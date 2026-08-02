وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في عُمان يشيد باستراتيجية Kingsoft Office للذكاء الاصطناعي

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Kingsoft Office

02 أغسطس, 2026, 05:40 AST

شانغهاي, 2 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- زار الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في عُمان، جناح Kingsoft Office في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026، واختبر أحدث وكلاء الذكاء الاصطناعي لدى الشركة: Lingxi Professional وWPS Comate.

أطلع Yang Songlin، مدير أول للمنتجات في Kingsoft Office، الدكتور الشيذاني على الحضور العالمي للشركة. وقالت الشركة إن WPS Office يعمل حاليًا على 678 مليون جهاز نشط شهريًا في أكثر من 220 دولة ومنطقة.

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ناقش الجانبان البنية المتكاملة لـ WPS التي تجمع بين السحابة والأجهزة، وكيف يمكن لـ WPS 365 تلبية متطلبات أمن البيانات لعملائها من الجهات الحكومية والمؤسسات في الشرق الأوسط، وآفاق اعتماد برمجيات المكاتب المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عُمان.

وأشاد الدكتور الشيذاني بنهج Kingsoft Office في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، الذي يجمع بين إبقائه تحت السيطرة وتوظيفه عمليًا. وقال إنه يأمل في إدماج أدوات WPS للذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات في عُمان وفي جهود الرقمنة الحكومية، وتعميق روابط الصناعة الرقمية عبر الخليج.

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