)، عن تعاون استراتيجي ومشروع مشترك مع IndianOil، وهي شركة طاقة متنوعة ومتكاملة لإنشاء ونشر واحدة من أكبر شبكات البنية التحتية لتبادل البطاريات بحلول عام 2030.

يتوقع المشروع المشترك توسيع نطاقه إلى أكثر من 10000 محطة لتبادل البطاريات في أكثر من 40 مدينة في السنوات الثلاث المقبلة وسيسمح بالتبني السلس للتنقل الكهربائي عبر مركبات 2W و3W و4W الصغيرة، من خلال توفير حل نقل مناسب "البطاريات كخدمة" (BaaS).

Woman driver swapping at the IndianOil SUN Mobility station

تدعم SUN Mobility حاليًا أكثر من 25000 مركبة كهربائية في الهند عبر 20 مدينة، باستخدام أكثر من 630 محطة و50000 بطارية ذكية تعمل على أكثر من مليون عملية تبديل شهريًا أثناء خدمة مختلف عملاء المركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية.

قال تشيتان مايني، المؤسس المشارك والرئيس في SUN Mobility: "قبل سبع سنوات، تأسست SUN Mobility على أساس جعل السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، مما يقلل من القلق بشأن النطاق والوقت اللازم لشحن السيارات الكهربائية. منذ ذلك الحين، قمنا بإنشاء منصة ذات بنية مفتوحة رائدة عالميًا لتبديل البطاريات والتي تدعم بسلاسة العديد من عوامل أشكال المركبات الكهربائية عبر العديد من مصنعي المعدات الأصلية ويتم نشرها عالميًا بالشراكة مع شركات الطاقة الرائدة في العالم. اليوم، في يوم البيئة العالمي، يسعدني كثيرا أن أعلن أننا نسعى معًا إلى تحويل التنقل في الهند وإنشاء معيار ليتبعه العالم."

يجمع هذا المشروع الاستراتيجي المشترك قوة شبكة IndianOil التي تضم أكثر من 37000 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد، مع تكنولوجيا تبديل البطارية التي لا مثيل لها من SUN Mobility مما يجعلها متاحة مثل محطات الوقود التقليدية. وبالتالي سيقوم بتبسيط تجربة السيارات الكهربائية للعميل من خلال تقديم البطارية كخدمة (BaaS) بشكل مناسب على مستوى البلاد وتخفيف مخاوف تكلفة البطارية وصيانتها واستبدالها ووقت الشحن.

نبذة عن IndianOil

تعد شركة IndianOil واحدة من أكبر الشركات وأكثرها احتراماً وأكبر مؤسسات الطاقة العامة الهندية في تصنيف Fortune 500، مع إيرادات من العمليات بقيمة ₹ 8،66،345 كرور للسنة المالية 2023-24. تمتد أعمال شركة IndianOil، وهي شركة طاقة متنوعة ومتكاملة، عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها. في الآونة الأخيرة، تقوم IndianOil أيضًا بتوسيع وجودها في الطاقة المتجددة والبديلة، مع استكشاف حلول الطاقة المستدامة المختلفة. مع قوة عاملة تتجاوز 30000، وبنية تحتية واسعة، ومرافق بحث وتطوير متقدمة، تلمس IndianOil حياة أكثر من مليار هندي من خلال شبكتها المتوسعة باستمرار من نقاط اتصال العملاء، والتي تبلغ حاليًا أكثر من 60000 في جميع أنحاء البلاد. تتحقق طموحات العلامة التجارية العالمية من خلال عملياتها التجارية القوية في سريلانكا وموريشيوس والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان.

نبذة عن SUN Mobility

تأسست شركة SUN Mobility في عام 2017 بشكل مشترك من قبل مجموعة SUN ومجموعة Maini، وكلاهما رائد في مجالات التنقل الكهربائي والطاقة النظيفة. وهو المزود الرائد لتكنولوجيا تبديل البطاريات في الهند مع استثمارات كبيرة من قبل Bosch، المزود الرائد لتكنولوجيا السيارات، وVitol المتداول الرائد في مجال الطاقة في جميع أنحاء العالم.

يتكون حل الطاقة من SUN Mobility من بطاريات ذكية ومحطات تبديل سريعة وشبكة ذكية تربط كل شيء. قامت شركة SUN Mobility بنشر حلولها في أكثر من 630 نقطة Swap Points™ في أكثر من 20 مدينة في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، مما أدى إلى تشغيل أكثر من 465 مليون كيلومتر وأكثر من 20 مليون عملية تبديل. من خلال جهودها، وفرت الشركة حوالي 63000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي ساهمت في مستقبل أكثر خضرة ونظافة.