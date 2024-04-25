ويجو وهيئة السياحة التايلاندية تواصلان شراكتهما للسنة الرابعة على التوالي لتسليط الضوء على تايلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلن ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استمرار تعاونها مع هيئة السياحة التايلاندية للسنة الرابعة على التوالي بهدف تعزيز قطاع السياحة في تايلاند والترويج لمعالمها السياحية.

Wego Thailand

وتستفيد الجهتان من نجاح شراكتهما خلال السنوات الماضية في الترويج للمعالم السياحية المتنوعة والثقافة الغنية والمناظر الطبيعية الخلابة في تايلاند واستقطاب المسافرين من أرجاء العالم. وتسعى ويجو من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تشجيع المسافرين على استكشاف عجائب تايلاند وتجربة مزيجها الفريد من التقاليد والحداثة.

ونجحت الحملات السابقة التي أطلقتها ويجو وهيئة السياحة التايلاندية في تعزيز جاذبية تايلاند كوجهة سفر رئيسية، ووصلت إلى ملايين المسافرين وزادت من اهتمام السياح بزيارة البلاد بشكل ملحوظ. وتقدم تايلاند مجموعة متنوعة من التجارب التي تلبي تفضيلات كل مسافر، ابتداءً من شواطئها المميزة ومدنها الحيوية وصولاً إلى غاباتها النضرة ومواقع التراث الثقافي فيها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "يسعدنا الاستمرار في شراكتنا مع هيئة السياحة التايلاندية للسنة الرابعة على التوالي. تحظى تايلاند بشعبية كبيرة بين المسافرين حول العالم، ونسعى لتسليط الضوء على جمالها الطبيعي الثقافي من خلال منصتنا. ونتطلع إلى استمرار التعاون مع الهيئة وإلهام المزيد من المسافرين لاستكشاف تايلاند".

ويؤكد نجاح الحملات السابقة على فعالية الجهود التعاونية بين ويجو وهيئة السياحة التايلاندية في الترويج لتايلاند كوجهة لا بد من زيارتها. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من شهرة ويجو الواسعة وقدراتها التسويقية المبتكرة لتعزيز جاذبية تايلاند واستقطاب المزيد من المسافرين.

وبدوره، قال شايوات تامثاي، مدير هيئة السياحة التايلاندية: "يسرنا مواصلة شراكتنا مع ويجو للسنة الرابعة على التوالي. تقدم تايلاند تجربة سفر لا مثيل لها تتضمن شواطئ خلابة ومدن نابضة بالحياة وتراث ثقافي غني. ويتيح لنا التعاون مع ويجو استعراض جمال تايلاند أمام المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعوتهم لاستكشاف عجائب بلادنا".

وتلتزم ويجو وهيئة السياحة التايلاندية بتسليط الضوء على سحر تايلاند الفريد واستقطاب المسافرين ممن يرغبون بخوض تجارب لا تنسى واستكشاف مناظر طبيعية خلابة.

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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