ويجو وهيئة السياحة الكورية تطلقان حملة لتعزيز الاهتمام بالسفر إلى كوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ --

أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكتها مع هيئة السياحة الكورية (KTO)، بهدف تعزيز الاهتمام بالسفر لدى مسافري المنطقة، وتسليط الضوء على الطابع المميّز لكوريا، ومعالمها الطبيعية الخلّابة، وتنوّعها الثقافي.

Hanyangdoseong Seoul City Wall Trails

وتكشف هذه الشراكة عن حملة جديدة تشجّع المسافرين من المنطقة على استكشاف كوريا خارج الأطر التقليدية، من خلال مدنها الحديثة، وجزرها الهادئة، وتقاليدها الممتدة عبر القرون، ضمن تجربة متكاملة. ومع توجّه المسافرين نحو وجهات تجمع بين التجربة، والأصالة، وسهولة الوصول، تبرز كوريا كوجهة تلبي تطلعات المسافرين المتنوعة.

ومن أفق سيول العصري وشواطئ جزيرة جيجو الهادئة، إلى الأسواق النابضة بالحياة والمعابد الجبلية في غيونغجو وكانغوون-دو، تقدّم كوريا مجموعة واسعة من التجارب. ويستطيع الزوّار الاستمتاع بتجربة الشاي في منازل الهانوك التقليدية، ومشاهدة تفتّح أزهار الكرز في الربيع، واستكشاف المسارات البركانية سيراً على الأقدام، إلى جانب التعرّف عن قرب على الثقافة الكورية المعاصرة، من أطعمة الشارع والعناية بالبشرة إلى السينما والتصميم.

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "أصبحت كوريا واحدة من أكثر الوجهات جذبا لمسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تجمعه من إرث ثقافي غني وتجارب حديثة ذات طابع مستقبلي. وتتيح شراكتنا مع هيئة السياحة الكورية ربط المسافرين الباحثين عن تجارب جديدة بهذه الوجهة من خلال سرد قصصي موجّه، وتجارب رقمية فعّالة، وأدوات تخطيط سفر سهلة الاستخدام. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تقليص الفجوة بين الرغبة واتخاذ القرار، ومساعدة المزيد من المسافرين من منطقتنا على اختيار كوريا كوجهتهم القادمة."

تنطلق حملة ويجو باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدّم محتوى تفاعليا يسلّط الضوء على أبرز الوجهات، إلى جانب رحلات للمؤثّرين وأدوات تخطيط تسهّل الانتقال من مرحلة البحث إلى الحجز. كما تستعرض الحملة تنوّع التجربة الكورية، من مشاهد المدن الحيوية والمهرجانات الموسمية، إلى مواقع التراث العالمي لليونسكو، وفنون الطهي، وتجارب الاستجمام.

ومع تزايد الاهتمام في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتجارب شرق آسيا، تسهم البنية التحتية المتطورة في كوريا، وسهولة إجراءات التأشيرة، وتنوّع خيارات الرحلات الجوية، في تعزيز جاذبيتها. وتأتي الحملة في هذا السياق لتقديم كوريا ليس فقط كوجهة سفر، بل كتجربة متكاملة يمكن استكشافها.

وأضاف جيمان جونغ، المدير الإقليمي في هيئة السياحة الكورية: "يسعدنا التعاون مع ويجو، المنصة الرائدة للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتقديم الطابع المميّز لكوريا إلى شريحة أوسع من المسافرين. وتسهم هذه الشراكة في تسهيل اكتشاف المسافرين من المنطقة لتنوّع التجربة الكورية، بما يشمل جوانب من الثقافة الكورية، من الجمال الكوري (K-Beauty) إلى الدراما الكورية (K-Drama). كما تتميّز كوريا بجمالها المتنوّع على مدار الفصول الأربعة، من أزهار الربيع إلى المشاهد الشتوية المغطاة بالثلوج. ونحن على ثقة بأن هذا التنوع سيشجّع المسافرين على العودة مراراً، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الزوار."

ومن خلال هذه الشراكة، تسهم ويجو وهيئة السياحة الكورية في مرحلة جديدة من الاستكشاف، تجمع بين المعرفة العميقة بالوجهة وتقنيات السفر المتقدمة، بهدف دعم المسافرين بالمعلومات وتمكينهم من التخطيط بسهولة.

نبذة عن "ويجو"

تعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسيين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2851121/Wego_x_Korea_Tourism_Organization.jpg