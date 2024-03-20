ويجو تتعاون مع visit Qatarلتعزيز تجارب المسافرين وإثراء قطاع السياحة في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع visit Qatarللارتقاء بتجارب المسافرين وتعزيز قطاع السياحة في دولة قطر.

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ويهدف هذا التعاون إلى جذب المزيد من السياح وتعريفهم بمعالم قطر الغنية، وذلك من خلال الاستعانة بخبرات ويجو المبتكرة في مجال التسويق وشهرتها الواسعة على مستوى القطاع السياحي. وبالاعتماد على منصتها الرقمية القوية ومبادراتها التسويقية الموجهة، تحرص ويجو على استعراض التراث الثقافي الغني لقطر والهندسة المعمارية الاستثنائية للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، إضافةً إلى التركيز على الفعاليات والمعالم السياحية عالمية المستوى.

كما تسلط ويجو الضوء على أبرز العروض والوجهات السياحية، بما فيها خيارات الفنادق الجديدة والمواقع البارزة، مثل متحف الفن الإسلامي والأفق المذهل للخليج الغربي في الدوحة، مما يتيح للمسافرين فرصة مثالية لاستكشاف روعة قطر وقضاء أوقات لا تنسى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة ويجو: "يسرنا التعاون مع visit Qatar للمساهمة في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياح. كما نثق بقدرتنا على عرض المعالم السياحية الفريدة لقطر بأفضل صورة ممكنة بهدف جذب المزيد من المسافرين لاستكشاف هذه الوجهة الرائعة، وذلك بفضل مستويات الوصول العالية التي توفرها منصتنا وخبرتنا الواسعة في مجال التسويق الرقمي".

ويشتمل التعاون الاستثنائي على سلسلة من الحملات التسويقية المشتركة والأنشطة الترويجية وعروض السفر الحصرية، التي تم تصميمها للوصول إلى الزوار المحتملين وتشجيعهم على اختيار قطر كوجهة لسفرهم. وتلتزم كل من ويجو و visit Qatarبتقديم الحوافز والعروض القيّمة، مما يضمن للمسافرين الاستمتاع بتجربة استكشاف جمال قطر ومعالمها بأفضل السبل الممكنة.

ومن جانبه، أضاف فيليب ديكينسون، من قطاع التسويق والترويج في visit Qatar: "نتطلع للتعاون مع منصة ويجو الاستثنائية بهدف تسليط الضوء على أحدث مشاريعنا السياحية، والتي تتكامل مع المشهد الفني والثقافي والفعاليات النابضة بالحياة التي تقدمها قطر للزوار من جميع أنحاء العالم. كما نهدف من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم تلتقي فيها التقاليد بالطابع العصري، إلى جانب توفير تجارب غامرة للمسافرين تعكس جوهر الثقافة الغنية وكرم الضيافة القطرية".

ومن المتوقع أن تلعب هذه الشراكة الاستثنائية بين الطرفين دوراً محورياً في استقطاب المزيد من الزوار، وتسليط الضوء على العروض المتنوعة التي تقدمها قطر للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Visit Qatar

تتمثل مهمة Visit Qatar في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى Visit Qatar، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

الموقع الالكتروني:

www.visitqatar.qa

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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