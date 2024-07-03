وكالة ASSEMBLY تُعين Shivaprasad Nair مديرًا تنفيذيًا لقسم التسليم العالمي الجديد

وكالة Stagwell (STGW) الإعلامية تُوسّع تواجدها العالمي وتعزز عملياتها في الهند ومصر والفلبين

بنغالور، الهند, 3 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Assembly، الوكالة الإعلامية العالمية الرائدة متعددة القنوات، اليوم عن تعيين السيد Shivaprasad Nair مديرًا تنفيذيًا لقسم التسليم العالمي. ويعمل قسم التسليم العالمي على الجمع بين المواهب في مجال البيانات والرقمنة وكذلك التجارة الإلكترونية على مستوى العالم ضمن مراكز للتميز - الأمر الذي يجسد شعار وكالة Assembly، "إيجاد التغيير الذي يغذي النمو"، ويؤكد التزام الوكالة بدفع عجلة الابتكار والتوسع لعملائها.

Shiva Headshot

يأتي قرار إنشاء قسم التسليم العالمي في إطار توفير منصة مواهب رقمية عالمية متميزة ومتسقة، تضم حاليًا أكثر من 1000 خبير في الهند ومصر والفلبين. وسيقود Shiva، بصفته المدير التنفيذي للقسم، فرق التسليم العالمية في جميع أنحاء العالم، وسيواصل استقطاب أفضل المواهب إلى مراكز التميز لخدمة عملاء Assembly. وستتركز مهمته على تعزيز ثقافة عالية الأداء قائمة على الابتكار والتميز - مع إعطاء الأولوية للنمو وضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية العالمية للوكالة.

يتمتع Nair بخبرة واسعة سيجلبها معه إلى Assembly، حيث قاد مبادرات مماثلة في مناصب سابقة أظهر فيها مهارات قيادية استثنائية وفهمًا عميقًا لديناميكيات الأعمال الدولية. وفي هذا المنصب الجديد، سيتولى Nair مسؤولية تطوير استراتيجية التسليم العالمية، وإدارة العلاقات مع الشركاء، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، وقيادة عملية الدمج السلس للفرق متعددة الثقافات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتميز التشغيلي.

هذا وقال Matt Adams، الرئيس التنفيذي CEO لوكالة Assembly في أوروبا: "لا يوجد أحد أفضل من Shiva للانضمام إلى فريقنا - فهو قائد عالمي من الطراز الرفيع. نحن فخورون بانضمامه إلينا ومتحمسون لرؤية كيف سيسرع عملية تقديم خدماتنا من خلال قسم التسليم العالمي، ومساعدتنا على تحقيق مستويات جديدة من النجاح".

وأضاف Nair: "يسعدني للغاية أن أكون جزءًا من وكالة Assembly في هذه الفترة من التحولات. فأنا لا أرى المراكز العالمية للوكالة مجرد أصول فحسب، بل هي مراكز للإبداع والخبرة مجهزة لدفعنا إلى الأمام. أتطلع إلى تحسين أنظمة تسليم الوكالة بشكل أكبر، والتأكد من أننا نتجاوز باستمرار توقعات عملائنا، ونحول التحديات العالمية المعقدة إلى فرص للتغيير والنجاح الاستراتيجي".

سيعمل Nair، الذي يتخذ من مدينة بنغالور مقراً له، تحت إشراف Matt Adams، الرئيس التنفيذي CEO لوكالة Assembly في أوروبا، اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

نبذة عن وكالة ASSEMBLY

تعد Assembly وكالة عالمية رائدة في مجال الإعلام متعدد القنوات، حيث تعمل على جمع البيانات والمواهب والتكنولوجيا لتحفيز النمو لأفضل العلامات التجارية في العالم. ويجمع نهجنا الشامل روايات العلامات التجارية الجذابة بمجموعة شاملة من القدرات الإعلامية العالمية، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء والتوسع الكبير في الأعمال. وتدعم منصة STAGE مبادرات الوكالة، فهي نظام التشغيل الخاص بنا، ويعمل على تنفيذ تلك المبادرات فريق عالمي متخصص يضم أكثر من 2300 خبير عبر 35 مكتبًا حول العالم. تقود Assembly، من خلال التزامها بالعمل الهادف، الطريق في التأثير الاجتماعي والبيئي داخل نطاق الوكالة. وبصفتها عضوًا فخريًا في وكالة Stagwell (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ تحت الرمز STGW)، الشبكة المنافسة المصممة لإحداث ثورة في عالم التسويق، تواصل وكالة Assembly وضع معايير جديدة للتميز. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة assemblyglobal.com.

للتواصل الإعلامي

Mariana Delacqua

مدير مساعد، قسم العلاقات العامة والتسويق

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