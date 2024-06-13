ويجو يتعاون مع المكتب الوطني الألماني للسياحة لتسليط الضوء على تجارب السفر الصديقة للبيئة والوجهات الألمانية المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو

دبي، الإمارات العربية, 13 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلن ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن عقد شراكة مع المكتب الوطني الألماني للسياحة (GNTO) بهدف إطلاق حملة جديدة للترويج للتجارب والوجهات السياحية المميزة في ألمانيا.

وتهدف الشراكة مع ويجو إلى تسليط الضوء على ألمانيا بصفتها وجهة رائدة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ممن يبحثون عن تجارب صديقة للبيئة ويرغبون باستكشاف أجمل الوجهات المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

(From left to right:) Yamina Sofo, Director of the Marketing & Sales Office - German National Tourist Office (GNTO) GCC, and Mamoun Hmedan, Chief Business Officer, Wego

وتركز الشراكة على تعزيز التفاعل مع المسافرين على موقع ويجو من خلال تزويدهم بتوصيات مخصصة ومحتوى حصري. كما تهدف الحملة إلى توفير تجارب سفر مصممة خصيصاً لتلبي التفضيلات الشخصية للمسافرين، بالاعتماد على أدوات متقدمة لتحليل البيانات إلى جانب تقييمات المستخدمين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة التسويق والمبيعات في المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا في المكتب الوطني الألماني للسياحة التعاون مع ويجو، باعتباره أحد أبرز منصات السفر الرائدة في المنطقة، حيث تندرج هذه الشراكة في إطار التزامنا بتعزيز العلاقات مع خبراء السفر المحليين، الذين يتمتعون بفهمٍ أعمق لتفضيلات المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضافت: "توفر ألمانيا مجموعة واسعة من تجارب السياحة المميزة بفضل طبيعتها الخلابة، إلى جانب وجهاتها المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على هذه المواقع الاستثنائية لشريحة أوسع من المسافرين، وتشجيعهم على إطالة فترات الإقامة لاستكشاف الثقافة الألمانية الغنية، والتعرف على الممارسات المستدامة التي تميّز قطاع السياحة في ألمانيا. ونثق بقدرة هذه الشراكة على تحفيز ممارسات السفر المستدامة وتكوين ذكرياتٍ لا تُنسى لجميع المسافرين إلى ألمانيا".

وتطمح هذه الحملة إلى إحداث أثرٍ إيجابي طويل الأمد على تجارب المسافرين والبيئة، مما يؤكد انسجامها مع التزام ألمانيا بتعزيز ممارسات السياحة المستدامة.

ومن جهته، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة ويجو: "إن الشراكة مع المكتب الوطني الألماني للسياحة تقدم لنا فرصة مميزة لتعريف شريحةٍ أوسع من العملاء بالوجهات السياحية الاستثنائية في ألمانيا، بكل ما تحمله من مشهدية غنية بالتاريخ والثقافة والطبيعة تلبي تطلعات مختلف المسافرين. كما نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تزويد مستخدمينا بتجارب سفر ملهمة وسلسة وتشجيع حركة السياحة نحو الوجهات الألمانية الساحرة".

ويتيح التعاون للمسافرين الاستفادة من ميزات البحث والحجز المتقدمة على ويجو، والتي تساعدهم في العثور على أفضل العروض وخيارات السفر والإقامة والتخطيط لرحلاتهم بكل سهولة.

وستقدم الحملة للمسافرين عروضاً ترويجية على منصات التواصل الاجتماعي وأدلّة سفر تسهّل عليهم التخطيط لرحلاتهم. كما تزود منصة ويجو المسافرين ببرامج رحلات مخصصة لتسليط الضوء على الوجهات المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو في ألمانيا، بما فيها المدينة التاريخية في برلين، والقلاع في بافاريا، ووادي الراين بطبيعته الخلابة، ومدينتي ميونخ وهامبورغ النابضتين بالحياة والثقافة.

ويلبي المشهد السياحي في ألمانيا تفضيلات جميع المسافرين على اختلافهم، حيث تزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة والصروح المعمارية الفريدة والمهرجانات العالمية، إلى جانب مواقع التراث العالمي ومبادرات السياحة المستدامة.

كما تشكل ألمانيا مقصداً آسراً لعشاق الطبيعة، بفضل الإطلالات المذهلة التي توفرها الغابة السوداء وحقول العنب في وادي الراين وشواطئ بحر البلطيق الخلابة. وتتميز كذلك بأطباقها الشهية المتنوعة، بدءاً من النقانق وكعك البريتزل ووصولاً إلى أصناف شراب الشعير الشهيرة عالمياً.

نبذة عن "ويجو"

التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

لمحة حول المجلس الوطني الألماني للسياحة

يعمل المجلس الوطني الألماني للسياحة بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة، لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية متميزة، بتمويل من الوزارة بما يتماشى مع قرار البرلمان الألماني. ويتعاون المجلس بشكل وثيق مع قطاع السفر الألماني وشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات تجارية، لتطوير استراتيجيات وحملات تسويقية تهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية لوجهات السفر الألمانية في الخارج، وتشجيع السياحة في ألمانيا.

وينشط المجلس الوطني الألماني للسياحة في المجالات الاستراتيجية الرئيسية التالية:

- إجراء أبحاث السوق المستهدفة وتحليل متطلبات العملاء المتغيرة الخاصة بالسوق، والتي تشمل مختلف جوانب السياحة المتعلقة بالاستدامة والثقافة بين أولئك الذين يتبعون أنماط حياة مبنية على القيم.

- دعم قطاع السفر الذي تشرف عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة العلاقات وتبادل المعارف.

- رفع مستوى الوعي حول ألمانيا باعتبارها وجهة سياحية، والترويج لصورتها حول العالم مع التركيز على التزامها بقضايا الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

التركيز على التحول الرقمي والاستدامة

يحرص المجلس الوطني الألماني للسياحة على تعزيز السياحة بما ينسجم مع أهداف الحكومة الألمانية، حيث يركّز على التحول الرقمي والإستدامة.

ويتبع المجلس استراتيجية تستند إلى ثلاث ركائز وتجمع بين مشاركة المعرفة مع شركاء خارجيين ودعم استراتيجية التواصل مع مبادرات الاستدامة الداخلية، مما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية السياحة الوافدة. كما يحرص على تعزيز مكانة ألمانيا كوجهة مستدامة وشاملة في سوق السفر الدولي.

ويتمتع المجلس الوطني الألماني السياحي بدور رائد في استخدام التقنيات المتطورة (الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط) والمساعدين الصوتيين وغيرها من واجهات الحوار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة. ويشرف المجلس على مشروع البيانات المفتوحة / المعرفة التابع لقطاع السياحة الألماني، لضمان ظهور العروض السياحية على منصات التسويق القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويضم المجلس الوطني الألماني للسياحة 25 وكالة أجنبية في مختلف أنحاء العالم يديرها من مقره في فرانكفورت.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

www.neosocialandpr.com

ابق على اتصال مع المكتب الوطني الألماني السياحي عبر قنوات التواصل الاجتماعي:

https://www.instagram.com/germanytourismar/

https://www.facebook.com/germanytourismar/

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