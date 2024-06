SUN Mobility signe un accord historique avec IndianOil

NEW DELHI, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- SUN Mobility, le principal fournisseur d'infrastructures et de services énergétiques pour les véhicules électriques (VE), a annoncé une collaboration stratégique et une coentreprise avec IndianOil, une société énergétique diversifiée et intégrée, afin d'établir et de déployer l'un des plus grands réseaux d'infrastructures d'échange de batteries d'ici 2030.

Woman driver swapping at the IndianOil SUN Mobility station

La coentreprise prévoit de s'étendre à plus de 10 000 stations d'échange de batteries dans plus de 40 villes au cours des trois prochaines années et permettra l'adoption en douceur de la mobilité électrique pour les véhicules 2 W, 3 W et les petits véhicules 4 W, en fournissant une solution de mobilité pratique « batterie en tant que service » (BaaS).

SUN Mobility prend actuellement en charge plus de 25 000 véhicules électriques en Inde dans 20 villes, en utilisant plus de 630 stations et plus de 50 000 batteries intelligentes qui enregistrent plus d'un million d'échanges par mois, tout en répondant aux besoins de divers clients de deux et trois-roues.

Chetan Maini, cofondateur et président de SUN Mobility, a déclaré : « Il y a sept ans, SUN Mobility a été fondée dans le but de rendre les véhicules électriques abordables, de réduire les inquiétudes liées à l'autonomie et de diminuer le temps de chargement des véhicules électriques. Depuis, nous avons créé la première plateforme mondiale d'architecture ouverte pour l'échange de batteries, qui prend en charge de manière transparente différents facteurs de forme de véhicules électriques chez de multiples équipementiers et qui est déployée à l'échelle mondiale en partenariat avec les plus grandes sociétés d'énergie du monde. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, je suis très fier d'annoncer qu'ensemble, nous avons l'intention de transformer la mobilité en Inde et de créer une référence pour le monde entier. »

Cette coentreprise stratégique associe la puissance du réseau d'IndianOil, qui compte plus de 37 000 stations-service dans tout le pays, à la technologie inégalée d'échange de batteries de SUN Mobility, qui la rend aussi accessible que les stations-service conventionnelles. Elle rationalisera ainsi l'expérience des clients en matière de VE en offrant de manière pratique le service BaaS dans tout le pays et en atténuant les inquiétudes liées au coût, à l'entretien et au remplacement des batteries, ainsi qu'au temps de charge.

À propos d'IndianOil

IndianOil est l'une des entreprises les plus importantes et les plus respectées et le PSU énergétique indien le mieux classé dans le classement Fortune 500, avec un revenu d'exploitation de 8 66 345 crores de roupies pour l'exercice 2023-24. Grande entreprise énergétique diversifiée et intégrée, les activités d'IndianOil s'étendent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des hydrocarbures. Ces derniers temps, IndianOil étend également sa présence dans les énergies renouvelables et alternatives, tout en explorant diverses solutions énergétiques durables. Avec plus de 30 000 employés, une infrastructure étendue et des installations de R&D avancées, IndianOil touche la vie de plus d'un milliard d'Indiens grâce à son réseau toujours plus étendu de points de contact avec la clientèle, qui compte actuellement plus de 60 000 points de contact dans tout le pays. Les aspirations mondiales de la marque sont satisfaites grâce à ses fortes incursions commerciales au Sri Lanka, à l'île Maurice, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays.

À propos de SUN Mobility

SUN Mobility a été fondée en 2017 conjointement par le groupe SUN et le groupe Maini, tous deux pionniers dans les domaines de la mobilité électrique et de l'énergie propre. Il s'agit du premier fournisseur indien de technologies d'échange de batteries, avec des investissements importants de Bosch, le premier fournisseur de technologies automobiles, et de Vitol, le premier négociant en énergie au monde.

La solution énergétique de SUN Mobility comprend des batteries intelligentes, des stations d'échange rapide et un réseau intelligent qui connecte tout. SUN Mobility a déployé sa solution à plus de 630 points d'échange (Swap Points™) dans plus de 20 villes à travers le pays jusqu'à présent, alimentant plus de 465 millions de kilomètres et plus de 20 millions d'échanges. Grâce à ses efforts, l'entreprise a économisé environ 63 000 tonnes métriques d'émissions de CO 2 , contribuant ainsi à un avenir plus durable et plus propre.